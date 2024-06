La reine de beauté du Texas a subi un arrêt cardiaque presque mortel sur un terrain de football

Par Emily Joshu Health Reporter pour Dailymail.Com









Chloe Burke s’est toujours sentie la plus détendue sur un terrain de football.

Athlète passionnée toute sa vie, la native du Texas a prospéré en tant que pom-pom girl collégiale de D1 à l’Université de Houston – ne manquant jamais un match.

Puis, un jour de 2019, alors qu’il était en plein match d’un match, le joueur de 21 ans s’est effondré au sol.

« Tout est devenu noir », a déclaré Mme Burke, aujourd’hui âgée de 25 ans, à DailyMail.com. Des tests révéleront plus tard qu’elle avait subi un arrêt cardiaque anormal. Il n’y avait aucun antécédent de troubles cardiaques dans la famille.

Ce qui a suivi a été une course effrénée pour lui sauver la vie, impliquant trois décharges électriques pour redémarrer l’organe et, finalement, une opération brutale à cœur ouvert, au cours de laquelle les médecins ont été forcés de lui ouvrir la poitrine et de lui fendre le sternum au milieu pour accéder au cœur.

Chloe Burke a fait un arrêt cardiaque à 21 ans alors qu’elle applaudissait à l’Université de Houston. Elle sensibilise désormais les autres à l’arrêt cardiaque alors qu’elle concourt pour Miss Texas.

Mme Burke est née avec une maladie cardiaque du pont myocardique, même si elle ne le savait pas jusqu’à ce qu’elle subisse un arrêt cardiaque.

Elle a subi une opération à cœur ouvert et a passé quatre mois en cure de désintoxication.

Malgré une convalescence laborieuse au cours de laquelle elle a dû réapprendre à marcher et à respirer, Mme Burke était de retour sur le terrain de football pour le match suivant, 11 semaines seulement après son opération.

Aujourd’hui, dans son nouveau rôle de reine de beauté – qui a reçu le titre de Miss Space City de Houston l’année dernière – elle consacre sa vie à enseigner aux autres la maladie cardiaque mortelle qui a failli la tuer.

Alors que certaines reines de beauté sont connues pour leur désir de paix mondiale, Mme Burke souhaite sauver davantage d’Américains d’événements cardiaques catastrophiques.

Elle fait pression pour une nouvelle législation qui introduirait des cours de RCR dans les écoles et garantirait un accès généralisé à des machines capables de redémarrer le cœur à l’aide de chocs électriques, appelées défibrillateur externe automatisé (DEA).

Dans le cadre de son plaidoyer, Mme Burke s’est récemment associée à l’American Heart Association (AHA) et s’est rendue à Washington, DC pour faire pression en faveur de deux projets de loi sur la santé cardiaque : la loi sur l’éducation, la sensibilisation, la recherche et la formation en matière de santé cardiaque dans les écoles (HEARTS). et la loi sur l’accès aux DEA.

En dehors de l’action législative, Mme Burke voyage également à travers l’État du Texas pour parler de l’importance de la santé cardiaque et défendre vos besoins médicaux.

Même si son effondrement a pu être un choc, elle a déclaré L’Association américaine du cœur elle souffrait d’étranges problèmes de santé pendant plusieurs années lorsqu’elle était adolescente, mais les médecins la considéraient comme une « jeune hypocondriaque trop dramatique ».

Mme Burke a déclaré qu’elle avait commencé à ressentir des symptômes de pontage myocardique au collège, qui se sont aggravés à mesure qu’elle vieillissait et devenait plus active.

« C’est devenu de pire en pire », a-t-elle déclaré. L’effort de cheerleading a probablement conduit à son arrêt cardiaque

Mme Burke a passé une grande partie de son adolescence à souffrir de douleurs aiguës au bras gauche et à la poitrine. À l’université, elle s’évanouissait à cause de graves étourdissements.

Elle a écrit pour l’AHA : « J’ai passé plus d’un an à essayer de trouver un diagnostic approprié. Je n’ai pas été diagnostiqué en raison de mon âge, de mon sexe et de l’absence d’antécédents familiaux de problèmes cardiaques.

Des études suggèrent depuis longtemps que les problèmes cardiaques des femmes sont beaucoup moins susceptibles d’être détectés que ceux des hommes, en raison des hypothèses des médecins sur le patient cardiaque type.

Un 2011 étude les femmes subissent souvent moins de tests de diagnostic cardiaque que les hommes, connaissent des retards de traitement et reçoivent des thérapies moins agressives.

Cependant, les maladies cardiovasculaires tuent plus de femmes que toutes les formes de cancer réunies et près de 45 pour cent des femmes de 20 ans et plus vivent avec une forme ou une autre de la maladie.

Et même après son arrêt cardiaque – lorsque le cœur s’arrête soudainement de battre – et l’intervention chirurgicale qui a suivi, il a fallu plus d’un an à Mme Burke pour recevoir son diagnostic de pontage myocardique, une malformation cardiaque congénitale – présente à la naissance.

Le pontage myocardique est un défaut dans lequel l’artère gauche d’une personne – l’artère principale qui fournit le sang et l’oxygène au cerveau et au corps – est enfermée dans le muscle cardiaque plutôt que par-dessus.

Bien que cela soit généralement inoffensif, dans de rares cas, le muscle cardiaque exerce une pression sur la partie de l’artère qui le traverse, ce qui rend plus difficile la circulation du sang vers le cœur.

Cela peut entraîner un essoufflement, des étourdissements et des palpitations cardiaques, mais un stress répété peut affaiblir le cœur avec le temps.

Cela peut également entraîner des battements cardiaques irréguliers, un manque de flux sanguin vers le cœur et une mort cardiaque subite.

En moyenne, environ 25 pour cent des personnes ont un pontage myocardique, mais seulement cinq pour cent savent qu’elles en sont atteintes, selon l’Université de Stanford.

Même si elle n’a su qu’elle souffrait de cette maladie qu’après son arrêt cardiaque, elle a ressenti des symptômes classiques dès le collège.

Mme Burke a déclaré : « Chaque fois que mon cœur battait, cette artère était comprimée dans mon corps. Mon cerveau ne recevait pas d’oxygène, et plus cette artère était comprimée, plus elle devenait faible.

‘[My symptoms] Je suis devenu plus agressif à mesure que je vieillissais. Ils étaient vraiment agressifs à l’université. Je m’évanouissais plusieurs fois par semaine, je devais me rendre aux urgences plusieurs fois par semaine parce que je ne voyais rien.

« Au fil des années, cette artère s’est affaiblie parce qu’elle était constamment comprimée. Plus je m’exerçais, plus il se comprimait et s’affaiblissait.

« C’est devenu de pire en pire. »

Mme Burke travaille désormais avec l’American Heart Association pour sensibiliser la population à l’arrêt cardiaque et à l’accès aux DEA.

Dans le cadre de son travail, Mme Burke fait pression en faveur de deux projets de loi, la loi HEARTS et la loi sur l’accès aux DAE.

Elle espère que les deux projets de loi fourniront davantage de ressources et de formations sur la manière d’aider une personne victime d’un arrêt cardiaque.

À la suite de l’arrêt cardiaque de Mme Burke sur le terrain, elle a subi une opération traumatisante au cours de laquelle les chirurgiens lui ont ouvert la poitrine pour accéder à son cœur et effectuer des réparations.

L’intervention lui a sauvé la vie, mais le rétablissement a été épuisant.

« J’ai dû apprendre à réutiliser tous les muscles de ma poitrine, car ils étaient tous déchirés », a-t-elle déclaré.

Mme Burke a également été envoyée en rééducation cardiaque pendant plusieurs semaines, au cours desquelles elle faisait différents niveaux d’exercices afin que son cœur puisse progressivement s’habituer à pomper et à battre à des rythmes plus élevés.

Elle a déclaré: «J’ai suivi ma cure de désintoxication et j’ai mangé, dormi et respiré pendant 11 semaines. C’était une énorme barrière mentale et physique, mais c’est quelque chose pour lequel j’ai travaillé chaque jour en solitaire.

« Et je pense vraiment que mon état d’esprit, ce courage et cette détermination, est ce qui m’a permis de m’en sortir plus rapidement. »

« Plus il y a de gens qui l’apprennent, plus nous avons une culture et une communauté proactives autour de nous, des gens qui peuvent agir en quelques secondes et sauver la vie de quelqu’un et sauver la qualité de vie de quelqu’un », a déclaré Mme Burke.

Malgré son revers, Mme Burke a obtenu son diplôme universitaire à temps avec une moyenne parfaite.

Elle attribue son succès à un solide réseau d’amis et de membres de sa famille, qui ont tous appris à effectuer des compressions thoraciques et à utiliser un DEA.

Mme Burke a ajouté : « Cela a vraiment montré [my friends] comment être proactif dans des situations et se préparer à des situations comme celle-là.

« Et je pense que cela m’a permis d’avoir un système de soutien si solide et m’a permis de recommencer à réaliser de grandes choses immédiatement après avoir vécu cet énorme incident qui a changé ma vie. »

Mme Burke note qu’elle a «une chance sur un million», car elle a eu beaucoup moins de complications que de nombreux autres survivants d’un arrêt cardiaque.

Mais elle a toujours besoin de prendre des pauses souvent et de suivre son rythme dans son travail d’entraîneur personnel, et elle souffre de vertiges.

« Je dois être très consciente de mon propre corps et de ce qui se passe dans mon corps et savoir comment suivre mon rythme pendant certaines choses afin d’éviter l’épuisement qui arrive plus rapidement », a-t-elle déclaré.

L’entraîneur a ajouté: « Quand je m’entraîne, ou que je dirige d’autres personnes et des cours de fitness et des choses comme ça, je sais constamment ce qui se passe dans mon corps et comment me rythmer lorsque j’atteins ces niveaux d’épuisement plus tôt et que j’attends. ça vient de mon cœur, je me fatigue trop vite.

Cependant, mis à part la mesure quotidienne de sa tension artérielle et la prise de médicaments pour la réguler, Mme Burke n’a pas eu à procéder à des modifications majeures de son mode de vie.

Aujourd’hui, après trois ans de concours et après avoir remporté le titre de Miss Space City à Houston, elle utilise sa plateforme pour sensibiliser les autres aux signes d’arrêt cardiaque et à la prévention.

« Plus il y a de gens qui l’apprennent, plus nous avons une culture et une communauté proactives autour de nous, des gens qui peuvent agir en quelques secondes et sauver la vie de quelqu’un et sauver la qualité de vie de quelqu’un », a déclaré Mme Burke.