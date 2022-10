La reine de RHOA ne sort pas sans se battre

Le boeuf entre Nene Leakes et Bravo, les producteurs derrière RHOA et Andy Cohen n’est pas encore terminé.

Nous avons signalé plus tôt cette année que Nene avait accusé Bravo, NBCUniversal, Andy Cohen et les sociétés de production The Real Housewives of Atlanta True Entertainment et Truly Original de “racisme et de création d’un environnement de travail hostile”.

” expulsé » du spectacle.

Elle a déclaré qu’après s’être plainte, on lui avait dit de se taire. L’avocat de Leakes a parlé de la discrimination à laquelle elle a été confrontée pendant l’émission pendant des années.

“Depuis le jour où la série a commencé à tourner, NeNe a été la cible du racisme systémique de la co-star Kim Zolciak-Biermann, qui a été toléré par le producteur exécutif de Bravo Andy Cohen et d’autres cadres”,

Avance rapide jusqu’en août de cette année, NeNe a rejeté la poursuite, mais a noté que son licenciement était “sans préjudice”, ce qui, dans ce cas, signifiait qu’elle pouvait déposer une nouvelle demande à une date ultérieure. Cela laisserait beaucoup croire que la bataille juridique était terminée, mais selon Nene, le combat avec Bravo et Andy est toujours en cours.

Dans une interview en tête-à-tête avec Larry Reid, Nene a abordé un large éventail de sujets, y compris sa co-vedette Kandi Burruss et Bravo ne l’invitant pas à BravoCon.

Interrogée sur BravoCon, Nene a déclaré qu’elle n’avait pas du tout entendu parler d’eux.

“Ils ne m’ont pas du tout parlé. Je suis juste honnête. Ils ne m’ont pas parlé du tout. J’ai fait de nombreuses tentatives pour essayer de voir si nous pouvions parler et résoudre certains problèmes, mais cela a été des grillons. Nous avons encore des choses juridiques. Il a été abandonné », a-t-elle expliqué. «Cette partie a été abandonnée. Il a été abandonné pour des questions juridiques afin que nous puissions aller en médiation. C’était réciproque des deux côtés d’abandonner, et nous avons réglé cela par l’intermédiaire de nos avocats. Et le fait que nous soyons dans cette situation est une raison pour laquelle nous ne pouvons pas vraiment parler personnellement. Nous devons parler par l’intermédiaire de nos avocats.

La conversation est passée à sa bataille juridique avec Bravo. Elle a déclaré qu’ils avaient encore des affaires juridiques et qu’elle ne regrettait pas de l’avoir déposée car il s’agissait d’une accumulation de traitements injustes qu’elle dit avoir subis au fil des ans.

“Tout le monde agit comme s’il ne m’entendait pas”, a déclaré NeNe. « Je ne sais pas… J’ai l’impression d’avoir les mains liées. Il n’y a rien que je puisse faire.

Cependant, elle espère qu’ils pourront réparer les choses et potentiellement travailler à nouveau ensemble, notant ses contributions à la série.

Une source proche du procès allègue que Leakes a reçu environ 4,5 millions de dollars d’argent secret. En échange du règlement, elle aurait signé un accord de confidentialité / accord de non-divulgation, qui lui interdit de parler de Bravo, Cohen et de la société de production à l’avenir.

Quant à sa relation avec l’ancienne costar Kandi, elle a déclaré: «Je n’ai pas de problème avec Kandi. J’ai vraiment l’impression qu’elle a un problème avec moi. Elle a exprimé qu’elle sentait que Kandi était jalouse d’être un membre de la distribution OG et que les fans pensaient souvent à elle quand ils pensaient à RHOA.

Nene a récemment déclaré qu’elle avait abandonné la poursuite pour aller en médiation et qu’elle était prête à revenir à la série. Les fans de la franchise et de l’acteur Kenya Moore ont tous soutenu le retour de Nene et aimeraient la revoir à l’écran tenant une pêche.

Pensez-vous que Nene serait la bienvenue à RHOA ou devrait-elle passer à autre chose? Faites-le nous savoir ci-dessous.