La reine Elizabeth a “adoré” le prince Harry “jusqu’au bout”, voulait que la famille “répare les choses”, dit l’auteur

Malgré la décision du prince Harry de prendre du recul en tant que royal senior et de déménager en Californie, l’amour de la reine Elizabeth pour son petit-fils est resté fort jusqu’à la fin.

Après plus de sept décennies sur le trône, le monarque britannique est décédé le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Elle avait 96 ans.

Robert Hardman, historien royal et auteur de “Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II”, a déclaré au magazine People dans le numéro de cette semaine qu’elle “adorait Harry jusqu’à la fin, et Harry l’adorait”.

“Je pense qu’elle était l’un des intermédiaires entre Windsor et la Californie, et cela aurait été l’un de ses souhaits les plus chers que [the family] rafistolez les choses”, a-t-il déclaré au point de vente.

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex de leurs fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits”, 41 ans. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito avec leurs deux enfants.

Suite à la décision du couple, Elizabeth a publié une déclaration en faveur de son petit-fils, 38 ans.

“Ma famille et moi soutenons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille”, avait-elle déclaré à l’époque. “Bien que nous aurions préféré qu’ils restent des membres actifs à plein temps de la famille royale, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en tant que famille tout en restant une partie appréciée de ma famille.”

Alors que les relations ont été tendues entre les Sussex et les membres de la famille royale, ils se sont tous réunis pour pleurer la reine. À un moment donné, les Sussex ont rejoint le prince William et Kate Middleton pour une promenade au château de Windsor pour saluer les sympathisants. Les funérailles nationales d’Elizabeth ont eu lieu lundi.

“C’était gênant”, a déclaré un initié au point de vente. “Les deux couples ont trouvé ça difficile. Ils étaient dans un esprit stoïque de s’en sortir pour la reine.”

“C’est un moment historique tellement extraordinaire et aussi profondément personnel pour la famille que vous espérez et pensez que tous les membres de la famille s’uniront et soutiendront [King Charles III] en particulier”, a déclaré un initié du palais. “Et peut-être que certaines de ces blessures peuvent être guéries dans le processus.”

Une source proche a également insisté sur le fait que cela aurait probablement été le dernier souhait d’Elizabeth que sa famille modifie ses différences.

“Elle savait que les conflits faisaient partie de la vie et elle n’avait pas de rancune”, a déclaré l’initié. “Par-dessus tout, elle voulait voir sa famille heureuse.”

L’expert royal Shannon Felton Spence a déclaré à Fox News Digital qu’elle se demandait à quoi ressemblerait l’avenir de la relation de Harry et Markle avec la famille royale maintenant que la reine est partie.

“Lorsqu’ils étaient en tournée pseudo-royale quelques jours seulement avant le décès de la reine, ils n’ont pas vu la famille, même s’ils étaient au Royaume-Uni”, a-t-elle déclaré. “La mort de la reine est la seule chose qui les a réunis. Et quand je dis la famille, je veux dire le roi et le prince et la princesse de Galles. Les Sussex sont restés très amis avec la princesse Eugénie et son mari Jack.”

Felton Spence a noté qu’idéalement, les Sussex rencontreraient William et Middleton lors de leur prochaine visite aux États-Unis.

“Les États-Unis sont un marché si important pour eux [The Wales’] et les Sussex rendent cela difficile”, a-t-elle déclaré. “Il est dans l’intérêt de tous de réparer les ponts, mais seul le temps nous dira s’ils prendront ces mesures.”

Véritable télévision royale Le co-fondateur Nick Bullen a déclaré à Fox News Digital que la plus grande leçon que les jeunes membres de la famille royale peuvent tirer de l’héritage de feu la reine est “le devoir et le service”.

“Il a toujours été très clair que le devoir et le service passaient avant tout le reste”, a-t-il expliqué. “La raison pour laquelle tant de gens se sont présentés aux funérailles de la reine était qu’elle plaçait le devoir et le service au-dessus de tout. Elle a fait tant de sacrifices pour son rôle… La couronne est passée en premier. Même son défunt mari, le prince Philip, disait toujours : “Je ne suis pas important. Je fais simplement ce que j’ai à faire. Je fais mon devoir et mon service.” C’était un message qui est resté avec eux jusqu’à la fin. Et je pense que c’est ce que les jeunes membres de la famille royale doivent apprendre de Sa Majesté.”

Ashley Papa de Fox News Digital et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.