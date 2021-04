La reine a été « déçue » par l’interview de Meghan et Harry à Oprah, prétend-on, alors que Charles se dirige vers son cottage gallois pour pleurer seul après des discussions avec ses fils.

Le prince de Galles est parti après des rencontres face à face à Windsor avec William et Harry.

Le prince Charles pleurera la mort de son père en privé dans son trou de cul gallois, selon les rapports Crédit: Reuters

Il est parti pour les Brecon Beacons après avoir parlé avec ses deux fils en même temps pour s’assurer que le mot n’était pas « mal interprété ». Crédit: AP

Les hommes ont commencé à prendre des mesures pour réparer leur faille, qui s’est apparemment approfondie à la suite de l’interview donnée par le duc et la duchesse de Sussex.

Cependant, dans un signe apparent des divisions entre la famille, William et Charles ont décidé de rencontrer Harry ensemble – afin que personne ne puisse «mal interpréter» les paroles par la suite.

Peu de temps après la réunion, le prince de Galles s’est rendu seul à Llwynywermod à Llandovery, rapporte MailOnline.

Pendant ce temps, il a été révélé que la reine avait « précisé » qu’elle se tenait aux côtés de William et Charles au cours des discussions.

Suite à des allégations, un haut royal a fait un commentaire raciste à Harry avant la naissance d’Archie, elle a publié une déclaration officielle pour dire qu’elle était « attristée » – mais que « les souvenirs peuvent varier ».

Un haut responsable royal a déclaré à la publication: « De toute évidence, après les retombées mondiales de l’interview d’Oprah, la confiance doit être reconstruite.

«Il n’y a pas eu de réveil officiel après les funérailles, mais Charles, William et Harry en ont profité pour parler et se retrouver face à face après plusieurs mois d’intervalle.

« ‘Ils n’ont pu passer que peu de temps ensemble à l’extérieur étant donné les restrictions de Covid et aussi sans personnel, y compris des courtisans chevronnés, entendant ce qui se disait.

«C’était important pour Charles et William qu’ils soient tous les deux là ensemble.

Harry et William se sont retrouvés face à face pour la première fois depuis plus d’un an lors des funérailles de leur grand-père samedi Crédits: pixel8000

Kate a joué un rôle déterminant dans les pourparlers des frères Crédit: Reuters

Mais malgré cela, les tensions persistent, disent les initiés Crédit: AP

« Cela signifie que rien dont on parle ne peut être mal interprété à l’avenir. »

Kate Middleton – saluée comme une pacifiste après avoir été vue en train de bavarder avec les frères après les funérailles – a également assisté à certaines parties des pourparlers.

Elle a rejoint les hommes à Frogmore Cottage, où Harry a séjourné lors de sa visite au Royaume-Uni.

Cependant, malgré les pourparlers, des tensions persistent, affirme-t-on.

Un autre initié royal principal a déclaré au journal qu’il y avait «douleur et souffrance» des deux côtés et que toute réconciliation «se ferait par petits pas».

Ils ont déclaré: « La reine a clairement fait savoir aux conseillers principaux qu’elle était unie à Charles et William, et était déçue par certains aspects de l’interview de Harry et Meghan. »

On pense actuellement que Harry est toujours au Royaume-Uni, bien qu’il ait désespérément envie de rentrer chez lui avec Meghan enceinte et son fils Archie.

On espère qu’il restera en Grande-Bretagne pour le 95e anniversaire de la reine mercredi avant de se rendre à Los Angeles plus tard cette semaine.

Cependant, Charles est parti pour du temps seul dans son refuge gallois de 1,2 million de livres sterling dans les Brecon Beacons.

On espère qu’Harry restera au Royaume-Uni pour le 95e anniversaire de la reine demain Crédit: PA

Kate, William et Harry ont été photographiés en train de parler ensemble après le service Crédits: pixel8000

Il est entendu que Camilla reste à Londres alors que le prince « voulait réfléchir seul » et répondre aux milliers de lettres qui lui ont été envoyées après la mort de son père.

Charles devrait également être aux prises avec ses prochaines étapes après que Philip l’ait appelé à son lit de malade dans les semaines qui ont précédé sa mort.

Le photographe royal de Sun, Arthur Edwards, a déclaré hier à Lorraine Kelly d’ITV: « Pouvez-vous imaginer cette conversation à l’hôpital trois semaines auparavant, quand il a été convoqué par le prince Philip?

«Il a dû y avoir beaucoup de discours clairs là-bas, ce qu’il était censé faire, les arrangements pour les funérailles.

« Je pense que le duc savait qu’il était sur la dernière étape et il informait son fils – » C’est ce que tu dois faire fils « . »

Et il a dit que le duc aurait été clair sur la façon dont il voulait que l’avenir se déroule après sa mort.

« La reine est le chef de l’Etat, mais Philip a toujours été chef de cette famille et a pris toutes les grandes décisions », a-t-il déclaré.

Et Charles et William se retrouveront également pour un sommet majeur sur l’avenir de la monarchie.

Les deux décideront quels membres de la famille royale continueront de travailler et ce qu’ils devraient faire.

Le prince Edward et son épouse Sophie Wessex – salués comme le «rock» de la reine – sont susceptibles d’assumer des rôles plus importants pour occuper l’espace laissé par Harry et Meghan.