La reine de beauté épouse du baron de la drogue El Chapo ARRÊTÉE en Virginie pour trafic de drogue, accusée d’avoir planifié DEUX évasions de prison

Emma Coronel Aispuro, ancienne reine du concours de beauté aux États-Unis et épouse du chef de file de la drogue le plus célèbre au monde – Joaquin ‘El Chapo’ Guzman – a été arrêtée aux États-Unis pour une série d’accusations de trafic de drogue.

Aispuro, 31 ans, double citoyen américano-mexicain, a été attrapé à l’aéroport international Dulles de Chantilly «Sur des accusations liées à son implication présumée dans le trafic international de drogue», a rapporté lundi le ministère américain de la Justice.

La femme, qui a épousé El Chapo à l’âge de 18 ans, est accusée d’avoir conspiré pour distribuer un kilogramme ou plus d’héroïne, cinq kilogrammes ou plus de cocaïne, 500 grammes de plus de meth et un énorme 1000 kilogrammes ou plus de cannabis.

Aussi sur rt.com « Acte de désespoir »: le baron de la drogue mexicain El Chapo demande l’extradition vers les États-Unis

En plus de la vague d’accusations liées au métier de choix de son conjoint, Aispuro est également accusée d’avoir comploté pour faire sortir son autre significatif de prison à deux reprises, y compris son évasion audacieuse d’une prison mexicaine à sécurité maximale à travers un tunnel souterrain de 1,5 km. 11 juillet 2015. Selon le DOJ, elle faisait également partie des auteurs d’une autre tentative d’évasion de Guzman de la même prison après sa reprise par les autorités mexicaines en janvier 2016.

Le complot ne s’est pas concrétisé après que les responsables de la prison ont découvert une entrée d’un autre tunnel souterrain potentiel à l’extérieur de l’établissement.

Ses espoirs d’atteindre la liberté ont apparemment été déçus, le cofondateur du cartel de Sinaloa aurait alors demandé aux autorités de suspendre son extraction aux États-Unis, se plaignant des conditions désastreuses dans la prison mexicaine.

El Chapo a finalement été remis aux États-Unis en janvier 2017. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité plus 30 ans, après avoir été reconnu coupable de 10 chefs d’accusation pour trafic de drogue à grande échelle et complot en vue de commettre un meurtre.

Aussi sur rt.com Pousser une nouvelle ligne: la femme du seigneur de la drogue El Chapo lance une marque de mode portant son nom

Malgré les démêlés répétés de son mari avec la justice, Aispuro n’avait eu aucun brossage jusqu’en 2019, lorsque l’un des associés d’El Chapo, Damaso Lopez Nunez, a affirmé qu’elle avait joué un rôle clé dans l’évasion de la prison de 2015.

Il y avait des rapports que l’Aispuro était en cours « Enquêté pour complot » à l’époque.

Dans l’intervalle, elle a essayé de capitaliser sur la notoriété de Guzman, en lançant une ligne de vêtements nommée d’après son mari, « El Chapo Guzman », et est devenue une star de la réalité en herbe après avoir été présentée dans la saison 2 sur le document « Cartel Crew » de VH1. séries. Aispuro compte également plus de 470 000 abonnés sur Instagram.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!