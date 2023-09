La reine Elizabeth célébrée par le prince William et Kate Middleton un an après sa mort : « Une vie extraordinaire »

La famille royale garde le souvenir de la reine Elizabeth II près de son cœur, un an après sa mort.

Le monarque britannique ayant régné le plus longtemps est décédé le 8 septembre 2022 à Balmoral, son domaine écossais bien-aimé. Elle avait 96 ans.

Le roi Charles III, le prince William et son épouse Kate Middleton ont marqué la première année depuis la mort de la reine avec des messages sincères pour honorer feu Sa Majesté.

FAMILLE ROYALE DE LA REINE ELIZABETH : LE ROI CHARLES ET CAMILLA PORTENT LA MONARCHIE AU MILIEU DU DRAME UN AN APRÈS SA MORT

Le prince et la princesse de Galles ont honoré l’héritage de la reine sur les réseaux sociaux avec une série de photos.

« Aujourd’hui, nous nous souvenons de la vie et de l’héritage extraordinaires de feu Sa Majesté la reine Elizabeth. Vous nous manquez à tous. W & C », a écrit le couple royal sur Instagram.

Plusieurs photos de la monarque britannique la montraient souriante, alors qu’elle s’habillait de tenues royales colorées et posait à côté de ses animaux préférés, les corgis.

Ils ont également partagé une photo de la reine Elizabeth posant avec ses nombreux petits-enfants sur un grand canapé. La dernière photo partagée par le prince William et la princesse Catherine montre la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham. Le roi Charles et le monarque britannique au règne le plus ancien sont accompagnés des trois enfants de Will et Kate, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Avec des coups de canon et des sons de cloches, la Grande-Bretagne célèbre le premier anniversaire de la mort de la reine Elizabeth II et de l’ascension du roi Charles III, qui a gardé le souvenir de sa mère comme d’un symbole de stabilité au cours de ses 70 ans de règne.

Charles et Camilla célèbrent l’anniversaire dans le domaine familial en Écosse et ont assisté à un service du souvenir dans une petite église voisine, où la défunte reine adorait.

La mort de la reine a déclenché une vague de deuil national alors que des centaines de milliers de personnes défilaient devant son cercueil pour honorer le seul monarque que la plupart aient jamais connu.

« Les gens à travers le Royaume-Uni – qu’ils aient eu la chance de rencontrer Sa Majesté ou non – réfléchiront aujourd’hui à ce qu’elle représentait pour eux et à l’exemple qu’elle a donné à nous tous », a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak dans un communiqué.

Les unités militaires ont commémoré l’accession du roi au trône en tirant des salutations sur la Tour de Londres, à l’est de la capitale, et sur Green Park, près du palais de Buckingham.

Jeudi, le fils de la reine, le roi Charles, a honoré sa défunte mère avec un message public honorant sa « longue vie » et ses « services dévoués ».

« En célébrant le premier anniversaire de la mort de Sa Majesté et de mon accession, nous nous souvenons avec une grande affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu’elle représentait pour beaucoup d’entre nous », a déclaré Charles dans un message audio et une note signée sur Balmoral. Château stationnaire.

« Je suis également profondément reconnaissant pour l’amour et le soutien qui ont été témoignés à ma femme et à moi-même au cours de cette année alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous. »

L’homme de 74 ans a immédiatement accédé au trône à la mort de sa mère, le 8 septembre 2022, et a eu son couronnement officiel à l’abbaye de Westminster le 6 mai.

LE ROI CHARLES SE RAPPELLE DE LA « LONGUE VIE ET ​​DU SERVICE DÉVOUÉ » DE LA REINE ELIZABETH DANS UN MESSAGE UN AN DEPUIS SA MORT

Sarah Ferguson, la duchesse d’York, a rendu hommage à la reine Elizabeth II sur plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux.

« Tu as été une merveilleuse amie, un mentor, une deuxième mère pour moi et une grand-mère pour mes filles qui partagent tant de ton courage et de ton cœur. Tu seras toujours aimée et manquée à notre famille et à notre nation », a écrit Ferguson sur son Instagram. légende.

Ferguson, connue sous le nom de « Fergie », a accompagné son message sincère d’une photo du monarque britannique très jeune. La reine Elizabeth brille de mille feux en jaune et est vue souriante avec un bouquet de fleurs.

Fergie a également partagé une photo d’elle avec les corgis de la reine Elizabeth tels qu’ils lui ont été offerts après sa mort.

« Alors que nous pleurons un an plus tard, nous célébrons également les merveilleux moments que nous avons partagés avec feu Sa Majesté la Reine. Elle m’a confié la garde de ses corgis Sandy et Muick et je suis ravi de dire qu’ils prospèrent », a écrit Ferguson sur les réseaux sociaux. médias.

Le prince Andrew et son ex-femme, Ferguson, ont offert à Sa Majesté deux de ses races de chiens préférées il y a deux ans après le décès de son défunt mari, le prince Philip, en avril 2021, dans le but de lui remonter le moral.

La fille de Ferguson et du prince Andrew, la princesse Eugénie, a également rendu hommage à sa défunte grand-mère.

« Je pense à toi aujourd’hui. Tu me manques tellement mais je me souviens de quelle vie de service, d’amour et de dévouement envers tout le monde et envers ta famille, qui t’aimait tant. Je te suis toujours reconnaissante. Et toujours dans mon cœur », a partagé Eugénie sur Instagram à côté d’une photo d’elle-même et de la reine Elizabeth assises ensemble sur un banc en bois.

Stephanie Nolasco de Fox News Digital et Associated Press ont contribué à ce rapport.