La reine Elizabeth “a partagé la plus grande passion de sa vie” avec ce proche confident, révèle un livre

Le mariage de 73 ans de la reine Elizabeth avec le prince Philip était bien connu dans le monde, mais il y avait un autre homme spécial dans la vie du monarque régnant.

Dans la saison 3 de “The Crown” de Netflix, le public a été présenté à Porchey, ou Lord Porchester, le directeur de course de longue date du souverain et l’un de ses amis les plus chers. Leur lien durable est exploré dans un livre, écrit par l’ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair Tina Brown avant le jubilé de platine, intitulé “The Palace Papers: Inside the House of Windsor – the Truth and the Turmoil”.

Le livre à la bombe explore “les scandales, les relations amoureuses, les jeux de pouvoir et les trahisons” qui ont secoué la famille royale britannique au cours des 20 dernières années. Il présente de nouvelles révélations basées sur l’accès de Brown aux initiés du palais.

L’auteur à succès a déjà écrit une biographie sur la princesse de Galles intitulée “The Diana Chronicles”, qui a été publiée en 2007.

Dans un extrait obtenu par Fox News Digital, Brown a décrit comment le comte de Carnarvon, né Henry George Reginald Molyneux Herbert, était l’un des plus proches confidents de la reine tout au long de son règne de plusieurs décennies.

“La reine a partagé la plus grande passion de sa vie avec quelqu’un d’autre”, a écrit Brown. “Malgré l’amour de Philip pour les sports équestres, il ne partageait pas l’obsession de sa femme pour les chevaux eux-mêmes. Bloodstock est le sujet qui rend la reine la plus vivante, et c’était le domaine incontesté de son ami masculin le plus proche, Henry George Reginald Molyneux Herbert, septième comte de Carnarvon.”

L’aristocrate, qui possédait une fortune estimée à 100 millions de dollars, a été le directeur des courses de la reine pendant plus de 30 ans. Il était le fils du sixième comte et de sa femme américaine, Catherine Wendell de New York. Connu de ses amis sous le nom de “Porchey”, il a étudié à Eton et a excellé en boxe. Il a également servi dans les Royal Horse Guards pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a rapidement développé une passion pour les courses de chevaux en regardant son père.

Porchey aurait pu être un prétendant idéal pour la princesse de l’époque. Brown a écrit qu’il “était l’un de ces aristocrates discrets beaucoup plus riches que vous ne le pensez”.

Le siège de la famille du comte est le château de Highclere, qui est maintenant connu comme le décor de “Downton Abbey”. En 1988, il a ouvert le château au public après avoir appris d’un majordome de la famille qu’environ 300 antiquités égyptiennes, achetées par son grand-père, étaient cachées et sont restées intactes dans des pièces inutilisées pendant plus de 70 ans.

Le grand-père de Porchey, le cinquième comte de Carnarvon, a été parrainé par l’archéologue Howard Carter dans la recherche de la tombe du roi Toutankhamon en Égypte. Il est mort d’un empoisonnement du sang après une piqûre de moustique en 1923, quatre mois seulement après la découverte de l’entrée de la tombe.

La vie de Porchey a changé pour toujours alors qu’il n’était qu’un adolescent. Il a été invité par George VI à écuyer sa jeune fille, la princesse Elizabeth, aux réunions de course. Ils se sont rapidement liés par leur amour mutuel des chevaux et étaient connus comme partenaires de danse. Il est allé rejoindre le groupe de chant royal au palais de Buckingham après la guerre.

“Porchey, comme il était connu sous un titre antérieur de Lord Porchester, était le directeur de course de la reine de 1969 à la fin de sa vie”, a écrit Brown. “Personne d’autre que la famille n’a apprécié le même genre d’intimité avec la reine. Il était l’une des rares personnes à avoir le numéro de téléphone portable de Sa Majesté et l’appelait presque tous les jours avec les nouvelles du cheval chaud, tenant souvent le téléphone à bloodstock ventes où il enchérit en son nom afin qu’elle puisse entendre l’action.”

“Il était son compagnon à presque toutes les courses, son consiglier lors de visites privées dans des haras du Kentucky, son partenaire dans son obsession pour l’élevage, l’état et la forme”, a-t-elle partagé. “Leur lien était beaucoup plus profond que le directeur de course et le monarque. Ils étaient partenaires dans la poursuite qui a donné à la reine dévouée un plaisir sans entrave.”

Brown a noté que pendant des années, il y avait des spéculations selon lesquelles Porchey et Elizabeth étaient bien plus que des amis. C’est une rumeur qui a également été alimentée par la série à succès Netflix des décennies plus tard. Cependant, Porchey lui-même a révélé : “Sa Majesté est ma meilleure amie de toujours.” Au fil des ans, les experts royaux ont également insisté sur le fait que leur relation était platonique et rien de plus.

“L’affinité de la reine avec Porchey était si profonde qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles cela aurait pu être quelque chose de plus”, a écrit Brown. “Il était une fois, les commérages de Londres aimaient parler d’une forte ressemblance entre la tasse grossièrement belle du prince Andrew et celle de Carnarvon, mais je n’y vois ni ressemblance ni probabilité.”

“Porchey ressemblait plus à un Alfred Molina raffiné dans un fedora, et était authentiquement furieux lorsque des rumeurs romantiques ont commencé à circuler”, a expliqué Brown. « Il était le dévoué de la reine cavalière serteprête à la défendre jusqu’au bout et, sans aucun doute, une source de force lorsque les frustrations agitées de Philip l’ont laissée exposée.”

En 1956, Porchey a suivi les traces de son père et a épousé une Américaine – Jean Margaret Wallop du Wyoming. En 1969, il prend en charge les affaires hippiques de la reine avant d’hériter du titre de comte. Il a également dirigé son haras familial à Highclere, lorsqu’il a pris la relève en 1978.

L’amitié de Porchey et de la reine a duré six décennies. Leurs “discussions animées” sur les chevaux étaient bien connues dans le palais. Ils sont restés proches jusqu’à sa mort en 2001 à 77 ans d’une crise cardiaque. Alors que la reine assiste rarement aux funérailles en dehors de la famille, elle a assisté aux siennes, ainsi qu’à celles de sa femme lorsqu’elle est décédée en 2019. Aujourd’hui, le fils de Porchey, le huitième comte de Carnarvon, et sa femme vivent au château de Highclere.

Le mari bien-aimé de la reine, le duc d’Édimbourg, est décédé en 2021 à l’âge de 99 ans.

Cette année, Elizabeth fête ses 70 ans sur le trône. Elle devrait apparaître sur le balcon du palais de Buckingham après le défilé Trooping the Colour le 2 juin et saluer le public aux côtés des membres supérieurs de sa famille.

Le palais de Buckingham a déclaré que la présence de la reine aux événements du week-end du jubilé de platine ne sera probablement confirmée que “le jour même”.

Malgré des problèmes de mobilité, la reine a fait des apparitions surprises pendant la saison du jubilé de platine. Elle a récemment fait sa première apparition publique depuis des semaines lorsqu’elle a assisté au Royal Windsor Horse Show, où elle a vu ses équidés bien-aimés se produire. Elle était également l’invitée d’honneur d’un spectacle équestre près de Windsor, où des stars hollywoodiennes comme Tom Cruise et Helen Mirren étaient invitées.

Peu de temps après, Elizabeth a fait une apparition dans une gare de Londres pour voir une ligne de métro nouvellement achevée nommée en son honneur.

Le palais de Buckingham a qualifié la visite de “développement heureux”, notant que “les organisateurs ont été informés de la possibilité qu’elle puisse y assister”.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.