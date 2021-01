La reine de beauté ex-épouse de l’ancien roi de Malaisie a déclaré qu’il appelait son fils la «chose la plus mignonne du monde» et avait payé de l’argent pour les soins de l’enfant malgré une dispute de paternité en cours.

Le riche sultan Muhammad V de Kelantan n’a jamais reconnu le jeune homme de 20 mois, nommé Leon, mais aurait envoyé des messages à Oksana Voevodina via un ami pour exprimer sa fierté envers le garçon.

L’homme de 51 ans a annoncé sa démission de son poste de roi en janvier 2019, le mouvement de choc qui aurait été lié à son mariage avec la Voevodine.

Le couple s’était marié lors d’une cérémonie secrète à Moscou des mois plus tôt, mais avait annoncé leur séparation en juillet suivant.

Suite à la séparation, le monarque a cherché à mettre en doute la paternité du garçon, né en mai 2019, affirmant par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’il n’y avait « pas encore de preuves objectives quant au père biologique de l’enfant ».

Mais des échanges récents montrent que l’ancien roi s’intéressait apparemment à l’enfant.

Dans un message à Voevodina le 9 octobre, le sultan, connu de son entourage sous le nom de Faris, aurait déclaré: «Dites-lui qu’il est la chose la plus mignonne du monde. De Faris. »

Elle a répondu: «Merci.»

Muhammad aurait également commencé à payer une pension alimentaire pour enfants d’environ 5 800 £ par mois après que Voevodina eut donné une importante interview télévisée sur la situation en février dernier.

En retour, l’ancienne reine de beauté a retiré les photos de Léon de ses réseaux sociaux, comme le sultan l’avait exigé.

Mais des sources proches de Voevodina ont déclaré que l’argent s’était brusquement arrêté en décembre, avec une demande que le chiffre soit réduit à environ 1100 £ par mois.

Oksana a rejeté la demande en disant: « Ce n’est pas juste pour mon fils. »

Elle a alors recommencé à publier des photos du garçon, disant à ses 595 000 abonnés: «Nous voulons tous que nos souhaits soient exaucés. Par eux-mêmes ou avec l’aide de quelqu’un.

«Cette année, j’ai décidé de commencer différemment et de changer la position de l’attente à l’action.

«Alors, mes chers, la première chose que j’ai faite a été de réaliser votre souhait – Leon est à nouveau apparu dans le profil.

Elle aurait également dit à un ami: « J’ai renvoyé toutes les photos de Leon sur mon Instagram. Je n’ai rien d’autre à faire que de faire une autre déclaration aux médias. »

Voevodina serait désormais impliquée dans une nouvelle entreprise de beauté liée à Londres.

Elle a raconté plus tôt à ses fans comment elle avait fui la Grande-Bretagne pour Moscou pour être avec son fils au Nouvel An, empruntant une route détournée via l’Égypte en raison des restrictions de vol Covid-19.

Elle a proposé à plusieurs reprises de faciliter des tests ADN pour prouver que le garçon était engendré par l’ex-roi.

Elle prétend qu’il est le seul héritier masculin du sultan qui – malgré sa démission en tant que roi – continue d’être le dirigeant de l’État de Kelantan.

«Mon seul objectif est de vivre en paix et d’élever mon fils», a-t-elle déclaré.

«J’adorerais pouvoir conclure un accord de paix, nouer des amitiés avec mon ex-mari.»

Elle avait auparavant rejeté un règlement d’un million de dollars parce qu’il visait à la «faire taire», a déclaré l’avocat Ivan Melnikov.

«Oksana ne demande rien de grand pour elle-même», dit-il.

« Elle dit qu’elle s’arrangera toute seule. Mais elle s’attend à ce qu’il s’occupe du bébé. »