La reine de beauté Miss Wales, 21 ans, s’est précipitée à l’hôpital après s’être cassé le cou et le bassin dans un accident d’autoroute d’horreur

Une reine de beauté a été transportée d’urgence à l’hôpital après s’être cassé le cou et le bassin lors d’un horrible accident d’autoroute.

Darcey Corria, qui est actuellement couronnée Miss Pays de Galles, reste à l’hôpital avec des blessures graves.

La reine de beauté Darcey Corria a été impliquée dans un smash d’horreur 1 crédit

La jeune femme de 21 ans, qui est actuellement Miss Wales, reste à l’hôpital avec une fracture du cou et du bassin 1 crédit

L’accident s’est produit sur une autoroute du sud du Pays de Galles et a vu la route fermée pendant plus de trois heures.

Le joueur de 21 ans, originaire de Barry, est depuis resté à l’hôpital universitaire du Pays de Galles (UHW) à Cardiff.

Elle a un bassin cassé et deux fractures aux os du cou, c’est entendu.

Elle est actuellement soutenue par sa famille.

La reine de beauté est entrée dans l’histoire l’année dernière lorsqu’elle est devenue la première personne de couleur à remporter le titre du Pays de Galles en 70 ans d’histoire de la compétition.

Les organisateurs de Miss Wales disent qu’ils espèrent que Darcey pourra toujours concourir à Miss Monde en mai.

Une porte-parole a déclaré: “Darcey reçoit beaucoup d’amour et de soutien de sa famille proche qui a été rassuré sur le fait qu’elle devrait se rétablir complètement.

“Alors que l’accident aura un impact immédiat sur la préparation de Darcey pour Miss Monde en mai, nous avons bon espoir et sommes convaincus qu’elle pourra toujours battre le drapeau du Pays de Galles grâce à sa propre détermination personnelle, à l’amour et au soutien de sa famille et l’incroyable équipe de médecins de l’UHW.”

Darcey, qui est un défenseur des droits des Noirs, et a passé du temps à faire du bénévolat pour Race Equality First.

Sa biographie pour Miss Wales dit qu’elle vise à “travailler vers l’égalité pour toutes les ethnies au Pays de Galles et à donner aux femmes du Pays de Galles les moyens de poursuivre leurs rêves”.

La M4 en direction est a été complètement fermée pendant plus de trois heures alors que les services d’urgence travaillaient sur les lieux.

La police du sud du Pays de Galles a déclaré à propos de l’accident de jeudi: “En raison de la nature de la collision, il a été nécessaire de fermer complètement la chaussée pendant que les enquêtes se poursuivaient.

“Une femme a été emmenée à l’hôpital universitaire du Pays de Galles avec ce qui est décrit comme des blessures graves.”