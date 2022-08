La reine de Wimbledon choquée à New York

Elena Rybakina a subi une défaite en deux sets face à Clara Burel à l’US Open

Elena Rybakina ne répétera pas ses exploits de Wimbledon à l’US Open après avoir subi une défaite choc au premier tour contre la qualifiée française Clara Burel à New York mardi, perdant 6-4 6-4.

Rybakina, née en Russie – qui représente le Kazakhstan depuis 2018 – a remporté un premier titre du Grand Chelem avec une brillante course au All England Club le mois dernier.

Mais la jeune femme de 23 ans a déploré plus tard qu’elle “ne se sent pas comme le champion de Wimbledon” car son classement mondial n’a pas augmenté après que la WTA a dépouillé le tournoi de ses points de classement en réponse à son interdiction des joueurs russes et biélorusses.

Classée 25e à l’US Open et reléguée en marge du Court 12 pour son match avec Burel, Rybakina a gaspillé six des sept points de break qu’elle a gagnés dans le premier set, dont quatre dans un match gigantesque de 17 points quatre, alors qu’elle était cassée. deux fois sur son propre service.

Burel, 21 ans, a continué à connaître du succès dans le deuxième set, brisant le service de Rybakina à la première occasion et sauvant deux balles de break dans le quatrième jeu avant de remporter le match.

Classée numéro 131 mondiale mais ancienne numéro un junior, Burel n’était entrée dans le tableau principal de Flushing Meadows qu’après avoir sauvé cinq balles de match lors de son dernier match de qualification contre la Japonaise Misaki Doi.

La Française est maintenant au deuxième tour de l’US Open pour la première fois, et rencontrera ensuite Alison Van Uytvanck, après que la Belge a battu la vétéran américaine Venus Williams en deux sets lors de leur rencontre du premier tour.

Ailleurs dans le tirage au sort du simple féminin à New York, la championne en titre Emma Raducanu est tombée au premier obstacle de sa défense du titre, s’inclinant face à sa rivale française expérimentée Alize Cornet 6-3 6-3 lors de leur match au stade Louis Armstrong.

Naomi Osaka, double championne féminine de l’US Open, est également absente après que la star japonaise de 24 ans a perdu une bataille contre l’Américaine Danielle Collins, 6-7, 3-6.