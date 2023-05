La reine Elizabeth a été menacée d’assassinat lors de sa visite à San Francisco en 1983, révèle le FBI – Boston Herald

Environ un mois avant que la reine Elizabeth II et le prince Philip ne visitent la région de la baie et le parc national de Yosemite en 1983 – dînant avec le président Ronald Reagan et Joe Montana et profitant d’une sérénade de Tony Bennett – un officier de police de San Francisco a reçu un appel inquiétant d’un homme qu’il rencontré dans un pub irlandais préféré.

Comme l’a dit l’officier au FBI, l’homme lui a dit qu’il voulait venger sa fille qui « avait été tuée en Irlande du Nord par une balle en caoutchouc », selon des documents du FBI récemment publiés.

Dans l’appel, daté du 4 février 1983, l’homme a décrit comment il ferait du mal à la monarque britannique lors de sa visite en Californie, la BBC et New York Times dit, citant les documents du FBI. L’homme a déclaré qu’il le ferait « soit en déposant un objet du Golden Gate Bridge sur le yacht royal Britannia lorsqu’il navigue en dessous, soit (il) tenterait de tuer la reine Elizabeth lors de sa visite au parc national de Yosemite », a rapporté la BBC.

Répondant à la menace, les services secrets ont prévu de fermer la passerelle sur le pont alors que le yacht s’approchait du pont, a indiqué la BBC. Les documents ne disent pas quelles mesures ont été prises à Yosemite, ni si quelqu’un a été arrêté pour la menace, a déclaré le New York Times.

Elizabeth II, décédée en septembre, a effectué une visite de plusieurs jours en Californie en 1983, qui a commencé à San Diego et comprenait une visite d’un studio de cinéma de Los Angeles et un arrêt au ranch de Reagan à Santa Barbara, a rapporté le New York Times. Le voyage en Californie a eu lieu à une époque de tensions accrues au milieu du conflit sectaire de 30 ans en Irlande du Nord connu sous le nom de Troubles.

Quelque 3 600 personnes ont été tuées pendant les Troubles, au cours desquels le gouvernement britannique a déployé son armée dans des enclaves protestantes, qui voulaient que la province reste une partie du Royaume-Uni. L’armée a souvent été confrontée à des groupes, dont l’Armée républicaine irlandaise, qui voulaient réunir l’Irlande du Nord avec le reste de l’Irlande.

La menace de tuer la reine à San Francisco est survenue quatre ans après que son cousin germain, Lord Mountbatten, a été tué dans un attentat à la bombe de l’IRA au large des côtes du comté de Sligo en Irlande. Le pub où l’officier de police de San Francisco a rencontré l’assassin potentiel de la reine s’appelait le Dovre Club, que le FBI a décrit comme un lieu de rassemblement pour les sympathisants de l’IRA, a déclaré le New York Times.

Après que les autorités ont discrètement traité la menace d’assassinat, la visite de la reine en Californie s’est déroulée de manière festive, la laissant s’en souvenir comme d’un « voyage merveilleux et agréable ». a rapporté le New York Times. Cependant, il y a eu des complications.

Le plan pour Elizabeth et Philip de naviguer dans la baie de San Francisco sur le yacht de Sa Majesté, le Britannia, comme ils l’avaient fait à San Diego, a dû être abandonné en raison d’une tempête et d’une mer agitée, ils sont donc arrivés en avion un jour plus tôt le 3 mars. .

Le couple royal a été accueilli par un concert au Davies Symphony Hall, CBS Bay Area signalé. C’est là que les tensions sur l’Irlande du Nord ont posé quelques problèmes. Des manifestants pro-irlandais se sont rassemblés devant la salle pour protester. À l’intérieur, les événements ont été brièvement perturbés par un manifestant irlandais américain qui a crié « arrêtez la torture » avant d’être bousculé.

Assis avec la maire de l’époque, Diane Feinstein, la reine et le duc d’Édimbourg ont assisté à une représentation du casting de « Beach Blanket Babylon » et ont écouté Tony Bennett chanter « I Left My Heart in San Francisco ». On pouvait voir le duc chanter avec l’ode classique de Bennett.

Elizabeth a enfilé ses bijoux et son diadème pour un dîner scintillant au MH de Young Museum, organisé par le président Reagan et la première dame Nancy Reagan, a déclaré CBS Bay Area. La liste des invités comprenait la propre royauté de la région de la baie : Willie Mays, Joe DiMaggio, Joe Montana et Steve Jobs.

Au cours de la visite, la reine et le prince Philip ont également parcouru la péninsule jusqu’à Palo Alto pour visiter le siège de Hewlett-Packard et déjeuner avec le président de l’Université de Stanford.

Le couple royal a conclu sa visite en Californie du Nord par un week-end dans le parc national de Yosemite, séjournant à l’hôtel Ahwahnee, le New York Times a rapporté. Ils sont ensuite retournés à San Francisco, où elle a donné un dîner à bord du Britannia pour célébrer le 31e anniversaire de mariage des Reagan.