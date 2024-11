La reine Elizabeth a mis en œuvre le plan d’expulsion du prince Andrew avant sa mort

Il semble que le roi Charles ne faisait que suivre les souhaits de sa défunte mère, la reine Elizabeth, lorsqu’il a décidé d’expulser le prince Harry et Meghan Markle.

Selon une version mise à jour du livre de Robert Hardman, la défunte reine avait déjà prévu de déclasser le style de vie de son fils « préféré », le prince Andrew, même si cela impliquait de retirer aux Sussex son cadeau de mariage.

Un ancien conseiller du défunt monarque a déclaré à Hardman que si la reine avait vécu « encore un an », elle aurait elle-même expulsé Andrew, via Courrier quotidien.

Harry et Meghan ont reçu un avis officiel d’expulsion du palais de Buckingham en 2023 de leur maison de Windsor, Frogmore Cottage, qui leur a été offerte comme cadeau de mariage par la reine.

« C’était son projet de le déménager, de mettre fin au bail des Sussex à Frogmore Cottage et d’y emménager Andrew », a expliqué la source.

« C’était surtout une question d’argent, car elle voyait que cela devenait intenable. »

Les titres royaux et les patronages d’Andrew lui ont été retirés par la défunte reine après que des allégations d’agression sexuelle aient été portées contre lui et que ses liens avec le pédophile condamné Jeffery Epstein aient été mis à nu.

De plus, le personnel du Palais était plus que ravi d’expulser « l’intimidateur » Andrew. Hardman a cité le personnel de Queen qui était « plus qu’heureux de réaliser cela ».

« Personne ne s’est senti coupable d’avoir repris ses fonctions parce que lui et ses collaborateurs étaient devenus des tyrans à la fin », a déclaré un membre du personnel.

Pendant ce temps, le roi Charles a coupé les flux de trésorerie d’Andrew de son portefeuille privé et il a émis l’hypothèse que l’expulsion du royal en disgrâce était désormais inévitable.