La reine du tennis britannique reste fidèle à l’entraîneur russe – médias

Emma Raducanu continuera à travailler avec Dmitry Tursunov, selon des informations

La héros britannique du tennis Emma Raducanu poursuivra sa coopération avec l’entraîneur russe Dmitry Tursunov, selon des informations au Royaume-Uni. Raducanu a commencé à travailler avec Tursunov à titre d’essai lors de la récente série d’événements nord-américains, provoquant la colère des cercles politiques britanniques.

Raducanu, 19 ans, a récemment subi une sortie prématurée dans sa défense du titre à l’US Open, tombant au premier tour face à sa rivale française expérimentée Alize Cornet.

La star adolescente – qui a choqué le monde du tennis en se qualifiant pour remporter le tournoi de New York en 2021 – avait confirmé qu’elle travaillait avec Tursunov, 39 ans, sur un “base d’essai” pendant le swing nord-américain de la WTA en été.

Selon The Independent, citant l’agence de presse PA, Raducanu continuera à travailler avec Tursunov lorsqu’elle reviendra à un événement WTA à Portoroz, en Slovénie, la semaine prochaine.

Raducanu a d’abord opté pour Tursunov – un ancien numéro 20 mondial pendant ses jours de jeu – après avoir brûlé une série d’entraîneurs dans le but de retrouver la forme, après avoir été gâchée par des performances incohérentes et des problèmes de blessures persistants après son superbe succès à New York l’année dernière.

Malgré sa sortie anticipée à Flushing Meadows cette fois-ci, Raducanu a déclaré qu’elle se contenterait de commencer avec une table rase et d’essayer de remonter le classement – ​​la jeune fille devant plonger du numéro 11 mondial à l’extérieur du top 80.

Tursunov a déjà travaillé avec des personnalités telles que l’actuelle demi-finaliste de l’US Open, Aryna Sabalenka, de Biélorussie, et la numéro deux mondiale estonienne, Anett Kontaveit.

La décision de Raducanu de faire appel à la spécialiste russe a suscité la colère de certains politiciens de son pays, notamment après que Wimbledon a pris la décision d’interdire les joueuses russes et biélorusses cet été en raison du conflit en Ukraine.

La paire s’est associée avant l’US Open. © Robert Prange / Getty Images





S’adressant au Telegraph en juillet, le président du groupe parlementaire britannique sur la Russie, Chris Bryant, a affirmé que « le Kremlin présentera cela comme un coup de presse » aussi bien que “une indication que le Royaume-Uni ne s’en soucie pas vraiment” sur la situation en Ukraine.

“Ce sera vraiment dommage si Emma continue avec ça”, il ajouta.

Son collègue député Julian Knight, président de la commission du numérique, de la culture, des médias et des sports, a déclaré au même journal : “Cela choque de voir un Russe entraîner l’étoile montante numéro un britannique.”

Raducanu elle-même est restée la plupart du temps discrète sur ses arrangements d’entraînement, mais a déclaré à propos de Tursunov à la veille de l’US Open: “Il a définitivement un bon sens de l’humour, et il essaie définitivement de me faire prendre les choses plus facilement..

“Je mets beaucoup d’emphase sur tout ce que je fais, et je veux le faire du mieux que je peux tout le temps.

“Tu sais, il essaie juste lentement de me déplacer vers, Si ce n’est pas parfait, ça va. Genre, si tu te branles [a shot], c’est bon. Juste ce genre de choses, et en acceptant mieux cela.

Rejoindre Raducanu au tournoi WTA 250 en Slovénie la semaine prochaine sera un champ avec la championne en titre de Wimbledon d’origine russe Elena Rybakina et la championne de Roland-Garros 2021 Barbora Krejcikova de la République tchèque.

