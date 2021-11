La «reine de Noël» de Hallmark, Candace Cameron Bure, explique pourquoi elle a ressenti «une immense pression»

Candace Cameron Bure a été couronnée « reine de Noël » de Hallmark Channel après avoir réalisé son 10e film de vacances.

L’actrice, qui joue actuellement dans « The Christmas Contest », a admis que c’était écrasant au début.

« J’ai ressenti une immense pression [last year] comme tous les films réussissent bien dans les cotes d’écoute », a récemment déclaré le joueur de 45 ans Nous hebdomadaire. « Et puis vous voulez toujours atteindre cette marque et dépasser cette marque. Et l’année dernière, j’ai finalement laissé tomber parce que ce n’est pas la raison pour laquelle je fais ces films. »

L’ancienne star de « Fuller House » a déclaré qu’il était crucial pour elle de créer une programmation adaptée aux familles. Et elle n’est pas prête à transmettre son titre tant convoité de si tôt.

« Je les fais parce que je les aime », a expliqué Cameron Bure. « Et je sais que les téléspectateurs qui les regardent les aiment vraiment, et ils signifient quelque chose pour eux. J’essaie toujours de faire de mon mieux, mais j’ai laissé tomber la pression l’année dernière. »

« Cela a rendu celui-ci encore meilleur parce que je l’ai juste apprécié », a-t-elle poursuivi. « Et, vous savez, j’essaie de ne pas penser à tous les autres marqueurs. Laissez-le être ce que c’est et profitez-en. »

En juillet 2020, Cameron Bure a déclaré à Fox News qu’elle était fière de ses croyances chrétiennes.

« Ma foi est vraiment le fondement de qui je suis », a expliqué l’actrice. « C’est tellement important pour moi, et c’est toujours une partie de moi, que ce soit à la maison et en privé, ou lorsque je lis la Bible dans l’étude de la Bible. Mais aussi au travail, et les choix que je fais au sein du travail, et les entreprises Je choisis de travailler avec et les projets que je choisis d’entreprendre. »

« La Bible pour moi est la vérité », a poursuivi Cameron Bure. « Je peux toujours revenir à la parole de Dieu et trouver l’espoir, l’encouragement, la positivité, la confiance que je sais que j’ai en Jésus. Et donc ça ne manque jamais, même quand la vie ne va pas comme je le veux Je sais que Dieu contrôle tout.

« Je vis par la foi en tout, en tout ce que je fais et dans chaque aspect de ma vie. Ce n’est donc pas seulement quelque chose sur lequel je compte ou une béquille. Je veux dire, c’est vraiment qui je suis. Comment cela m’aide-t-il ? C’est difficile à dire parce que c’est juste une partie de mon être. »

La star de « Fuller House » a admis qu’au fil des ans, elle a dû transmettre plusieurs scripts car ils ne correspondaient pas à ses convictions.

« J’en ai eu beaucoup, transmettant des projets, disant non à des projets parce qu’ils ne me convenaient pas », a-t-elle partagé. « Et beaucoup d’entre eux étaient dus aux limites que je me suis créées dans les choix que je savais que j’allais faire. Et certains d’entre eux étaient vraiment faciles à transmettre. »

Cependant, Cameron Bure a révélé que même si certains projets pouvaient sembler tentants, sa foi a toujours été la priorité de sa carrière.

« Certains d’entre eux, ça fait mal, définitivement », a déclaré Cameron Bure. « Il y en a que j’ai voulu, et tu te dis : ‘Ugh, ce n’est pas si mal.’ Mais dans mon cœur, je me dis ‘Mais ce n’est pas bien pour moi.’ Et c’est ce en quoi j’ai toujours fait confiance, que si je ne peux pas m’en aller après avoir fait quelque chose et en être très fier, ou si j’ai une sorte de drapeau rouge dans mon cœur que je pourrais regretter, plus jamais , si ce n’est pas cette chose qui semble mauvaise à tout le monde, mais dans mon esprit, ça ne me semble pas bien, je sais juste que cela a rendu plus facile de prendre cette décision de rester fidèle à qui je suis. »