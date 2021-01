Une reine de beauté d’Instagram et finaliste de Miss Monde Australie a utilisé sa fascination pour le célèbre violeur et meurtrier Ted Bundy pour écrire un roman sur une tueur en série sadique.

Kanika Batra, 26 ans, a déclaré qu’elle s’était intéressée pour la première fois aux tueurs en série lorsqu’elle était au lycée, choisissant d’écrire sur une meurtrière pour son dernier examen d’anglais de 12e année.

La mannequin basée à Sydney a toujours su qu’elle voulait développer sa pièce de lycée – et a décidé d’utiliser sa fixation avec Bundy comme un parallèle pour son personnage principal.

Bundy a avoué avoir assassiné 30 femmes dans sept États d’Amérique dans les années 1970, bien que le nombre réel de décès soit probablement beaucoup plus élevé.

La beauté d’Instagram Kanika Batra a utilisé sa fascination pour le violeur et meurtrier notoire Ted Bundy pour écrire un roman sur une tueur en série sadique

Mme Batra pose avec son premier roman « Honeytrap » lors du lancement de son livre à Sydney le 10 décembre

Le tueur notoire est mort il y a 32 ans attaché à une chaise électrique en Floride le 24 janvier 1989.

Mme Batra a déclaré qu’elle trouvait que Bundy – un jeune homme charismatique et de passage apparemment normal qui travaillait même pour une ligne d’assistance téléphonique en cas de crise-suicide – était « tellement fascinant » et plein de « contradictions » qu’elle a rapidement commencé à rechercher toutes les facettes de sa vie.

«C’était quelque chose de tellement fascinant que je ne pouvais pas le comprendre. J’étais obsédée », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia.

‘J’ai acheté chaque livre [on Bundy], J’ai regardé chaque documentaire, j’ai écouté des heures et des heures de ses divagations.

Le glamour d’Instagram a étudié Bundy pendant deux ans, interrogeant la police impliquée dans son affaire, les familles des victimes et même l’un des proches du tueur.

Elle a également plongé profondément dans les revues sur les psychopathes et les narcissiques et a examiné de manière approfondie à quoi ressemblait la vie dans les années 1970.

La jeune femme de 26 ans a déclaré qu’elle s’était intéressée pour la première fois aux tueurs en série lorsqu’elle était au lycée et qu’elle avait même choisi d’écrire sur une meurtrière pour la 12e année en anglais.

Ted Bundy a avoué avoir assassiné 30 femmes dans sept États d’Amérique dans les années 1970, bien que le nombre réel de décès soit probablement beaucoup plus élevé

Mme Batra a ensuite passé cinq ans à mettre un stylo sur papier.

Son livre, Honeytrap, est un thriller psychologique qui croise le vrai crime historiquement exact.

Il se concentre sur le tueur en série bisexuel et héritière d’hôtel Maris Caldwell qui développe une relation avec Bundy, pendant son règne de terreur dans les années 70.

« Je ne voulais en aucun cas le glorifier », a déclaré Mme Batra.

«Je voulais donner une perspective à son esprit.

Mme Batra a déclaré qu’elle voulait créer un personnage féminin « si sadique » qu’elle pourrait défier Bundy.

«J’ai toujours été très intéressée à écrire sur une femme tueuse en série. La façon dont ils ont toujours été décrits dans les médias est faible », a-t-elle déclaré.

«Les gens n’imaginent pas une femme quand ils pensent à Ted Bundy.

‘Je pensais que l’intersection [between the two characters] était intéressant, c’est quelque chose que personne n’a fait auparavant.

Le livre du modèle est un thriller psychologique qui croise le vrai crime historiquement exact

Mme Batra a déclaré que les lecteurs pourraient « absolument » être surpris par son choix de lier un personnage fictif à un meurtrier qui a coûté la vie à plus de 30 jeunes femmes.

« Je pense que les gens seront assez repoussés par l’idée parce que ce n’est pas tellement glamour que Ted, mais cela l’humanise », a-t-elle déclaré.

Mme Batra, qui a commencé à faire du mannequinat dans des magazines à l’âge de dix ans, écrit actuellement un livre similaire lié au délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

«Je suis très passionné par ce genre de sujets. J’adore la complexité de l’esprit humain », a-t-elle déclaré.

La jeune femme de 26 ans a déclaré que les lecteurs qui aiment beaucoup de rebondissements devraient être sûrs de prendre son livre.

«J’ai l’impression que mon livre est à un autre niveau en termes de rebondissements, de sang-froid et de violence», a-t-elle déclaré.

«Les gens devraient absolument vérifier s’ils ne veulent pas dormir la nuit.

L’actrice, mannequin, chanteuse d’opéra et auteur a été finaliste à Miss Univers Nouvelle-Zélande et Miss Monde Australie et compte plus de 180000 abonnés Instagram.

Honeytrap est maintenant disponible, coûte 29,95 $ et est disponible sur www.booktopia.com.au.