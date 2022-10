La reine danoise maintient sa décision de retirer les titres royaux de ses petits-enfants

La monarque populaire du Danemark, la reine Margrethe II, s’est excusée d’avoir bouleversé les membres de sa famille en décidant de retirer les titres royaux à quatre de ses petits-enfants, mais a refusé de changer d’avis.

La semaine dernière, le palais royal de la plus ancienne monarchie royale d’Europe a annoncé qu’à compter du 1er janvier, les quatre enfants du plus jeune fils de Margrethe, le prince Joachim, ne seraient plus appelés prince ou princesse, mais plutôt comte ou comtesse de Monpezat – le titre de naissance de son défunt mari, le prince Henrik, né en France. Ils devraient être traités comme des “excellences” et conserveraient leur place dans l’ordre de succession danois.

“C’est mon devoir et mon désir de reine de faire en sorte que la monarchie se façonne toujours dans l’air du temps. Parfois, cela signifie que des décisions difficiles doivent être prises, et il sera toujours difficile de trouver le bon moment”, a déclaré Margrethe, 82, a déclaré dans un communiqué publié lundi par la maison royale.

“Cet ajustement … je le considère comme une pérennité nécessaire de la monarchie”, a déclaré le monarque le plus ancien d’Europe. Elle n’a pas modifié sa décision.

“J’ai pris ma décision en tant que reine, mère et grand-mère. Mais, en tant que mère et grand-mère, j’ai sous-estimé à quel point mon fils cadet et sa famille se sentent touchés. Cela fait une grande impression, et pour cela, je suis désolé. “, a déclaré Margrethe dans le communiqué.

Quelques heures après l’annonce faite par le palais le 28 septembre, un Joachim visiblement ému a déclaré au quotidien Ekstra Bladet à Paris où il vit et travaille, que “tous sont très tristes”.

“Ce n’est jamais amusant de voir vos enfants maltraités comme ça. Eux-mêmes se retrouvent dans une situation qu’ils ne comprennent pas”, a déclaré Joachim, 53 ans.

Le changement affecte ses quatre enfants : le prince Nikolai, le prince Felix, le prince Henrik et la princesse Athéna. Interrogé sur l’impact de la décision sur la relation avec sa mère, Joachim a répondu: “Je ne pense pas avoir besoin de développer ici.”

La première épouse de Joachim, Alexandra, comtesse de Frederiksborg, qui est la mère de Nikolai et Felix, a déclaré qu’ils étaient confus, attristés et sous le choc.

“Les enfants se sentent ostracisés. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi leur identité leur est retirée”, a déclaré Alexandra.

Joachim est marié à la princesse Marie depuis 2008 et elle est la mère des deux plus jeunes enfants, Henrik et Athéna.

Le fils cadet de Margrethe, qui est depuis septembre 2020 attaché de défense à l’ambassade du Danemark à Paris, a déclaré avoir reçu un avertissement de cinq jours du changement. Il a dit qu’on lui avait initialement présenté un plan en mai qui aurait supprimé les titres des enfants lorsqu’ils auraient atteint l’âge de 25 ans.

La décision de Margrethe était conforme aux mesures que d’autres maisons royales ont prises de diverses manières ces dernières années. En 2019, le roi de Suède Carl XVI Gustaf a annoncé que les enfants de ses plus jeunes enfants, la princesse Madeleine et le prince Carl Philip, perdraient leurs titres royaux. Sa fille aînée, la princesse héritière Victoria, est l’héritière du trône, suivie de ses enfants. Ils conserveront leurs titres.

Au Danemark, qui a une monarchie constitutionnelle, l’héritier du trône est le prince héritier Frederik. Son fils aîné, le prince Christian, est le suivant, suivi des trois plus jeunes enfants de Frederik.

Margrethe a été proclamée reine le 15 janvier 1972, un jour après la mort de son père, le roi Frederik IX.