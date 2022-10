La reine d’Halloween Heidi Klum taquine le costume “claustrophobe” avant le retour de la célèbre fête

La fête d’Halloween d’Heidi Klum est de retour.

Klum, 49 ans, organise sa fête d’Halloween annuelle pour la première fois depuis 2019. Le mannequin a annulé la fête effrayante en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais la fête est de retour et meilleure que jamais cette année, alors que Klum et ses amis célébreront en personne à New York.

Klum a révélé que son costume était “claustrophobe” dans une récente interview avec Fox News Digital. Elle a également expliqué pourquoi elle pense que les gens aiment se déguiser pour les vacances effrayantes.

“Je pense que c’est amusant pour les gens d’être quelqu’un d’autre pour la nuit”, a déclaré Klum à propos de la fête, qui est présentée par Now Screaming x Prime Video et Bailey’s Irish Cream Liqueur. “Je pense que les gens en général aiment avoir peur.”

HEIDI KLUM PARTAGE UN COURT MÉTRAGE D’HALLOWEEN AVEC SON MARI ET DES ENFANTS

“C’est la même chose pour regarder des films d’horreur. C’est le genre de chose que vous voulez voir, et vous tenez vos mains devant votre visage, mais vous jetez un coup d’œil entre les doigts parce que vous voulez vraiment le voir. C’est ça l’amour et la haine d’avoir peur.”

Klum, qui est allée à l’extrême avec des costumes d’Halloween incroyables au fil des ans, adore organiser sa fête annuelle car elle pense que cela donne aux gens l’occasion de “sortir de leur zone de confort”.

“J’ai toujours l’impression que quand je vois mes amis en costume, on voit juste qu’ils passent un bon moment différent de ce qu’ils font normalement”, a-t-elle expliqué. “J’ai l’impression que les gens sont plus lâches. Ils s’amusent différemment parce qu’ils ne sont pas eux-mêmes. J’ai souvent l’impression que lorsque vous allez dans un club ou ailleurs, les gens sont toujours là, et tout le monde c’est vraiment cool.”

HEIDI KLUM, LA STAR DE “AMERICA’S GOT TALENT”, PARLE DE L’ÉVOLUTION EN TANT QUE JUGE ET DE SES SECRETS DE BEAUTÉ

“J’ai l’impression qu’il est plus facile de s’intégrer à cette communauté d’Halloween, de s’amuser, d’être sauvage et fou et de ne pas être timide… d’aller sur la piste de danse et de danser. J’ai l’impression que cela aide les gens à, vous savez, amusez-vous un peu et sortez de leur zone de confort, pour ainsi dire.”

Klum n’est pas le seul membre de sa famille à aimer Halloween.

Sa plus jeune fille Lou, qu’elle partage avec le chanteur britannique Seal, est également fascinée par les déguisements et les costumes élaborés.

“Elle a le bug d’Halloween, donc elle a déjà prévu cinq ou six tenues et s’est aussi confectionnée dans sa chambre”, a déclaré Klum.

HEIDI KLUM EST ÉMOUVÉE D’ENVOYER SA FILLE AU COLLÈGE: “LES ENFANTS DÉPLOYENT LEURS AILES”

“Elle les soignera tous, et elle les rendra tous spéciaux et siens”, a-t-elle ajouté. “Alors je pense que je vais probablement passer le relais à Lou.”

Un jour, lorsque le jeune de 13 ans aura suffisamment grandi pour assister à l’une des célèbres soirées de Klum, les deux pourraient même choisir des costumes assortis.

Quant à son costume d’Halloween pour cette année ? Klum est restée relativement silencieuse, comme elle l’a fait ces dernières années, bien qu’elle ait partagé quelques indices.

“Celui-ci est, vous savez, je vais être vraiment bouillant, et il va faire très chaud dans le club et tout le monde veut toujours venir prendre sa photo. Et je suis tellement excité pour ça”, Klum révélé à Fox News Digital. “Mais je serai claustrophobe dans mon costume.”

Le seul autre détail que la reine d’Halloween était prête à partager est que son costume “c’est beaucoup”.

“C’est juste beaucoup de tout”, a-t-elle admis. “C’est juste beaucoup. Beaucoup de tout.”

Klum a gardé le silence au fil des ans parce qu’elle aime l’élément de surprise.

“Je n’aime jamais vraiment le dire aux gens”, a déclaré Klum. “Et c’est aussi, je pense au fil des ans, pourquoi il n’est jamais sorti parce que je n’ai jamais vraiment donné trop d’indices, et je ne l’ai jamais dit à personne.

“J’ai toujours l’impression que c’est amusant”, a-t-elle ajouté. “C’est comme un jeu de devinettes amusant pour les gens et j’adore surprendre les gens.”

Klum s’habille pour Halloween depuis plus de deux décennies à ce stade. Elle a été de nombreux personnages, dont Fiona de “Shrek”, Betty Boop et Jessica Rabbit. Le mannequin est également devenu effrayant avec ses tenues. En 2019, elle a passé des heures à se transformer en extraterrestre.

“Je ne veux jamais laisser tomber ces gens”, a déclaré Klum à Fox News Digital en se faisant concurrence pour trouver continuellement de meilleurs costumes. “J’essaie toujours de proposer quelque chose d’inattendu, quelque chose de différent, quelque chose qui inspire les gens, vous savez, à créer leur propre costume ou à penser à autre chose que les costumes stéréotypés que vous voyez ou que la plupart des gens veulent faire.”

Pour Klum, l’un des costumes qui a pris le plus de temps était lorsqu’elle était le loup-garou de “Thriller”.

“Quand vous voyez quand j’ai fini, on dirait presque que quelqu’un a collé cette tête, comme si c’était juste comme un masque gigantesque. Mais si vous m’aviez vu le jour ou si vous voyez de vieilles images de quand Je fais des interviews sur le tapis rouge, je veux dire, tout bouge.

“Ce n’est pas juste un masque en plastique que j’ai juste enfilé, mis sur ma tête. Tout bougeait, comme mes joues, quand je ris.”

Elle a crédité les maquilleurs et les artistes d’effets spéciaux pour la beauté de ses costumes.

“Vous pouvez juste avoir une idée”, a expliqué Klum. “Mais si vous n’avez pas les artistes avec des mains incroyables et leur capacité à créer cela, vous ne pourriez jamais faire cela. Alors, vous savez, je leur suis toujours très reconnaissant et je me prépare ce jour-là.”

HEIDI KLUM SE PRÉPARE À RÉVÉLER LE COSTUME EXTRÊME D’HALLOWEEN

L’ancien mannequin de Victoria’s Secret a admis que même si les costumes avaient l’air cool, ils étaient “toujours inconfortables”.

“C’est sûr que c’est inconfortable”, a déclaré Klum à Fox News Digital. “Ils sont toujours mal à l’aise… mais je n’ai aucun problème avec ça.

“Les gens sont comme, ‘Oh mon Dieu, ça pince. Laisse-moi enlever ça.’ Comme, je ne suis pas comme ça.”

Cependant, Klum a un regret pour Halloween.

“Certainement un que je regrette, c’est quand j’étais Kali”, a-t-elle admis.

En 2008, Klum a habillé la déesse hindoue Kali, un geste qui a reçu un contrecoup de certains qui ont dénoncé sa vision sanglante de la déesse.

“J’ai définitivement fait quelque chose qui était très insensible aux gens”, a-t-elle déclaré. “Et j’ai appris ma leçon.”