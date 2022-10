La reine de beauté Miss Hitler sera libérée de prison dans DAYS après avoir purgé 26 mois pour avoir fait partie d’un groupe terroriste d’extrême droite

Une reine de beauté MISS Hitler sera libérée de prison quelques jours après avoir purgé 26 mois pour avoir fait partie d’un groupe terroriste d’extrême droite.

Alice Cutter, 25 ans, a eu une audience de libération conditionnelle en mars et a appris lundi qu’elle serait libérée sous licence malgré une peine de trois ans.

Alice Cutter doit être libérée de prison quelques jours après avoir purgé 26 mois de prison Crédit : PA

L’ancienne reine de beauté néonazie a été mise derrière les barreaux en 2020 Crédit : SWNS : Service de presse du sud-ouest

Son ex-partenaire Mark Jones a également été emprisonné après avoir été membre du groupe terroriste interdit National Action Crédit : PA

Cutter était l’un des quatre “irréductibles” néonazis reconnus coupables d’être membres du groupe terroriste interdit National Action en 2020.

Son ancien partenaire admiratif des nazis, Mark Jones, a été reconnu coupable d’appartenance à un groupe terroriste après un procès, aux côtés des co-accusés Garry Jack et Connor Scothern.

Le groupe d’extrême droite National Action (NA), qualifié de “raciste, antisémite et homophobe” par la ministre de l’Intérieur de l’époque, Amber Rudd, a été interdit en décembre 2016 après une série de rassemblements et d’incidents, notamment l’éloge du meurtre du député. Jo Cox.

Un porte-parole de la Commission des libérations conditionnelles a déclaré: “Nous pouvons confirmer qu’un panel de la Commission des libérations conditionnelles a ordonné la libération d’Alice Cutter à la suite d’une audience orale.

“Les décisions de la Commission des libérations conditionnelles sont uniquement axées sur le risque qu’un détenu pourrait représenter pour le public s’il était libéré et si ce risque est gérable dans la communauté.

“Un panel examinera attentivement une vaste gamme de preuves, y compris les détails du crime initial et toute preuve de changement de comportement, ainsi que d’explorer le préjudice causé et l’impact que le crime a eu sur les victimes.

“Les membres lisent et assimilent des centaines de pages de preuves et de rapports avant une audience orale.

“Des preuves de témoins tels que des agents de probation, des psychiatres et des psychologues, des fonctionnaires supervisant le délinquant en prison ainsi que des déclarations personnelles de la victime peuvent être fournies lors de l’audience.

“Il est normal que le prisonnier et les témoins soient longuement interrogés lors de l’audience, qui dure souvent une journée entière ou plus. Les examens de libération conditionnelle sont effectués de manière approfondie et avec un soin extrême. La protection du public est notre priorité numéro un.

“Les révisions des libérations conditionnelles sont effectuées de manière approfondie et avec un soin extrême. La protection du public est notre priorité numéro un.”

Cutter a témoigné lors de son audience de libération conditionnelle et aurait souligné son comportement exemplaire et ses progrès en prison.

Elle devra respecter des conditions de permis strictes, notamment une zone d’exclusion, le port d’une étiquette électronique et le respect d’un couvre-feu.

La reine de beauté néonazie est actuellement détenue dans des conditions fermées au HMP New Hall, près du village de Flockton, dans le West Yorkshire.

Cutter, qui a participé au concours de beauté Miss Hitler en tant que Miss Buchenwald – une référence au camp de la mort de la Seconde Guerre mondiale – avait nié avoir jamais été membre, malgré sa participation aux rassemblements du groupe, au cours desquels des banderoles indiquant “Hitler avait raison” ont été levées.

En 2020, les jurés ont également reçu des messages dans lesquels la serveuse plaisantait sur le gazage des synagogues, utilisant la tête d’un juif comme ballon de football et s’exclamant “Pourrir en enfer, salope”, après avoir entendu parler du meurtre de Mme Cox.

Cutter a été emprisonné pendant trois ans, tandis que Jones a été condamné à cinq ans et demi de prison.

Jack a été condamné à quatre ans et demi de prison et Scothern a été condamné à 18 mois de détention.

S’exprimant avant la condamnation, le directeur des poursuites pénales Max Hill QC a décrit les membres de NA comme des “irréductibles” qui “reviennent à l’époque non seulement de l’antisémitisme, mais de l’Holocauste, du Troisième Reich en Allemagne”.