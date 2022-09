La reine Elizabeth « épuisée », « blessée » par le prince Harry, la décision de Meghan Markle de démissionner en tant que membre de la famille royale

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Cela ne fait que trois jours que la reine Elizabeth II a été inhumée au château de Windsor, mais un nouveau rapport révèle déjà des détails intimes sur ce que le monarque ressentait à propos de son petit-fils bien-aimé, le prince Harry, et de sa femme, Meghan Markle, choisissant de marcher loin de leurs fonctions de membres de la famille royale.

Dans un extrait de “The New Royals” partagé avec Vanity Fair, l’auteure et experte royale Katie Nicholl détaille les conséquences de leur départ sur la reine, qui aurait été “profondément blessée par la décision de Harry de quitter sa famille et le pays”. Les deux ont officiellement annoncé leur changement de rôle en janvier 2020.

Bien que Sa Majesté ait été profondément touchée, elle “a clairement indiqué que si Harry et Meghan choisissaient de partir, ils ne pourraient pas récolter les bénéfices d’être royaux”, a écrit Nicholl.

“Selon un ami, en privé, la reine a confié qu’elle était épuisée par la tourmente de leur décision”, a poursuivi Nicholl. “Elle a été très blessée et m’a dit : ‘Je ne sais pas, je m’en fiche et je ne veux plus y penser’, raconte cette personne.”

LE PRINCE HARRY N’EST PAS AUTORISÉ À PORTER L’UNIFORME À LA VEILLE DE LA REINE, LE PRINCE ANDREW OBTENIRAIT UNE APPROBATION « SPÉCIALE »

La défunte monarque avait 94 ans au moment de l’annonce de Harry et Meghan et avait toujours son mari, le prince Philip, à ses côtés. Il est décédé en avril 2021.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui ont choisi de s’installer en Californie et de s’éloigner considérablement de la famille royale, ont accordé une interview explosive à Oprah Winfrey en mars 2021, où ils ont allégué que des remarques racistes sur la couleur de peau de leur fils Archie avaient été discutées parmi les cercle familial intérieur. Après cette interview, Oprah a partagé qu’Harry avait précisé que ni sa grand-mère ni son grand-père n’étaient la source desdits commentaires.

Selon Nicholl, “C’était une source de tristesse pour la reine qu’elle ait pu voir si peu Archie et Lilibet et que Harry et Meghan n’aient pas pu la rejoindre pour un week-end à Balmoral en août, alors que la reine avait l’habitude d’héberger une « soirée pyjama » pour tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Un autre point de discorde pour la reine était la relation glaciale entre son fils, le roi Charles III, et le prince Harry, qui aurait « tellement bouleversé la reine ».

La nature fragile de la relation père-fils n’a pas modifié la façon dont la reine considérait son petit-fils, cependant, comme l’écrit Nicholl, le défunt monarque « s’est assuré que la porte était toujours ouverte pour que son petit-fils, sa femme et ses enfants reviennent. Pour l’instant, Frogmore House est toujours à eux.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Nicholl rapporte également que le roi Charles III “veut désespérément se réconcilier avec son fils”.