DARTMOUTH, N.-É. –

Depuis trois ans, Mary Crosby collecte des milliers de paires de chaussettes pour les redonner aux refuges locaux à ceux qui en ont le plus besoin.

« Si vous êtes sans abri et que vous marchez dans la rue, qu’allez-vous vous épuiser en premier ? Vos chaussettes », a déclaré l’homme de 63 ans, retraité de l’administration hospitalière.

Même avant ses efforts de don, Crosby tricotait 50 paires de chaussettes par an depuis 20 ans et les faisait don à ses refuges locaux. « Quand je suis assise, je tricote », rit-elle.

En 2021, elle a contacté son petit groupe de tricot sur Facebook pour participer aux dons. Le groupe Facebook « Socks For Shelters » compte désormais plus de 700 personnes, avec plus de 11 000 paires de chaussettes données en seulement deux ans.

« Nous souhaitons acheter 7 000 paires de chaussettes cette année, nous en avons plus de 5 000 maintenant et les choses se sont vraiment améliorées », a ajouté Crosby.

Peu importe où vous regardez dans sa maison, les chaussettes sont empilées sur sa table, dans son salon et emballées dans des cartons dans sa chambre d’amis. Elle a confectionné tellement de paires de chaussettes ; elle a maintenant gagné quelques nouveaux surnoms.

« Eh bien, le plus important est ‘Mary, reine des chaussettes’. On m’a étiqueté ainsi l’année dernière et cette semaine, quelqu’un sur Facebook m’a appelé « la star de la chaussette ». Beaucoup de gens dans le groupe en profitent beaucoup. J’ai demandé à quelqu’un de me préparer une tasse à café qui disait « Mary, reine des chaussettes ».

Crosby dit qu’elle redonne à sa communauté parce que celle-ci l’a aidée il y a plus de 20 ans, lorsqu’elle a failli devenir sans abri, recevant l’aide immédiate de Bryony House, un refuge d’urgence pour femmes et enfants à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

« Leurs approvisionnements qu’ils devaient offrir à l’époque étaient toujours limités, alors si je peux aider à atténuer ce problème et s’ils peuvent aider à placer leurs fonds ailleurs ? Tout va bien », a-t-elle ajouté.

Les chaussettes sont l’article le plus nécessaire dans tous les refuges dont les fournitures s’épuisent en quelques jours seulement.

«Je dirais que nous examinons des centaines de paires de chaussettes en une semaine et que cela représenterait des milliers en un mois. Mary a tellement aidé Souls Harbor que nous sommes très reconnaissants pour son implication. Cela donne simplement à notre personnel et à nos invités un sentiment de soulagement, surtout à l’approche des mois les plus froids », a déclaré Lauren Goerz de la mission de sauvetage Souls Harbour à Halifax.

Le besoin ne fait que croître, alors que plus de 1 000 personnes sont sans abri dans la municipalité régionale d’Halifax, aggravée par une crise du logement avec des campements de sans-abri dans de nombreux parcs et zones boisées, y compris devant l’hôtel de ville.

« À l’heure actuelle, l’état de nos villes est en désordre. Cela me brise le cœur lorsque vous conduisez dans les villes et voyez des tentes. Les gens tentent de survivre et certains d’entre eux travaillent mais n’ont pas les moyens de se payer un appartement », a déclaré Crosby.

Crosby admet qu’elle n’aurait pas pu faire tous les dons seule et souhaite remercier tous ceux qui ont tendu la main et fabriqué des chaussettes, acheté et donné des chaussettes ainsi que les entreprises qui ont également fait de petits et grands dons sous de nombreuses formes.

« C’est littéralement écrasant. Quand j’ai commencé, je ne pouvais même pas recevoir un don sans pleurer, je ne m’attendais tout simplement pas à ce que cela se passe comme ça. J’ai trois personnes, mon mari et deux autres personnes qui livrent et c’est mieux que Noël pour moi », a ajouté Crosby.

Crosby dit qu’elle fera don de chaussettes aussi longtemps qu’elle le pourra et qu’elle fera son prochain don à la Souls Harbour Rescue Mission, à la Halifax Shelter Society et à Bryony House le 8 décembre.