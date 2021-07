La « reine » du baccalauréat, Victoria Larson, critique les fans qui l’accusent d’avoir un « nouveau visage » et attribue son look à sa « fille Botox »

VICTORIA Larson a applaudi les ennemis qui ont affirmé qu’elle avait un « nouveau visage » après le « botox ».

le Baccalauréat au paradis La star était auparavant considérée comme « méconnaissable » après avoir changé la couleur de ses cheveux et son look pour le tournage.

5 Les fans ont critiqué Victoria pour avoir un «nouveau visage» Crédit : TikTok/Victoria Larson

Victoria, 28 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux lundi pour saluer sa « fille de botox » après avoir été confrontée à la haine des fans.

La star de télé-réalité a sauté dessus Instagram pour partager une photo côte à côte de son visage de la saison 25 de The Bachelor et son look actuel de la saison sept de Bachelor in Paradise.

Bien que la personnalité de la télévision ait semblé très différente sur les deux photos, elle a expliqué: « Les gars, ça s’appelle dormir. Et ne pas avoir les yeux enflés; oui, j’ai fait faire mes lèvres, mais elles sont également surlignées sur cette photo.

« En partant en célibataire directement à cause de la covid et de la pandémie, mes priorités n’étaient honnêtement pas axées sur la beauté extérieure.

5 Elle avait l’air complètement différente après avoir changé sa couleur de cheveux Crédit : Instagram

« Depuis lors, j’ai pu me concentrer sur la beauté interne et externe et j’apprécierais que les commentaires haineux et hypocrites sur mon apparence et mon » comportement « lors d’une émission de télévision cessent », a-t-elle plaidé.

« En plus, j’ai toujours été belle alors ne jugez pas toujours quelqu’un d’une saison 😂. »

Victoria a également sauté sur TIC Tac pour claquer les ennemis, alors qu’elle mettait en ligne une vidéo selfie en plein glamour pour afficher sa nouvelle coiffure.

La star controversée portait une robe blanche à fleurs et ses mèches blondes étaient bouclées en longues vagues.

5 Victoria a partagé côte à côte son ancien et son nouveau visage Crédit : Instagram/Victoria Larson

Elle a déclaré à la caméra: » Frappez-les avec le rebondissement à chaque fois que vous voulez, sœurette, c’est votre vie.

« Criez à ma fille de botox et j’avais l’air bien dans les deux sens, ne vous trompez pas », a-t-elle affirmé avant d’embrasser ses fans.

Victoria, qui était largement connue comme la méchante de la saison 25 de Le célibataire avec Matt James, sera présenté sur Bachelor in Paradise lors de sa diffusion en août.

Sur les photos promotionnelles de la saison à venir, la native de LA était magnifique et « méconnaissable » alors qu’elle se teignait les cheveux en blond.

La star de la télé avait l’air magnifique dans un bikini jaune, enveloppement de palmier, et avec ses longues mèches portées droites.

Cependant, les fans ont été surpris car ils ont affirmé qu’elle était « une personne entièrement différente ».

5 Victoria s’appelait « la reine » Crédit : ABC

« ATTENDEZ QUE C’EST LA MÊME VICTORIA ?! Je n’aurais vraiment jamais compris cela », a déclaré un abonné.

Un autre a ajouté: « Mon cerveau à 100% n’a pas enregistré qu’il s’agissait de Victoria. »

« Victoria a fait du travail », a déclaré un autre cinglé sur Twitter.

Quelqu’un a demandé: « Je n’aurais jamais reconnu son WTF, a-t-elle fait?! »

Entre ses saisons de licence Bachelor, Victoria a connu des problèmes juridiques.

The Sun a révélé en exclusivité que Victoria était auparavant arrêté pour vol à l’étalage 250 $ valeur de maquillage et d’autres articles d’une épicerie Publix de Floride plus tôt cette année.

5 Elle a été accusée de vol à l’étalage de Publix Crédit : Instagram

Elle a également reçu un contrecoup pour avoir provoqué un drame dans la maison des célibataires, car plusieurs candidats ont affirmé qu’elle les « intimidait ».

Pendant le Les femmes disent tout réunion spéciale, Victoria a été indignée par les allégations selon lesquelles elle aurait ajouté de la « toxicité » à la maison.

L’ancienne brune a expliqué: « Cela a été difficile de regarder la série parce que oui, j’étais impliqué dans le drame et c’était une expérience d’apprentissage vraiment difficile.

« Parce que j’ai l’impression que j’aurais pu tenter une histoire plus romantique », a-t-elle déclaré en pleurant.

« Avec ma sortie, cela m’a un peu blessé de la façon dont je t’ai vu dire, j’ai besoin de réfléchir et » je n’ai pas de mots pour elle « parce que j’avais l’impression d’avoir fait de mon mieux pour m’ouvrir.

« J’ai juste une peur énorme du rejet, c’est pourquoi ma sortie a été juste un peu dramatique. Je vivais comme, juste des niveaux de douleur immense à ce moment-là. »