La reine convoque une réunion d’urgence sur les patronages royaux de Meghan et Harry alors que le prince Wills «  basculait pour assumer le rôle des Marines  »

La reine aurait convoqué une réunion d’urgence sur les patronages royaux de Meghan et Harry, alors que le prince William est pressenti pour reprendre le rôle des Marines de Harry.

Le monarque a ordonné des réunions d’urgence avec les assistants royaux, pour élaborer de nouveaux plans sur lesquels les membres de la famille reprendront les rôles royaux honoraires actuellement occupés par son petit-fils et sa femme.

Pendant ce temps, Harry et Meghan ont dit à des amis qu’ils étaient «résignés à les perdre», selon les rapports du Mirror.

La nouvelle survient quelques jours à peine après que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant.

Une série d’annonces était attendue du palais de Buckingham avant le 31 mars; la date limite fixée l’année dernière pour un examen de 12 mois de la décision du duc et de la duchesse de Sussex de quitter The Firm.

Une source royale a déclaré: «Il y a eu beaucoup de réflexion sur ces questions depuis un certain temps et elles seront réglées avant le 31 mars.»

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale l’année dernière pour commencer une nouvelle vie, affirmant qu’ils voulaient continuer à représenter la reine mais devenir financièrement indépendants.

Après des discussions avec le monarque de 94 ans l’année dernière, il a été convenu qu’un examen aurait lieu un an après leur démission.

Il a été affirmé que le couple lui-même n’était pas au courant de ce que seraient les détails de Megxit – en attendant la confirmation du palais sur la possibilité de conserver leurs patronages royaux et leurs œuvres de bienfaisance.

Plus tôt cette semaine, Harry aurait été «bouleversé» par cette décision après avoir juré de se battre pour eux plus tôt ce mois-ci.

OPRAH PEUT ‘DEMANDER TOUT CE QU’ELLE VEUT’

Depuis son départ du Royaume-Uni, le couple s’est installé aux États-Unis et a signé des accords de plusieurs millions de livres avec Netflix et Spotify – et s’asseoira avec Oprah Winfrey dans une interview révélatrice qui sera diffusée le mois prochain.

Et Harry et Meghan se sont fait dire qu’Oprah pouvait «demander tout ce qu’elle voulait» lors de la conversation «intime» de 90 minutes prévue le 7 mars.

Plusieurs grands diffuseurs américains espéraient décrocher la première grande interview du couple depuis leur départ de la famille royale.

La reine aurait toute foi que Harry et Meghan honoreront le protocole royal lors de l’interview télévisée.

Malgré cela, les rapports de Mirror indiquent que le duc et la duchesse n’ont pas informé la reine ou d’autres membres de la famille royale de leur décision de poursuivre l’émission.

La nouvelle aurait envoyé des ondes de choc à travers le palais, et des initiés avaient décrit la «nervosité» des membres de la famille royale lors de la prochaine interview – en grande partie en raison d’interviews révélatrices de bombes dans le passé.

Les postes d’Harry en tant que capitaine général des Royal Marines, commandant de l’air honoraire de la RAF Honington et commodore en chef, petits navires et plongée ont été supprimés lorsqu’il a quitté la famille royale, en attendant l’examen.

The Sun comprend qu’il est peu probable qu’ils soient restaurés maintenant que le couple est fermement sur le circuit des célébrités américaines.

Harry devrait jouer dans The Late Late Show de James Corden après avoir filmé Carpool Karaoke dans un bus à toit ouvert.

Les titres qu’il a obtenus au cours de ses dix années dans l’armée ne sont pas affectés.

Il est peu probable que des mécénats tels que la Rugby Football Union et le National Theatre, que le couple ait obtenu en tant que membres de la famille royale en activité, soient retournés – même si les initiés du Palace soulignent qu’ils ont jusqu’à présent tenu leur promesse de «respecter les valeurs de Sa Majesté».

Le couple a environ 18 patronages royaux et privés mais n’est pas retourné au Royaume-Uni depuis 11 mois.

Meghan, 39 ans, devrait être au centre de l’entretien d’Oprah. L’accord a été signé ce week-end.

Harry, 36 ans, travaillant auparavant sur une série documentaire sur la santé mentale avec Oprah, apparaîtra à la fin pour parler de sa famille et de sa nouvelle vie.

Gayle King, présentatrice de CBS et amie de longue date d’Oprah, a déclaré que les principaux intervieweurs et réseaux encerclaient le couple depuis des mois.