Okagbare, autoproclamée « reine de la piste », devait concourir pour une place en finale à Tokyo, et la six fois vainqueur des Championnats d’Afrique avait exprimé son enthousiasme et remercié Dieu pour sa place aux Jeux olympiques plus tôt cette semaine.

La médaillée d’argent du saut en longueur aux Jeux de 2008 et détentrice actuelle du record d’Afrique du 200 m a maintenant été exclue de son dernier coup à la gloire après que l’unité d’intégrité de l’athlétisme a annoncé qu’elle avait détecté l’hormone de croissance – une substance sur le monde antidopage Liste des interdictions de l’agence – lors d’un test hors compétition plus tôt ce mois-ci.

Les responsables du laboratoire ont informé l’unité du résultat vendredi et Okagbare a été informée qu’elle ne serait pas autorisée à concourir quelques heures seulement avant la demi-finale de samedi.

Première histoire de dopage de #Tokyo2020 impliquant un test positif. Et c’est un grand nom du sprinteur nigérian Blessing Okagbare. Elle avait déjà commencé le 100 m et devait participer aux demi-finales plus tard dans la journée. Maintenant suspendu et sera rayé de la liste de départ. #Jeux olympiquespic.twitter.com/rWfGaZbARf – Sonja McLaughlan (@Sonjamclaughlan) 30 juillet 2021

Okagbare aurait affronté Asher-Smith et la femme la plus rapide de tous les temps, la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, dans sa tentative de se rapprocher d’une médaille.

La très expérimentée de 32 ans a remporté l’or sur 100 m aux Jeux du Commonwealth en 2014 – la même année où elle a épousé l’ancien international de football nigérian Igho Otegheri – et a également remporté une série d’honneurs dans les courses de relais.

Sa place en demi-finale individuelle sur 200 m aurait été sa première depuis les Championnats du monde de Doha en 2019, lorsqu’Okagbare a été disqualifiée pour violation de voie.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par BLESSING OKAGBARE MFR♎ (@itsblessingokagbare)

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par BLESSING OKAGBARE MFR♎ (@itsblessingokagbare)

Elle a établi le record d’Afrique de la distance avec un temps de 22,04 secondes en 2018.

« Si le courage a un visage, c’est bien cette femme ici », elle a récemment déclaré à son compte Instagram près de 30 000 abonnés.

« L’énergie que vous donnez et recevez est contagieuse, alors soyez prudent lorsque vous répandez des mots. »