La reine de Versailles dit qu’il reste 18 MOIS de construction pour son méga-manoir en Floride

La “ reine de Versailles ” Jackie Siegel révèle qu’il reste encore 18 mois de construction pour son manoir de Floride de 90000 pieds carrés, ce qui signifie que la plus grande maison d’Amérique devrait enfin être achevée en 2022 – 18 ans après le début de la construction.

La femme de 54 ans et son mari de magnat de la multipropriété David Siegel, 83 ans, ont commencé à construire le méga-manoir “ Versailles ” sur les rives du lac Butler en 2004.

Après le krach économique de 2008, la mort par surdose de leur fille de 18 ans en 2015 et l’incendie d’une maison en février de l’année dernière, la construction a été interrompue, Jackie dit que la maison de ses rêves est maintenant de plus en plus proche de l’achèvement.

«Il nous reste un an et demi», a déclaré Jackie à NECN dans une interview cette semaine. «Et je vais documenter l’ensemble du processus sous la forme d’une émission de télévision, qui sera diffusée l’année prochaine.

Jackie a déclaré que le manoir – qui devrait comporter neuf cuisines, 30 salles de bains, 14 chambres, une patinoire à rouleaux pleine grandeur, une piste de bowling et un garage de 30 voitures – aura la même taille qu’un “ super Walmart ”.

«Tout le monde sait ce qu’est un Walmart», a déclaré Jackie. «Alors imaginez que c’est ma maison.

Plus tôt cette semaine, Siegel a également parlé de la mort de sa fille, Victoria. Elle est décédée à l’âge de 18 ans après une surdose tragique de méthadone et d’antidépresseurs le 6 juin 2015.

Dans un post Instagram publié mercredi, Jackie a rendu hommage à sa fille pour ce qui aurait été son 24e anniversaire.

«Je n’ai pas grand-chose à écrire aujourd’hui», a posté Jackie sur sa page officielle, accompagnée d’une photo d’elle debout près de la pierre tombale de Victoria. «Certains jours sont durs.

«Aujourd’hui, c’était le 24e anniversaire de Victoria. Elle me manque tellement. Je publierai certaines de mes photos préférées ce week-end. #weloveyouvictoria. ‘

Dans une autre interview avec NECN, Jackie a également partagé des détails sur un livre qu’elle a publié en l’honneur de sa fille, appelé Victoria’s Voice, qui était basé sur ses entrées de journal et sur ses problèmes de dépendance.

‘[Victoria] m’a dit dans un texte peu de temps avant sa mort en disant qu’elle voulait que je le publie, en espérant que cela pourrait aider à dissuader [others] de prendre de la drogue », a-t-elle déclaré.

Jackie a déclaré que le livre avait aidé à préserver les souhaits et les rêves de leur fille et à fournir des ressources à un public en crise.

“ En fin de compte, elle meurt à la fin ”, a déclaré Jackie à propos de l’histoire du livre, “ donc il a une triste fin – et finalement c’est ce que font les drogues.

Victoria (à droite) est décédée à l’âge de 18 ans après une surdose tragique de méthadone et d’antidépresseurs le 6 juin 2015

La famille Siegel est montrée ci-dessus dans cette image ci-dessus en 2014, l’année avant la mort de Victoria (Victoria est photographiée à gauche de Jackie)

La reine de Versailles a déclaré qu’elle était régulièrement sollicitée par des personnes qui ont lu le livre, qui lui demandent de la serrer dans ses bras et de dire que le livre les a inspirées.

“ Ils disent que c’est tellement inspirant – en regardant le journal de quelqu’un, vous entrez dans leur esprit. Et j’espère que ce livre aidera les gens – en particulier les adolescents – à savoir qu’ils ne sont pas seuls à penser qu’ils ne sont pas assez bons ou dignes, ou trop gros, trop maigres ou pas assez intelligents.

«C’est juste une chose normale, surtout en grandissant. Mais nous devons nous assurer qu’ils ne se tournent pas vers la drogue pour camoufler ces sentiments tristes.

Jackie et David ont longuement parlé de la mort de Victoria dans une interview accordée à la revue Las Vegas Journal en octobre de l’année dernière.

Le couple a révélé que leur fille était embarrassée par le film de 2012, intitulé La reine de Versailles, qui les a propulsés à la gloire, l’appelant la “ pire chose qui lui arrive ”.

Les spéculations au moment de sa mort suggéraient que la pression d’être à la télévision à un si jeune âge avait contribué à ce que Victoria se tourne vers la drogue, le tournage commençant alors qu’elle n’avait que 12 ans.

“ Elle était gênée par cela et elle traversait également une sorte de mauvaise période de sa vie, en termes de poids ”, a déclaré David au journal. «Tout ce qui aurait pu mal tourner, a mal tourné.

Jackie a ajouté: “ Dans son journal, elle a déclaré que la pire chose qui lui soit arrivée était le film Queen of Versailles.

«Quand les gens de la caméra étaient là, David essayait de s’enfermer quelque part et de se cacher. Il n’y avait aucun intérêt ni être avec eux non plus. Il leur était difficile de saisir une interaction familiale normale.

“ Une fois le film sorti, elle a été traitée totalement différemment à l’école. Les gens l’utilisaient pour acheter de la drogue ou pour obtenir de l’argent d’elle, et comme ils savaient maintenant qu’elle était riche, c’était comme: «Oh, elle a les parents riches», même si elle ne se souciait jamais de notre argent, a déclaré Jackie .

La famille est devenue célèbre dans le documentaire où elle a poursuivi le rêve américain et a essayé de construire un palais de Versailles moderne dans la banlieue de la Floride.

La bataille de Victoria contre la dépendance l’a amenée à abuser de Xanax, puis à se tourner vers des opiacés plus durs.

“ Laissez-moi vous dire comment elle a pris Xanax: elle était une adolescente typique et mélangée, alors nous l’avons envoyée chez un psychiatre pour des conseils et quand elle est revenue à la maison, elle a dit: “ Il m’a mis sous Xanax ”, a déclaré David.

«Quelques mois plus tard, elle était mélangée et n’allait pas bien au lycée, alors nous l’avons renvoyée, et elle a dit:« Il a doublé ma dose », a-t-il ajouté.

«J’étais si ignorant. Je ne connaissais pas Xanax d’Advil. Je n’avais aucune idée de ce que c’était ou de ce que cela faisait. Nous n’avions même jamais vu de cigarette de marijuana de nos vies, ni consommé de drogue, et la voilà, aux prises avec ce film de la reine de Versailles. C’était une tempête parfaite.

Le jour de la mort de Victoria, sa famille a déclaré qu’elle avait reçu des SMS “ cruels ” de l’ex-petite amie de son petit ami de l’époque, qui l’aurait encouragée à essayer des opiacés durs.

Alors que la famille continue de pleurer la perte de leur fille, ils ont consacré le reste de leur vie à sensibiliser à l’épidémie d’opioïdes.

Le couple a également déclaré qu’il prévoyait d’accueillir des invités du monde entier en 2022 pour une grande ouverture de fonds dans leur manoir de Floride en l’honneur de Victoria, lorsque la construction sera terminée.

La maison est évaluée à 100 millions de dollars, selon Jackie.

David Siegel (à gauche), 83 ans, est le milliardaire fondateur de la société de multipropriété Westgate Resorts

Une photo publiée sur Instagram de JAckie en janvier montre les progrès du manoir

Les plans d’étage de la méga maison sont vus dans ces dessins de 2011

La maison inachevée se trouve sur 10 acres de propriété au bord du lac et une fois terminée, elle comprendra 11 cuisines, 30 salles de bains, un garage de 30 voitures

Deux courts de tennis, un terrain de baseball et un jardin formel seront inclus sur le terrain

Ils ont commencé le projet en 2004, mais il a été bloqué après que l’entreprise de David ait été touchée par une économie défaillante. Il devait auparavant être achevé d’ici 2016.

La maison inachevée se trouve sur 10 acres de propriété au bord du lac et comprendra 11 cuisines, 30 salles de bains, un garage pour 30 voitures, une piste de bowling à deux voies, une patinoire intérieure, trois piscines intérieures, deux piscines extérieures, une salle de jeux vidéo, une salle de bal, deux étages cinéma sur le modèle de l’Opéra de Paris, centre de remise en forme avec spa de 10 000 pieds carrés, studios de yoga, cave à vin de 20 000 bouteilles et aquarium de poissons exotiques.

Deux courts de tennis, un terrain de baseball et un jardin formel seront inclus sur le terrain.

David Siegel, 83 ans, est le milliardaire fondateur de la société de multipropriété Westgate Resorts.

Il possède un empire de 28 complexes à travers le pays, et possède également le Westgate Las Vegas Resort and Casino, le Cocoa Beach Pier et l’équipe de football de la Ligue des Predators Arena d’Orlando.