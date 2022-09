La reine Elizabeth est décédée. Que se passe-t-il maintenant ?

La mort de la reine Elizabeth a déclenché l’opération London Bridge – le plan étape par étape sur la façon dont le gouvernement britannique gère son décès – et l’opération Unicorn, le plan créé au cas où le monarque mourrait en Écosse.

Mais le gouvernement canadien suit également un ensemble détaillé de protocoles et de procédures.

Ottawa a gardé secret son plan pour la mort de la reine. Mais il est probable que le gouvernement s’appuiera, dans une certaine mesure, sur le Manuel de procédure officielle du gouvernement du Canada, qui a été produit par le Bureau du Conseil privé en 1968.

Cependant, une grande partie est laissée à la discrétion du Premier ministre quant à la manière dont certains événements se dérouleront au cours des prochains jours.

Comment le décès est-il officiellement annoncé au Canada?

Le gouverneur général annonce le décès de la reine et l’accession d’un nouveau souverain dans une proclamation publiée dans la Gazette du Canada, le journal officiel du gouvernement, selon Nathan Tidridge, qui a rédigé un document d’information sur le décès du monarque régnant pour la Institut pour l’étude de la Couronne au Canada.

Conformément au protocole, après le décès de la reine, le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs ont fait des déclarations de condoléances jeudi. Le premier ministre et d’autres membres des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont ensuite suivi avec leurs propres déclarations.

La Chambre des communes est actuellement ajournée pour l’été et elle ne devrait pas se réunir avant le 19 septembre. Cependant, le protocole stipule que le Premier ministre devrait convoquer à nouveau le Parlement et proposer une adresse conjointe de loyauté et de sympathie, ainsi que tout message de condoléances. Le premier ministre s’arrangera également pour que les motions soient appuyées par le chef de l’opposition.

Conformément au protocole, la gouverneure générale Mary Simon a annoncé le décès de la reine. Elle est photographiée avec la reine Elizabeth II au château de Windsor à Windsor, en Angleterre, le 15 mars. (Steve Parsons/Associated Press)

Le premier ministre peut également demander l’ajournement de la Chambre en « geste de respect », selon le Manuel de procédure officielle du gouvernement du Canada.

En revanche, le Parlement avait été prorogé à la mort du roi George VI le 6 février 1952 et des hommages avaient été rendus à la rentrée du Parlement le 28 février.

Entre-temps, le gouverneur général et le premier ministre enverront des messages personnels au roi Charles et aux membres de la famille royale.

Avec la mort de la reine, quel est le statut de la monarchie au Canada ?

La mort de la reine Elizabeth signifie que le prince Charles devient automatiquement roi du Canada. Cela est officiellement annoncé par une proclamation d’adhésion émise par le gouverneur général sur l’avis du Bureau du Conseil privé fédéral, selon La couronne profonde du Canadaco-écrit par David E. Smith, Christopher McCreery et Jonathan Shanks.

Le roi Charles est automatiquement devenu le monarque de la Grande-Bretagne et le chef de l’État du Canada à la mort de sa mère. Il est photographié lors de l’ouverture officielle du Parlement à Londres le 19 décembre 2019. (Leon Neal/AFP/Getty Images)

L’Associated Press a rapporté jeudi que des responsables royaux ont indiqué que le nouveau monarque sera connu sous le nom de roi Charles III.

Comment la mort de la reine affecte-t-elle le gouvernement canadien ? Faut-il prêter de nouveaux serments au nouveau roi au Canada?

La succession du roi Charles est instantanée et automatique et ne nécessite aucune action spéciale de la part du gouvernement canadien, a écrit Tidridge.

Historiquement, la mort du monarque aurait plusieurs effets sur les opérations du gouvernement canadien, selon La couronne profonde du Canada. Le Parlement se dissoudrait, tandis que toute procédure judiciaire impliquant la Couronne prendrait fin. Mais la législation a changé tout cela.

Par exemple, la Loi sur le Parlement du Canada de 1985 prévoit que le Parlement doit fonctionner « de la même manière que si cette disparition ne s’était pas produite », selon La couronne profonde du Canada.

De plus, la Loi d’interprétation fédérale de 1985 prévoit que « le décès n’affecte pas l’exercice d’une charge relevant de la Couronne du chef du Canada » et que toutes les procédures judiciaires impliquant la Couronne se poursuivent « comme s’il n’y avait pas eu un tel décès », le ont écrit les auteurs du livre.

Les nouveaux citoyens, comme ceux-ci photographiés à Calgary le 1er juillet 2019, prêteront serment d’allégeance au roi Charles lors de leurs cérémonies de citoyenneté. (Stephen Lubig/CBC)

Les parlementaires fédéraux à la Chambre des communes et au Sénat et les membres des assemblées législatives provinciales et territoriales n’ont pas besoin de prêter un nouveau serment, a écrit Tidridge.

Les officiers de la Couronne, tels que les fonctionnaires et les juges, ne sont pas tenus dans la plupart des cas de prêter à nouveau le serment d’allégeance ou d’être renommés, mais il existe des exceptions dans certains bureaux des provinces de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard, a-t-il écrit.

Les futurs nouveaux citoyens devront prêter allégeance au roi Charles à la place de la reine lors de leurs cérémonies de citoyenneté. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n’a pas immédiatement répondu aux questions sur la rapidité avec laquelle le serment serait modifié après le décès de la reine.

Y avait-il un problème potentiel avec le statut du Québec en cas de décès de la reine?

Avec l’avancée de la reine au fil des ans, on craignait que le Québec ne se retrouve dans une sorte de vide juridique après sa mort. En 1982, le gouvernement du premier ministre René Lévesque supprime un article de la loi sur l’Assemblée nationale qui traite de la monarchie.

Mais cet article précisait également que la législature ne pouvait être dissoute en cas de décès du souverain. Les avocats du gouvernement provincial craignaient que cela signifie que la mort de la reine pourrait entraîner la dissolution du gouvernement provincial et que toute loi adoptée après sa mort pourrait être contestée. En juin 2021, un nouveau projet de loi a été adopté pour garantir que le gouvernement continuera de fonctionner en cas de décès de la reine.

Y a-t-il une période de deuil officielle au Canada?

Oui. Au Royaume-Uni, la mort de la reine déclenchera une période officielle de deuil national de 12 jours. Cependant, il est peu probable que le Canada pleure officiellement pendant la même durée. Une grande partie de la façon dont le Canada pleure officiellement la reine dépendra du gouvernement actuel.

À un moment donné, selon le Manuel de procédure officielle du gouvernement du Canada, le gouvernement émettra une déclaration concernant la période de deuil officiel.

Les portraits de la reine, ainsi que les drapeaux affichés à l’intérieur, pourraient être drapés d’un ruban noir, tandis que les drapeaux canadiens à travers le pays flotteront en berne, a écrit Tidridge.

Le drapeau canadien flotte derrière une bannière de la reine Elizabeth célébrant le jubilé de platine à Ottawa jeudi. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Ceux qui travaillent dans le monde vice-royal, militaire et parlementaire recevront une combinaison de cravates noires et de brassards noirs à utiliser pendant la période de deuil, selon La couronne profonde du Canada.

Des livres de condoléances peuvent être mis à la disposition des Canadiens pour qu’ils les signent partout au pays, y compris dans les résidences et bureaux vice-royaux. Il peut également y avoir des livres de condoléances en ligne, a écrit Tidridge.

Y aura-t-il un mémorial national au Canada pour la reine? Si oui, est-ce une fête nationale ?

Le premier ministre consulte le cabinet pour savoir si le Canada organisera un service commémoratif national pour la reine.

Cependant, cette décision peut avoir été prise avant la mort de la reine, ainsi que la question de savoir si un tel service aurait lieu le même jour que les funérailles de la reine au Royaume-Uni, selon le manuel.

Un décret devra avoir été adopté pour proclamer ce jour jour de deuil national et fête nationale.

Si un mémorial national doit avoir lieu, il est probable qu’il aura lieu à la cathédrale anglicane Christ Church à Ottawa, selon La couronne profonde du Canada.

Le drapeau canadien personnel de la reine est vu avant une cérémonie de lever du drapeau sur la colline du Parlement lors de son jubilé de diamant, le 6 février 2012. Le roi Charles aura un nouveau drapeau personnel. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

“Une innovation qui sera certainement incluse avec l’implication civile et militaire standard sera l’intégration d’observances autochtones telles que la purification, le tambour et le chant guttural”, ont déclaré les auteurs de La couronne profonde du Canada a écrit.

“Compte tenu du lien renforcé entre la Couronne canadienne et les peuples autochtones, qui a été favorisé par la famille vice-royale, et du lien spécial avec la personne du souverain, ce sera une augmentation naturelle et attendue.”

Il est également probable que des services commémoratifs auront lieu dans les provinces et les territoires du pays.

Le nom et l’image de la reine doivent-ils être remplacés au Canada?

L’image et le nom du roi Charles seront progressivement incorporés dans la société canadienne, mais la monnaie, les passeports ou tout autre document gouvernemental contenant l’image de la reine ne seront pas invalidés, a écrit Tidridge.

Mais à terme, l’effigie sur les pièces et les billets de banque changera, tout comme le texte au recto des passeports, sur les certificats de citoyenneté, les commissions civiles et militaires et le serment d’allégeance. Tout cela sera mis à jour pour refléter le passage à un nouveau souverain, selon La couronne profonde du Canada.

L’image de la reine Elizabeth est représentée sur les pièces de monnaie canadiennes. À terme, il sera remplacé par une image du roi Charles, tout comme le texte au recto des passeports, sur les certificats de citoyenneté, les commissions civiles et militaires et le serment d’allégeance. (Monnaie royale canadienne/SRC)

Dans un proche avenir, il y aura l’adoption d’un nouveau titre officiel pour le roi au Canada, ainsi qu’un nouveau grand sceau du Canada, qui sera imprimé sur d’importants documents canadiens. Aussi, il y aura un nouveau drapeau canadien personnel pour le roi.

D’autres changements comprendront le remplacement du mot Reine par le mot Roi dans des cas comme le Conseil de la Reine pour le Canada, la Cour du Banc de la Reine ou le chant de Dieu sauve la reine.

Cependant, dans l’ensemble, les changements juridiques au Canada seront minimes, a écrit Tidridge. En vertu des dispositions des lois d’interprétation fédérales et provinciales, toute référence statutaire à « la Reine » et « Sa Majesté » peut être interprétée ou remplacée par « le Roi » et « Sa Majesté » dans le cadre d’une future législation, a-t-il écrit.

Cela signifie-t-il que l’image du roi Charles sera sur le billet de 20 $ et sur d’autres pièces canadiennes?

Pas nécessairement, a déclaré Phillipe Lagassé, professeur agrégé et expert du système parlementaire de Westminster à l’Université Carleton à Ottawa.

Comme le souligne Lagassé, il n’y a aucune obligation légale que l’image d’un monarque soit incrustée sur les timbres ou la monnaie du Canada.

“Je ne suis pas du tout convaincu qu’ils vont garder le monarque sur le [$20 bill],” il a dit.”

L’image de la reine Elizabeth apparaît sur le billet de banque canadien de 20 $. On ne sait pas si ou quand son image pourrait être remplacée, ni par qui. (Christine Davies/CBC)

Les responsables ne décideront peut-être pas automatiquement de mettre un “homme britannique d’une soixantaine d’années sur l’argent”, a-t-il déclaré, à la lumière de discussions plus larges sur l’équité et la diversité.

“J’aurais du mal à penser que [they] irait simplement de l’avant à fond en disant ‘Charles c’est, nous n’allons même pas en parler, nous allons juste le faire'”, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que ce soit aussi automatique que certains monarchistes le pensent et espèrent que ce le sera”, a-t-il déclaré.

Mais Lagassé a déclaré que les responsables pourraient décider de s’en tenir à l’image du souverain pour toutes les pièces, car “il devient difficile de savoir qui choisir pour le remplacer”.