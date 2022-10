La reine danoise refuse de revenir sur la suppression des titres royaux

La semaine dernière, le palais royal de la plus ancienne monarchie royale d’Europe a annoncé qu’à compter du 1er janvier, les quatre enfants du plus jeune fils de Margrethe, le prince Joachim, ne seraient plus appelés prince ou princesse, mais plutôt comte ou comtesse de Monpezat – le titre de naissance de son défunt mari, le prince Henrik, né en France. Ils devraient être traités comme des « excellences » et conserveraient leur place dans l’ordre de succession danois.