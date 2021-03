Une Israélienne a révélé comment ses terribles épreuves de viol l’ont inspirée à devenir une championne des droits des armes à feu des femmes.

Orin Julie, 26 ans, connue sous le nom de « Queen Of Guns », promeut régulièrement l’autonomisation des femmes tout en brandissant des armes à feu géantes.

Elle espère que son message sera entendu par les responsables du gouvernement local, permettant potentiellement à davantage de femmes dans le pays de porter légalement une arme à feu pour se protéger.

Mme Julie, qui dirige un magasin d’accessoires pour armes à feu en ligne, a déclaré qu’elle avait été inspirée de le faire après ses expériences dévastatrices de viol – après avoir été victime d’abus sexuels pour la première fois dans son enfance.

Orin Julie est devenue une défenseure des droits des femmes en matière d’armes à feu après ses expériences dévastatrices de viol deux fois lorsqu’elle était enfant, âgée de huit et 15 ans.

«J’ai été victime de viol deux fois dans ma vie, la première fois à l’âge de huit ans; J’ai été abusée sexuellement par un homme plus âgé », a-t-elle déclaré.

«Cela m’a tellement affecté que j’ai perdu toute confiance en moi et j’ai eu peur de tout.

« Je suis devenu un enfant très calme avec peu d’amis et je me méfiais toujours des adultes, je n’avais aucune confiance en eux. »

Mme Julie a de nouveau été victime d’un viol à l’âge de 15 ans, aux mains d’un homme de 18 ans.

Elle a déclaré: « Après cela, j’ai fait tout mon possible pour l’éviter.

Mme Julie a admis qu’elle était « à l’abri des réalités du monde » lorsqu’elle était enfant. Rejoindre les forces de défense israéliennes a transformé sa personnalité, a-t-elle déclaré, en devenant une « défenseuse et protectrice »

«Je suis devenu déprimé et je suis resté à la maison, j’ai lutté avec l’école, cela a affecté chaque partie de ma vie.

Mme Julie n’a pas signalé les crimes à la police et il lui a fallu de nombreuses années pour parler à ses amis et à sa famille de son expérience.

Elle a rejoint les Forces de défense israéliennes (FDI) à 18 ans – servant pendant trois ans en tant que soldat de combat dans l’unité de recherche et de sauvetage.

Elle a appris à tirer avec une arme à feu, ainsi qu’à se protéger en cours de formation au Krav Maga – un régime de combat d’autodéfense.

‘Enfant, j’étais très faible, peu confiante et à l’abri des réalités du monde, je ne savais rien faire par moi-même », a-t-elle admis.

Les abus sexuels ont affecté la santé mentale de Mme Julie lorsqu’elle était enfant alors qu’elle se débattait à l’école et ne parlait pas de son expérience à ses parents et amis. Sa confiance s’est améliorée tout en servant dans l’armée israélienne alors qu’elle apprenait une forme hybride d’arts martiaux connue sous le nom de Krav Maga. C’est une forme acceptée d’arts martiaux israéliens utilisée contre des attaquants à mains nues et armés

Mme Julie « est tombée amoureuse » des armes et de la légitime défense et a déclaré qu’elle se sentait « autonome » lorsqu’elle servait dans l’armée. Elle utilise désormais ses plateformes de médias sociaux pour sensibiliser à la manière dont les femmes peuvent se défendre

«J’avais besoin de quelqu’un de fort pour m’aider à me protéger et lorsque j’ai rejoint Tsahal, je suis devenue cette personne», a-t-elle déclaré.

«Je suis tombé amoureux de l’entraînement tactique, des armes et de l’autodéfense, et je me suis senti autonome pour la première fois.

«Je suis devenue mon propre défenseur, mon protecteur, je me suis défendu, j’ai trouvé ma voix et je suis maintenant plus franc», a-t-elle ajouté.

Après avoir quitté Tsahal, la jeune femme de 26 ans a continué de suivre des cours d’autodéfense et a utilisé ses plateformes de médias sociaux pour sensibiliser à la manière dont les femmes peuvent apprendre à se défendre.

Cependant, le gouvernement israélien a des règles très strictes concernant la possession d’armes à feu.

Les lois sur les armes à feu en Israël sont très strictes car seuls les vétérans des unités d’infanterie des Forces de défense du pays sont éligibles aux permis d’armes à feu, ainsi que les policiers qui ont reçu une formation équivalente. Mais, Mme Julie espère que les femmes seront éligibles à des permis à l’avenir au milieu des taux croissants de violence pendant le verrouillage de Covid.

Mme Julie affirme que les femmes doivent prouver leurs capacités militaires plus loin que leurs homologues masculins. Elle a expliqué qu’elle avait pu obtenir une arme à feu grâce à son service en tant que soldat de combat. Elle était plus tard instructeur de tir

Actuellement, les anciens combattants des unités d’infanterie de Tsahal sont éligibles aux permis d’armes à feu, ainsi que les policiers qui ont reçu une formation équivalente.

Mme Julie affirme que le processus d’obtention d’une arme à feu est beaucoup plus facile pour les hommes qui ont servi comme soldats de combat et ont suivi une formation de base – tandis que les femmes qui ont presque la même expérience de combat doivent aller plus loin pour prouver leurs compétences.

«Il est beaucoup plus facile pour les hommes qui ont servi comme soldats de combat d’obtenir une arme à feu», dit-elle.

« Pour moi, j’ai pu en obtenir un parce que j’ai servi trois ans en tant que soldat de combat, puis je suis devenu instructeur de tir, mais c’était un processus long et difficile.

Mme Julie, photographiée, tirant avec une arme à feu sur un champ de tir. Elle a admis que le processus était « difficile » car elle devait suivre un cours d’instructeur

Mme Julie n’a pas signalé les viols à la police car elle ne voulait pas se confier à d’autres. Elle est maintenant une championne de l’autonomisation des femmes et fait pression sur les autorités locales pour qu’elles modifient les lois qui permettront potentiellement aux femmes de porter des armes.

« Nous devons d’abord suivre une gamme de cours d’officiers, puis attendre un an et juste après, nous pouvons suivre un cours d’instructeur de tir, mais seulement si nous travaillons dans un champ de tir », a-t-elle déclaré.

Elle veut que plus de femmes en Israël se protègent face aux taux croissants de violence dans le pays pendant le verrouillage du coronavirus.

«Mon pays est également confronté à de nombreuses attaques terroristes et les femmes devraient pouvoir se défendre», a-t-elle déclaré.

« Quand je sors de chez moi avec une arme à feu, je me sens en sécurité et protégée et je veux que les autres femmes ressentent la même chose, se sentent autonomes et confiantes et puissent se défendre. »

La reine des armes a suivi une thérapie qui, selon elle, a considérablement aidé à accepter ses propres abus sexuels.

Elle est également maintenant en couple avec un homme qui, dit-elle, la traite comme une égale.

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour m’engager envers quelqu’un après ce que j’ai vécu, mais il est incroyable et je ne pourrais pas être plus heureuse », a-t-elle déclaré.

Mme Julie a suivi une thérapie qui, selon elle, a considérablement aidé à accepter ses propres abus sexuels. Elle est maintenant en couple avec un homme « qui la traite comme une égale »