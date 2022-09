La reine Elizabeth, 96 ans, sautera l’événement rarement manqué des Highland Games en raison de problèmes de mobilité

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La reine Elizabeth sautera le Braemar Gathering, un événement populaire des Highland Games et une sortie très appréciée, en raison de problèmes de mobilité persistants.

Son fils aîné et héritier, le prince Charles, qui accompagne normalement le monarque au rassemblement, sera présent. La décision a été prise pour “le confort” du monarque, qui est aux prises avec des problèmes de déplacement depuis l’année dernière.

Le palais a récemment annoncé qu’Elizabeth nommerait officiellement le nouveau Premier ministre britannique mardi au château de Balmoral en Écosse, et non au palais de Buckingham à Londres.

En tant que chef de l’État, le monarque britannique nomme le nouveau Premier ministre au palais de Buckingham. Tous les dirigeants britanniques y ont été nommés depuis le règne de la reine Victoria, sauf une fois.

Elizabeth a passé une grande partie des deux dernières années au château de Windsor, à l’ouest de Londres, où elle s’est réfugiée pendant la pandémie de coronavirus. Elle s’est occupée pendant cette période en réalisant des réunions virtuelles avec des ambassadeurs, des agents de santé et des écoliers.

La reine passe généralement ses vacances en Écosse pendant l’été.

En juillet, les fonctions de la reine ont été réduites en raison de problèmes de santé.

Le rapport annuel de la monarchie a révélé que le rôle de la reine en tant que chef de l’État était passé de 13 points à une description moins précise, a rapporté le Sunday Telegraph. De plus, les devoirs que la reine “doit remplir” ont été retirés de la liste.

Le rapport Sovereign Grant, qui a été publié après le jubilé de platine, met davantage l’accent sur le soutien de la famille royale dans l’exercice de ses fonctions royales officielles. La reine confiera davantage à son héritier, le prince Charles. Le rapport, signé par Sir Michael Stevens, gardien de la bourse privée, note que le rôle de la reine comprend toujours deux éléments clés : le chef de l’État et le chef de la nation.

Bien que Buckingham Palace n’ait pas commenté le rapport, une source du palais a déclaré au point de vente qu’il ne s’agissait pas d’un changement “drastique”, mais plutôt “d’une petite mise à jour”.

Le déménagement, qui a été fait discrètement, est le premier changement de ce genre en plus d’une décennie, a noté le magazine People.

Après le jubilé de platine en juin, qui a marqué les 70 ans d’Elizabeth sur le trône, elle a publié une déclaration soulignant qu’elle continuerait à servir avec le soutien de sa famille.

“Bien que je n’aie peut-être pas assisté à tous les événements en personne, mon cœur est avec vous tous et je reste déterminée à vous servir au mieux de mes capacités, soutenue par ma famille”, a déclaré Elizabeth.

Pendant le jubilé de platine, Elizabeth n’a fait que quelques apparitions. Les responsables du palais ont déclaré qu’elle avait ressenti un certain “inconfort” lors de ces événements. Mais malgré ses problèmes de santé, la reine a assisté à une série d’événements à Holyroodhouse, sa résidence officielle à Édimbourg, en Écosse. Une Elizabeth souriante, qui a utilisé une canne, a ravi les observateurs royaux.

Elizabeth s’est engagée à servir la Grande-Bretagne et le Commonwealth toute sa vie. La reine montre sa ferme intention de tenir cette promesse. Pourtant, ses problèmes de déplacement l’ont forcée à être plus sélective dans ses engagements publics. Cela a ouvert une porte à Charles, qui a été prêt à intervenir chaque fois que nécessaire.

“Le prince Charles est l’héritier le plus ancien que nous ayons jamais eu”, a déclaré Robert Hardman, auteur de “Queen of Our Times : The Life of Elizabeth II”. “Il est là. Il est prêt à faire tout ce qui doit être fait si la reine ne peut pas être là. Mais, vous savez, elle a juré qu’elle allait régner pour sa vie. Et c’est comme ça qu’elle le voit.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.