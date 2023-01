La reine du sprint américaine a lancé l’avion après une rangée avec un accompagnateur (VIDEO)

Sha’Carri Richardson a affirmé qu’elle avait été «harcelée» avant d’être retirée du vol d’American Airlines

La star américaine de l’athlétisme Sha’Carri Richardson a partagé des images d’elle-même retirée d’un vol d’American Airlines dans une dispute apparente sur son utilisation d’un téléphone portable. Richardson a affirmé qu’elle avait été victime de “intimidation” d’une hôtesse de l’air, même si les autres passagers pouvaient être entendus applaudir alors qu’elle était escortée hors de l’avion.

En publiant deux vidéos de l’incident sur Instagram samedi, Richardson a accusé un préposé qu’elle a identifié comme “John” de lui avoir manqué de respect avant le décollage lorsqu’il lui a demandé de mettre fin à un appel sur son téléphone portable.

“Avant la vidéo, ce monsieur m’a demandé de raccrocher un téléphone portable, je l’ai fait”, a écrit la jeune femme de 22 ans dans une légende de l’un des clips partagés avec ses 2,2 millions de followers.

« Je lui ai dit que je n’aimais pas le ton qu’il a utilisé avec moi. Ensuite, alors qu’il se tenait devant moi en train de suivre les protocoles de sécurité, il a continué à se pencher pour regarder mon téléphone. Il a demandé à voir que mes téléphones étaient plus dans l’avion à ce stade. Il a exigé que je lui montre. Ce que j’ai fait devant lui.

Richardson a écrit qu’elle voyageait en vacances, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair d’où elle se dirigeait. Alors que l’incident se poursuivait, le coureur a enregistré l’agent de bord alors qu’il tentait de se cacher derrière un rideau.

“Je m’enregistre mais tu as sauté dans ma vidéo, alors je t’ai attrapé, parce que tu as sauté dans ma vidéo. Tu me harcèles à ce stade, donc je pense que tu devrais arrêter.

Richardson a également ramé avec d’autres passagers alors qu’ils l’exhortaient à cesser de se disputer, avant de finalement quitter l’avion.

“Vous n’avez aucune idée de qui je suis” a déclaré la sprinteuse alors qu’elle saluait sarcastiquement les passagers alors qu’ils l’applaudissaient hors du vol. “Je suis toujours une superstar, quel est ton problème, tu es une personne ordinaire. Je peux piloter un avion privé, idiots.

Richardson a demandé aux abonnés des médias sociaux si elle devait intenter une action en justice contre American Airlines pour ses supposés mauvais traitements.

“Dites-moi si j’aurai tort de poursuivre en justice la compagnie aérienne @americanair, non seulement l’homme m’a menacé, mais aussi un passant innocent qui voulait simplement une photo avec moi”, écrit le coureur.

“Au début de la vidéo, vous pouvez entendre un homme de race blanche déclarer qu’il ne se soucie pas en tant qu’homme que l’agent de bord masculin intimide une femme.

“De plus, le capitaine ne fait rien pour aider la situation et cette hôtesse de l’air a les applaudissements quand je suis sorti de l’avion alors que je suis assez sérieux, le manque de respect que j’ai reçu ne se serait pas produit si j’étais l’un d’entre eux.”

Lire la suite Les patrons mondiaux de la lutte contre le dopage prennent une décision sur la consommation de marijuana

Née à Dallas, Richardson est devenue célèbre à l’adolescence à la Louisiana State University avec des performances époustouflantes qui lui ont valu le quatrième temps le plus rapide de l’histoire sur 100 m par une Américaine.

Elle devait représenter l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, mais a été notoirement interdite pour consommation de marijuana avant les Jeux. Richardson a déclaré qu’elle avait utilisé la substance comme mécanisme d’adaptation après le décès de sa mère biologique. Cependant, une suspension d’un mois lui a fait manquer la pièce maîtresse au Japon.

Richardson a de nouveau fait la une des journaux lors des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en février dernier, lorsqu’elle a laissé entendre qu’elle avait été victime de racisme en comparant son cas à celui de la patineuse artistique Kamila Valieva.

La star russe adolescente a été autorisée à continuer à concourir à Pékin malgré l’émergence d’un test positif pour un médicament pour le cœur interdit sur la base d’un échantillon prélevé six semaines avant les Jeux.

« Peut-on avoir une réponse solide sur la différence de sa situation et des miennes ? Ma mère est décédée et je ne peux pas courir et j’ai également été favorisée pour me classer parmi les 3 premières. La seule différence que je vois, c’est que je suis une jeune femme noire. a affirmé Richardson à l’époque.