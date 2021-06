La reine de beauté de Love Island, Sharon Gaffka, « ne suivra pas les traces de Zara Holland et n’aura pas de relations sexuelles à la télévision »

La reine de beauté de LOVE Island, Sharon Gaffka, n’aura pas de relations sexuelles dans la villa, selon son amie.

Hier, nous avons révélé que la jeune femme de 25 ans était le premier nom confirmé de la nouvelle série – mais elle ne suivra pas les traces de Zara Holland.

Elle a été pressenti pour « prendre tout le monde par surprise » lorsqu’elle apparaîtra dans l’émission ITV.

Sa signature intervient cinq ans après que Zara Holland, 25 ans, ait perdu son titre de Miss GB pour avoir eu des relations sexuelles dans l’émission ITV2 avec Alex Bowen.

Mais les amis de Sharon disent qu’il n’y a « aucune chance » qu’elle emboîte le pas et qu’elle participe à l’émission pour défendre les droits des femmes.

Une source a déclaré : « Sharon est intensément politique et une grande militante pour l’égalité et les droits des femmes.

«Elle a toujours parlé de vouloir travailler en politique, elle utilisera donc probablement sa plate-forme dans l’émission pour parler de problèmes qui la passionnent.

« Elle va surprendre tout le monde. »

Sharon a déjà défendu les droits des femmes et d’autres problèmes politiques sur son compte Instagram.

Un ami a ajouté: « C’est une vraie croisé et a beaucoup de choses dans la vie qu’elle veut accomplir. »

Sharon est ambassadrice de The Young Women’s Trust, une organisation féministe qui œuvre pour la justice économique pour les jeunes femmes..

Écrivant sur ses réseaux sociaux, Sharon, de Didcot, a déclaré: « En tant que femme, il faut des années pour désapprendre toutes les choses pour lesquelles on vous a appris à regretter. »

Le modèle est également un défenseur de l’égalité des droits pour l’hygiène menstruelle des femmes, travaillant en tant qu’influenceur pour une marque de tampons qui s’efforce de lutter contre la «pauvreté menstruelle».

Sharon a été couronnée Miss International UK en 2018.

Depuis ses jours de reine de beauté, elle a travaillé dans la fonction publique, plus récemment pour le ministère des Transports et a travaillé sur le lancement du système de test et de traçabilité condamné.

Elle est également diplômée en droit de l’Université de Londres et parle l’indonésien et le français.