La reine du Danemark s’excuse d’avoir privé ses petits-enfants de titres royaux | Nouvelles du monde

La reine du Danemark a présenté ses excuses à sa famille après avoir privé quatre de ses petits-enfants de leurs titres royaux.

Cependant, la reine Margrethe II s’est abstenue de revenir sur sa décision de retirer les titres de prince ou de princesse aux enfants de son deuxième fils, le prince Joachim.

Dans une déclaration publiée en anglais sur la famille royale danoise site Internetla monarque s’est dite “désolée” de la mesure dans laquelle la décision avait affecté son fils et sa famille.

Expliquant sa décision, la reine Margrethe a écrit: “Détenir un titre royal implique un certain nombre d’engagements et de devoirs qui, à l’avenir, incomberont à moins de membres de la famille royale. Cet ajustement, que je considère comme une pérennité nécessaire de la monarchie, je veux prendre mon temps.

“J’ai pris ma décision en tant que reine, mère et grand-mère, mais, en tant que mère et grand-mère, j’ai sous-estimé à quel point mon fils cadet et sa famille se sentent touchés. Cela fait une grande impression, et pour cela, je suis désolé. .”

Elle a poursuivi en disant que ses petits-enfants étaient sa « fierté et sa joie » et espérait que la famille pourrait désormais « trouver la paix » pour traverser la situation.

La décision qui a provoqué la rupture dans la famille a été annoncée le 28 septembre et a affecté ses petits-enfants, le prince Nikolai, 23 ans, le prince Felix, 20 ans, le prince Henrik, 13 ans et la princesse Athéna, 10 ans.

Image:

Le prince Joachim, au centre, et ses enfants qui seront déchus de leurs titres royaux. Photo : AP



À compter du 1er janvier 2023, tous les quatre cesseront d’être appelés prince ou princesse et cesseront d’être appelés son altesse royale.

Ils porteront plutôt leurs titres de comtes et de comtesse de Monpezat et seront appelés son excellence.

Cette décision a déclenché une controverse au Danemark, plusieurs membres de la famille exprimant publiquement leur choc face à cette décision.

Image:

L’héritier danois, le prince héritier Frederik (à l’extrême droite), la princesse héritière Mary et leurs enfants, qui conservent leurs titres royaux. Photo : AP



Le prince Joachim a accusé sa mère de “maltraiter” ses enfants tandis que son ex-femme et mère de Nikolai et Felix, Alexandra, comtesse de Frederiksborg, a déclaré qu’il n’y avait “aucune bonne raison” pour cette décision et que ses enfants se sentaient “ostracisés”.

Le prince Nikolai a également déclaré que lui et ses frères et sœurs étaient “très tristes” d’avoir perdu leurs titres.

Cette décision n’a pas affecté les enfants de l’héritier du trône, le prince héritier Frederik, qui conservent tous leurs titres, ni n’a eu d’incidence sur la succession.