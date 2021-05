La reine des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko, pourrait affronter l’ancien dirigeant des poids paille Zhang Weili ou un combat de trilogie avec le double champion Nunes

Parmi les deux éventuelles surprises, il semble que les passionnés de MMA ne devraient pas espérer que la Kirghizistan-Péruvienne affronte son ennemi brésilien double Nunes de si tôt si le président Dana White a quelque chose à voir avec cela.

Abordé au sujet d’un superfight entre les deux bagarreurs, le suprême de l’UFC White a insisté sur le fait qu’ils auraient dû « leurs propres héritages ».

« Ils se sont battus plusieurs fois », White a déclaré à MMA Junkie après la carte à guichets fermés de Jacksonville. « Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent. Il y aura toujours quelqu’un d’autre qui viendra [to challenge Shevchenko].

« Il y a toujours un nouveau prétendant. Ce n’est pas la faute de Valentina si elle est l’une des femmes les plus méchantes de tous les temps sur cette planète. Donc, la faire bouger jusqu’à 135 livres n’a tout simplement pas de sens quand elle l’a fait deux fois, » il a ajouté, en référence à Shevchenko défiant pour la sangle de poids coq de Nunes.

En admettant que c’est « Pas quelque chose » il pense à se mettre, White a révélé qu’il essaierait de faire en sorte qu’une réunion se produise si les deux combattants exprimaient une préférence pour se faire face dans l’octogone.

Shevchenko fait écho à ses sentiments. « Si tout se passe de la même manière [and] elle continue de réussir et pour moi c’est pareil, ça va se passer naturellement, sans que personne ne l’y oblige ». Shevchenko a raconté à MMA Junkie un troisième affrontement avec Nunes.

« Quand … c’est le seul combat à avoir lieu, je pense que ça va être encore plus grand alors. »

Lorsqu’on lui a demandé quand elle se battrait à nouveau, Shevchenko a répondu: « La fin de l’été ».

« Je pense que comme ça j’aurai le temps de voyager, de découvrir plus d’endroits [and have] des choses plus intéressantes à faire et ensuite se préparer pour le combat, » a-t-elle poursuivi, tout en ouvrant la porte à la lutte contre la reine poids-paille récemment détrônée Zhang Weili.

«Si elle veut aller au 125, qui peut l’arrêter? Personne ne peut l’arrêter. C’est sa décision. C’est la même chose avec Jessica Andrade.

« Mais elle devra se battre pour prétendre qu’elle est prête pour un combat pour le titre. C’est comme ça que c’est censé être – mais ouais, [I’m open to it].

« Je suppose qu’elle va avoir un match revanche avec Rose [Namajunas] c’est donc ce qui va être la prochaine étape. Et après cela, ce sera probablement quelque chose auquel ils penseront. «