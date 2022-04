La reine Elizabeth de Grande-Bretagne obtient sa propre poupée Barbie pour marquer le jubilé de platine

La reine Elizabeth de Grande-Bretagne est honorée d’une poupée Barbie à son image pour marquer son jubilé de platine cette année. Le fabricant de jouets Mattel a déclaré jeudi qu’il commémorait les 70 ans du monarque sur le trône avec une poupée Barbie Tribute Collection. Vêtue d’une robe ivoire avec une ceinture bleue ornée de médaillons et de rubans miniatures, la figure a également un diadème inspiré de celui qu’Elizabeth portait le jour de son mariage. Elizabeth, qui aura 96 ​​ans jeudi, est montée sur le trône à la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952. Elle est la monarque la plus ancienne de l’histoire britannique.

Dans un autre cas, la reine Elizabeth II a récemment approuvé une copie mise à jour de The Other Side of The Coin: The Queen, The Dresser, And The Wardrobe. Le livre a été publié pour la première fois en 2019 et a été écrit par le bras droit de Queen, Angela Kelly. Angela Kelly est la plus proche assistante de la reine et s’occupe de la reine depuis environ 30 ans maintenant. Angela aide la reine dans toutes ses tâches personnelles et gère ses bijoux et ses robes coûteux.

Selon le libraire, la version mise à jour du livre contiendra des extraits exclusifs de la vie de Queen pendant la pandémie de COVID-19. Lorsque la pandémie a frappé le monde, la monarque de 95 ans a déménagé du palais de Buckingham au château de Windsor avec son défunt mari, le prince Phillip, décédé à l’âge de 99 ans.

Le couple était accompagné d’un personnel très limité et sélectionné qui était le plus proche de la reine, et Kelly dirigeait le groupe en tant que chef. Dans sa version mise à jour, Kelly a mis en lumière les détails de l’expérience de la reine pendant le verrouillage et explique également comment elle a fait face à la disparition du prince Phillip. Le récit personnel sera basé sur ce qui est devenu connu sous le nom de «HMS Bubble» qui a favorisé le couple royal et leurs derniers moments ensemble.

En plus de cela, Kelly a également évoqué les nouveaux rôles qu’elle devait jouer pour la reine, notamment s’habiller et se couper les cheveux. L’image de la reine Elizabeth a ses cheveux comme partie intégrante. On pense que sa coiffure n’a changé que trois fois depuis qu’elle est devenue reine après être montée sur le trône, il y a plus de 70 ans.

(Avec les entrées Reuters)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les mises à jour en direct IPL 2022 ici.