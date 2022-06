La reine Elizabeth arbore une coupe de cheveux post-jubilé de platine et se passe de canne au château de Windsor

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth II accueille la saison estivale avec un nouveau « faire ».

Le monarque britannique régnant arborait une coiffure plus courte dans de nouvelles photos publiées lors de réunions au château de Windsor cette semaine.

L’homme de 96 ans a rencontré mardi l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby, suivi de Margaret Beazley, la gouverneure de la Nouvelle-Galles du Sud, mercredi. Les cheveux de la reine semblaient être coupés dans le dos et sur les côtés, une différence par rapport à son look plus long le 2 juin, lorsqu’elle a assisté à une cérémonie d’allumage des phares au début du jubilé de platine. Les célébrations ont marqué ses 70 ans sur le trône.

Non seulement Elizabeth était tout sourire avec ses invités, mais elle a également été vue sans canne. La reine souffre de problèmes de mobilité persistants, ce qui a réduit ses apparitions pendant le jubilé de platine.

La proche assistante d’Elizabeth, Angela Kelly, a récemment mis à jour son livre à succès, intitulé « L’autre côté de la médaille : la reine, la commode et la garde-robe ». Dans ce document, Kelly a réfléchi sur la vie de la reine pendant la pandémie de coronavirus et comment elle a assumé le rôle de couper et de mettre les cheveux d’Elizabeth.

Kelly, la styliste et couturière personnelle de la reine, est connue pour être l’une des plus proches confidentes d’Elizabeth.

« À partir de mars 2020, j’ai lavé les cheveux de la reine chaque semaine, je les ai coiffés et coiffés, et même coupés si nécessaire », a écrit Kelly, cité par le magazine People. « Mon équipe l’a nommé Kelly’s Salon. »

Dans le livre, Kelly a admis qu’elle était nerveuse à l’idée d’être en charge des cheveux de la reine.

« Pendant les deux premières semaines, je tremblais », a-t-elle écrit. « Je ne l’avais coiffée qu’une ou deux fois auparavant à bord du yacht royal Britannia. La reine a été si gentille qu’elle m’a conseillé sur la manière très précise de mettre les rouleaux. »

Kelly a noté qu’il n’a pas fallu longtemps à Elizabeth pour exprimer exactement ce qu’elle voulait.

« Au fur et à mesure que je gagnais en confiance, je suis sûr que la reine a pensé que j’étais un professionnel et a commencé à me crier: » Ne fais pas ça, fais-le comme ça. C’est vrai, tu l’as, ne le change pas, ‘ », a-t-elle réfléchi. « Je pensais : ‘Mon Dieu, j’ai besoin d’un gin tonic.’ Alors pendant que la reine était sous le sèche-linge, je lui ai dit : « Je pars boire un verre parce que c’est trop stressant, c’est juste ce qu’il faut pour toi. » »

Kelly a dit qu’elle avait utilisé « toute une boîte de laque pour s’assurer qu’elle durait toute la semaine ».

« La routine était alors établie, et Lucy avait un gin tonic prêt et m’attendait chaque fois que je remontais », a-t-elle ajouté.

Ce ne serait pas la dernière fois que Kelly était sous pression pour que le look de la reine soit parfait. Elle était en charge de la crinière royale pour le discours spécial de la reine à la nation en avril 2020, et à nouveau pour le discours de Noël du monarque.

« J’ai dû laver et coiffer ses cheveux et à la fin, peu importe un gin tonic – j’avais besoin d’une bouteille entière! » a déclaré Kelly à propos de l’apparition télévisée d’avril 2020. « L’émission de Noël était une autre raison d’aller chercher le gin. Chaque fois que la reine était sans chapeau, c’était stressant car il n’y avait nulle part où se cacher, alors je devais avoir une coiffure parfaite. »

Kelly a partagé qu’avec les réunions de la reine devenues virtuelles, elle est devenue plus occupée que prévu.

« Le zoom est devenu une partie de la vie de la reine et le salon de Kelly est devenu très occupé », a-t-elle déclaré. « Heureusement, je n’avais qu’un seul client ! »