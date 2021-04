Une semaine après sa mort, le prince Philip a été inhumé samedi avec des funérailles dignes d’un royal, mais dans les limites des règles britanniques de la pandémie COVID-19 et de la manière « sans tracas » demandée par le duc d’Édimbourg.

Après qu’une procession funéraire a déplacé le cercueil du prince Philip du château de Windsor à la chapelle Saint-George dans un Land Rover personnalisé qu’il a aidé à concevoir, des membres de la famille royale se sont rendus à l’intérieur pour le service du mari de la reine Elizabeth II depuis 73 ans, décédé le 9 avril. à 99 ans.

La reine accompagnée d’une dame d’honneur, portait un masque et chevauchait dans un état Bentley à l’arrière de la procession et s’assit seule à la chapelle Saint-Georges pendant la durée des funérailles.

Le prince Charles, l’héritier du trône, était assis en face du monarque aux côtés de sa femme Camilla. Le prince Andrew était le plus proche de la reine, à deux sièges à sa gauche.

Le prince William et sa femme Kate se sont assis juste en face du prince Harry, qui est retourné dans son pays d’origine depuis les États-Unis sans sa femme enceinte Meghan à qui son médecin a conseillé de ne pas faire le long voyage, rapporte l’Associated Press.

Les responsables ont déclaré que les fleurs choisies pour le service étaient discrètes, reflétant l’attitude sans chichi de Philip. La reine a choisi des lys blancs, des petites roses, du freesia et d’autres fleurs dans la couronne du cercueil de Philip.

La famille royale arrive à la chapelle Saint-Georges

En raison de restrictions pandémiques, seuls les membres royaux de la famille ont été autorisés à entrer dans la chapelle pour le service. Étaient présents la reine, le prince Charles le prince de Galles, ses fils, le prince William duc de Cambridge et le prince Harry duc de Sussex, les épouses de la duchesse de Charles et William, Camilla et Kate, ainsi que les trois autres enfants de Philip, la princesse Anne le La princesse royale, le prince Andrew duc d’York et le prince Edward comte de Wessex. Le mari d’Anne, le vice-amiral Timothy Laurence et la comtesse Sophie de Wessex sont également présents.

D’autres membres de la famille royale qui sont dans des bulles familiales se sont assis ensemble.

Le service a commencé avec l’archevêque de Canterbury Justin Welby entrant dans la chapelle devant le cercueil, suivi par les enfants de Philip et trois de ses huit petits-enfants, alors qu’un chœur de quatre membres chantait «Je suis la résurrection et la vie.

Ses autres petits-enfants présents étaient les enfants d’Anne, Peter Phillips et Zara Tindall et son mari Mike Tindall; Les filles d’Andrew, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie et leurs maris; et les enfants d’Edward, Lady Louise Mountbatten-Windsor et James Viscount Severn.

Bien que toujours élaboré, l’envoi final du duc, qu’il a aidé à concevoir, a été très réduit par rapport aux funérailles de cérémonie habituelles (comme celles de la reine mère en 2002 et de la princesse Diana en 1997) en raison du COVID-19.

Le prince Philip a été inhumé dans le caveau royal de la chapelle Saint-George aux côtés des restes de 24 autres membres de la famille royale, dont trois rois d’Angleterre. Mais ce ne sera probablement pas son lieu de repos permanent.

Après la mort de la reine Elizabeth II, elle et Philip devraient être enterrés dans le cimetière royal du domaine Frogmore près du château de Windsor. Philip est décédé le 9 avril à 99 ans.

Les princes Charles, Harry et William suivent la procession funéraire

Des centaines de soldats ont marché dans le parc du château de Windsor pour les funérailles royales.

Le cercueil du duc d’Édimbourg a été placé sur un Land Rover personnalisé qu’il a aidé à concevoir et se déplace de l’entrée d’État du château de Windsor à la chapelle Saint-George alors que ses enfants et petits-enfants marchaient derrière en formation: le prince Charles et sa sœur la princesse Anne ensemble, puis Le prince Andrew et le prince Edward, le prince William et le prince Harry, séparés par leur cousin aîné Peter Phillips, le vice-amiral Tim Lawrence et le comte de Snowdon, et des membres du personnel du duc feront remonter l’arrière du cortège derrière le cercueil.

La séparation des princes Harry et William par leur cousin a minimisé les chances de moments gênants entre les frères, qui ont été confrontés à des tensions dans leur relation depuis la décision de Harry de quitter ses fonctions royales l’année dernière.

Tous les membres de la famille participant au cortège funèbre du prince Philip portaient des vêtements civils et non des uniformes militaires, conformément aux souhaits de la reine Elizabeth II. Cela visait à rendre les choses moins gênantes pour Harry et Andrew, qui ont tous deux servi activement dans les forces britanniques (Harry en Afghanistan, Andrew dans les Malouines) mais ont perdu leurs rôles après s’être retirés de leurs fonctions royales ces dernières années.

La route d’un demi-mile était bordée par du personnel militaire de tous les services, des fusils tirés de la pelouse est toutes les minutes et une cloche sonnait dans l’une des tours à l’extrémité ouest du château.

Plus de 700 militaires et femmes de l’armée, de la marine, de la force aérienne et des marines ont joué des rôles cérémoniels dans le cortège funèbre, reflétant le service de la Royal Navy de Philip et ses liens avec l’armée.

Ils comprenaient des soldats de la King’s Troop Royal Horse Artillery, qui ont tiré un salut au canon, des régiments de la Garde en tuniques écarlates et des chapeaux en peau d’ours, des Highlanders en kilts et des marins en chapeaux blancs.

Après une minute de silence nationale, le cercueil de Philip a été accueilli par le doyen de Windsor, l’archevêque de Canterbury aux marches ouest de la chapelle Saint-George et les joueurs de cornemuse de la Royal Navy ont joué à « Carry On » alors que le cercueil entre et les portes se referment derrière.

