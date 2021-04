LA Reine a effectué son deuxième engagement public en personne après la mort du prince Philip – accueillant son nouveau Lord Chamberlain à son poste.

Le monarque a organisé une cérémonie au château de Windsor pour le baron Parker, qui supervisera les funérailles du duc d’Édimbourg dans le cadre de son rôle de plus haut fonctionnaire de la maison royale.

La reine a effectué son deuxième engagement public en personne après la mort du prince Philip Crédits: Getty

Le monarque a accueilli son nouveau Lord Chamberlain, le baron Parker, à son poste Crédit: PA

L’engagement officiel a été enregistré dans la circulaire de la Cour – une liste quotidienne des événements auxquels la reine et sa famille ont assisté.

Il disait: « Le Lord Parker de Minsmere a eu une audience de la reine aujourd’hui, s’est embrassé les mains lors de sa nomination en tant que Lord Chamberlain et a reçu de Sa Majesté la baguette et l’insigne d’office et l’insigne de chancelier de l’Ordre royal de Victoria, lorsque la reine lui a donné l’insigne de chevalier grand-croix de l’ordre royal de Victoria. «

Cela fait suite à son retour aux fonctions royales mardi – quatre jours seulement après la mort de son mari.

Elle a marqué la retraite du comte Peel, qui avait passé plus de 14 ans dans le poste, avant la cérémonie d’aujourd’hui.

Andrew Parker, le baron Parker de Minsmere, a officiellement pris ses nouvelles fonctions le 1er avril, à la suite de la démission d’Earl Peel.

Il avait supervisé les arrangements pour les funérailles du duc, connues sous le nom d’Opération Forth Bridge, avant de confier la responsabilité à son successeur un peu plus d’une semaine avant la mort pacifique de Philip au château de Windsor.

Le baron Parker a été directeur général du MI5 d’avril 2013 à l’année dernière et a accueilli une visite de la reine à l’agence de renseignement.

Lord Chamberlain, le comte Peel, a retardé sa retraite en raison de la pandémie Crédit: PA

Il a été annoncé ce week-end que la monarchie et leurs ménages observeraient deux semaines de deuil royal, les membres de la famille « continuant à entreprendre des engagements appropriés aux circonstances », a déclaré un responsable royal.

Le retour de la reine à son rôle officiel si peu de temps après son deuil caractérise son sens profond du devoir et du service.

Elle assistera aux funérailles de Philip samedi, avec seulement 29 autres personnes en deuil en raison des restrictions de Covid.

La monarque devra s’asseoir seule pendant le service en raison de règles strictes de distanciation sociale.

La seule personne qui pourrait s’asseoir avec elle devrait être le brigadier Archie Miller-Bakewell, secrétaire privé de Philip.

Il est le seul autre membre de la bulle Covid du château de Windsor de 20 personnes – connue sous le nom de « HMS Bubble » – susceptible d’être à l’enterrement.