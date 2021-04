LA Reine continuera à servir le pays après la mort de son mari bien-aimé alors qu’elle tient ses vœux de «consacrer toute sa vie» au Royaume-Uni.

Le duc d’Édimbourg, marié à la reine depuis 73 ans et décrit comme sa force constante, est décédé «paisiblement» au château de Windsor vendredi matin.

* Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

La reine respectera ses vœux de « consacrer toute sa vie à son pays » après la mort de son mari Crédit: AFP – Getty

Le couple a été décrit comme « un couple d’amour » et s’est marié en 1947 à l’abbaye de Westminster

La reine appelait régulièrement le duc sa « force constante » et son « guide » Crédit: Hulton Archive – Getty

Philip avait consacré sa vie à la reine et est décédé juste avant son 100e anniversaire en juin de cette année.

Dans le passé, la reine appelait régulièrement le duc sa «force constante» et son «guide».

Le couple a été décrit comme « amour apparié » et s’est marié en 1947 à l’abbaye de Westminster.

Maintenant, la reine, pour la première fois en 73 ans, sera obligée d’affronter les hauts et les bas de la famille sans son rocher à ses côtés.

Bien que la perspective de continuer son règne soit probablement décourageante sans la compagnie dévouée de son mari, elle continuera à servir le pays.

Selon une dame d’honneur, la reine maintiendra les vœux qu’elle a prononcés lors de son couronnement – «toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service».

« De toute évidence, il y aura un écart pendant qu’elle s’en remet, mais elle a fait face à cette possibilité dans son esprit et les vœux qu’elle a prononcés lors du couronnement sont toujours avec elle », a déclaré la dame d’honneur au Daily Mail.

Le duc d’Édimbourg est décédé à l’âge de 99 ans au château de Windsor vendredi matin Crédits: Getty – Contributeur

La reine et le prince Philip étaient mariés depuis 73 ans Crédit: Hulton Archive – Getty

Un vieil ami a déclaré que la mort de Philip n’aurait pas été un énorme choc pour la reine Crédits: Getty – Contributeur

« La vraie Elizabeth est une personne très humble. Son secret, qu’elle m’a révélé il y a très longtemps, c’est l’acceptation. »

La mort du prince Philip n’aurait pas été un énorme choc pour la reine et sa foi l’aidera à faire face, selon un vieil ami.

« Elle y était préparée », a déclaré l’amie au Daily Mail.

« Elle a aussi sa foi pour la soutenir. C’est au cœur de sa vie et cela signifie qu’elle attend avec confiance le moment où elle et lui seront réunis. »

Son Altesse Royale devrait entrer 8 jours de deuil pour le prince Philip avant qu’il ne soit enterré dans les jardins Frogmore du château de Windsor.

Il vient comme:

Sa Majesté ne s’acquittera d’aucune tâche – même en privé – et les lois ne recevront pas la sanction royale alors qu’elle pleure le bien-aimé duc d’Édimbourg.

La mort du prince Philip survient après 12 mois de troubles pour la famille royale après que Meghan Markle et le prince Harry aient quitté la famille royale.

L’entreprise a été forcée de faire face à la prétendue querelle d’Harry avec son frère le prince William, ainsi qu’aux réactions négatives concernant les voyages en jet privé du couple – malgré les Sussex se prononçant sur les problèmes environnementaux.

Puis vint Megxit – qui a vu la décision de Harry et Meghan de déménager en Californie, plutôt que de rester dans le Frogmore Cottage récemment rénové.

En janvier, la famille a dû faire face à la décision du couple de se retirer de la famille royale senior et à leur fouille à la déclaration de la reine.

La reine devrait entrer huit jours de deuil pour le prince Philip Crédit: Reuters

Le prince Philip et la reine – photographiés ici sur la Grande Muraille de Chine en 1986 – ont voyagé à travers le monde ensemble Crédits: Getty – Contributeur

La reine devra désormais affronter les hauts et les bas de la vie sans son rocher à ses côtés Crédit: AFP ou concédants de licence

La déclaration disait que la reine avait «écrit pour confirmer qu’en s’éloignant du travail de la famille royale, il n’est pas possible de continuer à assumer les responsabilités et les devoirs qui accompagnent une vie de service public».

Mais les Sussex ont riposté en disant: « Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel. »

Pendant ce temps, leur fils, le prince Andrew, a été contraint de se retirer des arrangements royaux officiels en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein.

Maintenant, la reine devra faire face aux conséquences des événements de montagnes russes de l’année – tout en pleurant la perte de son mari.

Selon les rapports, et conformément à l’image publique sans tracas du duc, on pense qu’il a demandé à ne pas subir de funérailles nationales complètes.

Au lieu de cela, on pense qu’il a demandé ce qui sera fondamentalement des funérailles militaires, avec un service privé tenu à la chapelle St George à Windsor et un enterrement à Frogmore Gardens.

On s’attend à ce que seuls les membres de la famille et un petit nombre de chefs d’État assistent au service, et les caméras de télévision ne seront pas autorisées à l’intérieur de la chapelle, contrairement aux mariages royaux.