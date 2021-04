La reine Elizabeth II ne pleure jamais en public – c’est la perception commune forgée au cours de sept décennies de triomphes et de terribles tragédies pour le chef d’État du Royaume-Uni.

Même si beaucoup de gens le croient, ce n’est pas strictement vrai, disent les historiens royaux.

« Il y a eu plus de fois qu’elle a pleuré que les gens ne le reconnaissent ou choisissent de s’en souvenir », déclare Sally Bedell Smith, biographe américaine acclamée de la reine et d’autres membres de la famille royale.

Bedell Smith coche une demi-douzaine d’occasions où la reine était en larmes, et pas seulement en 1997 lorsque le yacht royal bien-aimé, le Britannia, a pris sa retraite. Elle a pleuré lorsqu’elle s’est rendue à Aberfan, au Pays de Galles, en 1966, pour rencontrer des survivants d’une horrible avalanche de déchets de charbon qui a tué 144 personnes, la plupart des enfants, dit Bedell Smith. Lors des funérailles de sa sœur, la princesse Margaret en 2002, des gens qui étaient là et assis près d’elle ont dit à Bedell Smith qu’elle était «très en larmes» et «la plus triste que j’aie jamais vue».

« Elle a versé des larmes mais cela s’est passé à des moments opportuns, comme les commémorations du dimanche du Souvenir » pour les morts de la guerre de Grande-Bretagne chaque novembre, ajoute la commentatrice royale de longue date Victoria Arbiter, qui a passé une partie de son enfance au palais de Kensington en tant que fille d’un ancien attaché de presse. à la reine.

Mais l’impression répandue que la reine montre rarement de l’émotion atteint le rôle sous-jacent du monarque régnant le plus ancien de l’histoire britannique: après 69 ans sur son trône, elle a eu beaucoup de pratique pour cacher ses sentiments lorsque cela était nécessaire – et souvent cela est nécessaire.

La reine a retenu son chagrin incontestable samedi lors des funérailles de son mari de 73 ans, le prince Philip, le duc d’Édimbourg, décédé le 9 avril à 99 ans. La monarque de 94 ans a gardé son sang-froid en sortant de sa Bentley et entra dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, une minuscule silhouette voûtée vêtue de noir et portant un masque assorti. Elle s’assit seule au service, la tête baissée, et partit avec le doyen de Windsor, qui officiait.

« Je ne pense pas que nous puissions sous-estimer l’importance d’une perte pour la reine – il est indéniable que ce sera le jour le plus difficile de sa vie », dit Arbiter.

Sa famille verra son chagrin de près, mais ceux qui regardent le service télévisé ne l’ont pas fait. Les 30 invités de la congrégation, conformément aux règles de la pandémie, portaient des masques. Les caméras de télévision sont restées à une distance respectueuse des visages royaux pendant le service, comme il est d’usage.

Le deuxième fils de la reine, le prince Andrew, le duc d’York, qui serait son préféré, a donné un indice du comportement de sa mère lorsqu’il s’est entretenu avec des journalistes deux jours après la mort de son père.

« La reine, comme on peut s’y attendre, est une personne incroyablement stoïque », a déclaré Andrew, 61 ans. « Elle a décrit (sa mort) comme ayant laissé un vide énorme dans sa vie, mais nous, la famille, ceux qui sont proches, nous nous rassemblons pour nous assurer que nous sommes là pour la soutenir. »

La définition d’un stoïcien est une personne qui peut endurer la douleur ou les épreuves sans montrer ses sentiments ou se plaindre. C’est la reine d’un T, dit Bedell Smith.

«C’est une femme au sentiment profond, mais elle travaille très dur pour présenter un visage impassible», dit Bedell Smith. « C’est en partie dû à son rôle, et en partie à son tempérament et à la façon dont elle a été élevée. »

La princesse Elizabeth d’alors, comme elle était connue jusqu’à son ascension en 1952, a été entraînée très délibérément à ne pas montrer ses sentiments en public, dit Bedell Smith.

«Si vous la voyez à un certain nombre de (performances) ou d’événements, pour des raisons pratiques, elle regarde mais elle n’applaudit pas», dit Bedell Smith. « La théorie est que si elle commence à exprimer une réaction de quelque nature que ce soit, elle sera considérée comme favorisant un groupe par rapport à un autre. Elle a donc perfectionné ce regard neutre. »

Parfois, elle a été critiquée pour avoir un visage « pierreux », pour avoir l’air insensible ou indifférent, dit Arbiter. Elle est damnée si elle montre de l’émotion, damnée si elle ne le fait pas, alors son option la plus sûre est de ne pas réagir.

« La meilleure façon d’éviter les critiques est de ne rien donner, mais cela demande une volonté d’acier et de nombreuses années de pratique », déclare Arbiter.

Par rapport à son mari, qui était plus susceptible de s’exprimer s’il était vexé ou ému d’une manière ou d’une autre, elle doit faire preuve de neutralité. «La discipline! Elle est tellement disciplinée à tous points de vue», dit Bedell Smith.

En tant que membre de la génération britannique de la Seconde Guerre mondiale, alors que tant de personnes enduraient des épreuves, des pertes, du chagrin et des ravages, le stoïcisme était un mécanisme d’adaptation pour tout le monde, pas seulement pour la reine, dit Arbiter.

« Il y a une phrase célèbre que les membres de la famille royale disent: » Ne portez pas de chagrin privé sur une manche publique « », dit Arbiter. « La famille reconnaît que tant de Britanniques ont traversé l’enfer au cours de la dernière année et ils voudront maintenir cette perspective » pendant les funérailles.

La famille souhaite que la cérémonie se concentre sur le duc, l’époux royal le plus ancien de l’histoire britannique, et sur ses années de service dans la nation.

La reine, qui est à la tête de l’Église d’Angleterre, peut choisir de faire ses adieux définitifs dans un cadre encore plus intime et spirituel, dans sa chapelle privée où son cercueil repose depuis sa mort. Il n’y a pas de caméras de télévision là-bas.

«Je pense qu’avant les funérailles, elle sera allée un moment à la chapelle privée avec le cercueil seul», dit Arbiter. « Ce sera son moment d’adieu intime, un moment calme de réflexion et de foi. »

Puis elle a mis son visage neutre et un masque et a conduit sa famille à travers une autre cérémonie royale dont on se souviendra à travers les âges.