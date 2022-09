La reine Elizabeth, chef d’État du Canada, est décédée à 96 ans

La reine Elizabeth, chef d’État du Canada et monarque britannique ayant régné le plus longtemps, est décédée.

Elle est décédée jeudi après-midi au château de Balmoral en Écosse, a indiqué le palais de Buckingham dans un bref communiqué. Elle avait 96 ans.

“La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain”, a déclaré le palais, en référence au fils de la reine Charles, qui est automatiquement devenu roi à sa mort. et sa femme Camille.

La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain. pic.twitter.com/VfxpXro22W —@Famille royale

Son mari, le prince Philip, est décédé en avril 2021.

Elizabeth est devenue reine en 1952, à l’âge relativement tendre de 25 ans, et a présidé le pays et le Commonwealth, y compris le Canada, pendant sept décennies. Ces 70 ans en tant que monarque ont été reconnus lors des événements du jubilé de platine de cette année, qui ont atteint leur apogée à Londres début juin.

