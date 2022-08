La reine Elizabeth en mange tous les jours depuis qu’elle est toute petite, révèle un ancien chef privé

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il y a un plat qui est fait pour une reine.

Darren McGrady, l’ancien chef privé de la reine Elizabeth, a affirmé que la monarque régnante mangeait des sandwichs à la confiture tous les jours depuis qu’elle était toute petite. Il a révélé que la femme de 96 ans préférait une confiture de fraises à base de fruits cueillis sur son terrain du château de Balmoral en Écosse.

“La reine a reçu des centimes de confiture dans la crèche quand elle était petite fille”, a déclaré McGrady dans une vidéo récemment diffusée sur sa chaîne YouTube publiée en juillet de l’année dernière. “Elle les a eu pour le thé de l’après-midi depuis.”

Selon McGrady, les sandwichs sont faits de pain avec un peu de beurre et une tartinade de confiture, puis découpés en cercles de la taille d’un vieux penny britannique.

Dans le cadre de la tradition distinguée du thé de l’après-midi, McGrady, qui a été chef de la reine pendant 11 ans, a également révélé la solution du monarque à un dilemme familier pour les amateurs de scone britanniques : confiture d’abord ou crème ?

“La reine était toujours la confiture en premier”, a-t-il déclaré dans une vidéo séparée. “La confiture a continué suivie de cette délicieuse crème caillée.”

En plus de la confiture, Elizabeth a toujours été friande de fraises fraîches.

“La reine mangerait des fraises trois ou quatre soirs par semaine à Balmoral si elles étaient de saison”, a-t-il déclaré.

Cependant, malheur à quiconque essaie de lui donner des baies hors saison. Un lot de janvier à la table du souper signifierait “coupez la tête”, a plaisanté McGrady.

Buckingham Palace n’a pas voulu commenter les préférences de la reine en matière de sandwichs.

En juillet 2021, McGrady a parlé à Fox News Digital de la cuisine de la princesse Diana, ainsi que de ses fils, le prince William et le prince Harry.

McGrady a travaillé dans la cuisine en tant que chef de la princesse pendant quatre de ses anniversaires. Au cours de ces années, il a déclaré que Diana n’en faisait pas grand cas. Au lieu de cela, elle célébrait “tranquillement” avec des amis, ou si son anniversaire tombait un jour de semaine, elle dînait simplement à la maison avec ses garçons.

“Ce n’était pas une grande fête pour elle”, a déclaré McGrady. “Elle irait peut-être le jour de son anniversaire quelque part comme le San Lorenzo [restaurant] avec un ami et déjeunez tranquillement. Le soir, elle prenait généralement une douche ou un bain et enfilait simplement une serviette blanche et un peignoir, se séchait les cheveux avec une serviette, faisait un saut dans la cuisine et disait : “Ok, prêt pour le dîner.””

“C’était très calme, très discret”, a ajouté McGrady. “Je pense qu’elle était comme la plupart des femmes que c’était un autre anniversaire, et, ‘Je ne veux pas célébrer le fait de vieillir.'”

Malgré son attitude réservée, McGrady a plaisanté en disant que les anniversaires de Diana étaient l’un de ses jours les plus occupés de l’année au palais.

“C’était la séance d’entraînement la plus énergique que j’aie jamais eue dans cette cuisine au deuxième étage”, a ri McGrady, notant que ce n’était pas exactement parce qu’il “fait vibrer des casseroles dans la cuisine”.

“Toutes les cinq minutes, c’était l’un des organismes de bienfaisance ou un ami qui envoyait des fleurs, alors je devais courir en bas, ouvrir la porte, prendre les fleurs, les ramener à l’intérieur et à l’étage, puis la sonnette repartait”, a-t-il déclaré. a dit.

L’auteur de “Eating Royally: Recipes and Remembrances from a Palace Kitchen” a ajouté que si la princesse était encore en vie, il pensait qu’elle passerait sa journée à passer du temps avec ses petits-enfants, en particulier ses petites-filles.

“La princesse a toujours, toujours, toujours voulu une petite fille”, a-t-il déclaré. “Elle a tenu ma fille Kelly comme un bébé juste après [my wife] Wendy et Kelly sont sorties de l’hôpital. Elle voulait vraiment, vraiment une petite fille. Je pense qu’elle aurait certainement passé autant de temps que possible avec Charlotte et, espérons-le, Lilibet aussi, juste pour s’amuser avec ces jeunes filles. Les garçons aussi, évidemment, mais elle adorait les petites filles.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.