La reine consort Camilla porte le diadème en saphir de la reine Elizabeth lors du banquet d’État: elle a “joué le long jeu”

Camilla a fait ses débuts avec un nouveau look royal en tant que reine consort.

L’épouse du roi Charles III a assisté mardi au banquet d’État au palais de Buckingham et portait le diadème en saphir belge de la reine Elizabeth II. C’est le premier diadème de la femme de 75 ans depuis que son mari, 74 ans, a accédé au trône.

La pièce éblouissante a été portée pour la première visite d’État de Charles en tant que roi alors qu’il accueillait Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, au Royaume-Uni. Le diadème appartenait auparavant à la belle-mère de Camilla, qui l’a porté à Singapour en 1989 et pour Visite d’État de la Chine au Royaume-Uni en 2015.

Camilla a associé le diadème à une robe de soirée en dentelle bleu roi assortie de Bruce Oldfield. Le look était complété par des insignes royaux – la ceinture bleue de l’Ordre de la Jarretière et l’étoile et la ceinture de la Dame Grand Cross de l’Ordre royal de Victoria. Elle a également inclus le collier et le bracelet coordonnés du diadème. Selon le magazine People, elle a choisi de ne pas porter les boucles d’oreilles désignées.

Le point de vente a noté que l’ensemble est reconnu comme la suite victorienne du roi George VI. Le roi George a offert à sa fille, alors princesse Elizabeth, le diadème, le collier et les boucles d’oreilles comme cadeau de mariage en 1947. On pense que les bijoux remontent au milieu des années 1800. Un bracelet a été ajouté à la suite dans les années 60.

Kate Middleton a également brillé lors de l’événement en tant que nouvelle princesse de Galles. La femme de 40 ans a porté son premier diadème en près de trois ans pour le banquet d’État. Elle a modelé une robe blanche étincelante de sa créatrice préférée Jenny Packham, ainsi que le diadème Queen Mary’s Lover’s Knot, un favori de la princesse Diana.

La pièce a plus d’un siècle et a été commandée à l’origine au joaillier Garrard par la reine Mary entre 1913 et 1914, a rapporté le bijoutier de la cour. Selon le point de vente, il s’agit d’une réplique d’un diadème appartenant à la grand-mère de Mary, la princesse Augusta de Hesse, la duchesse de Cambridge.

Middleton portait également des boucles d’oreilles ayant appartenu à sa belle-mère, ainsi qu’un bracelet de la boîte à bijoux de la défunte reine. Elle a complété son look avec l’ordre de la famille royale et l’étoile et la ceinture Dame Grand Cross de l’Ordre royal de Victoria.

La reine est décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

L’auteur britannique Andrew Morton, qui a récemment écrit “La reine: sa vie” a déclaré à Fox News Digital que Charles et sa mère se sont rapprochés vers la fin de sa vie.

“Le problème a vraiment été le problème de Camilla”, a-t-il expliqué. “Cela a mis la reine et Charles à couteaux tirés parce que la reine [initially] sentit qu’il devait abandonner Camilla. Et ses conseillers ont ressenti la même chose. Et qu’il faisait preuve d’auto-indulgence en restant avec quelqu’un qui était manifestement impopulaire. Mais au fil des ans, Camilla s’est avérée être une fidèle compagne de Charles et la reine l’a reconnu. Et une fois qu’elle lui a donné la permission pour Charles d’épouser Camilla, je pense que ce fossé entre eux, cet écart, s’était refermé. Et ils se sont réconciliés. Et je pense que leur affection mutuelle était évidente.”

Morton a également noté que la relation de la reine avec Camilla s’était améliorée à mesure qu’ils se liaient à leurs deux amours : les chiens et les chevaux.

“Ce sont tous les deux des gens de la campagne”, a-t-il déclaré. “Camilla était une sorte d’image miroir de la reine dans le sens où elle aimait et allait chasser. C’est ainsi qu’elle est restée en contact avec Charles pendant son mariage. [to Diana]… Elle aime les petits-enfants, tout comme la reine.”

Morton a déclaré que la plus grande leçon qu’il croyait que la reine avait donnée à Camilla et à la princesse de Galles, qui sera un jour reine consort, était “de jouer le long jeu”.

“Je pense qu’ils ont tous les deux joué le long match”, a-t-il expliqué. “Camilla a certainement. Elle a… été là. Elle [hasn’t] s’est poussée en avant. Elle soutient toujours le roi Charles… c’est la technique de la reine… Avec [Kate], j’ai l’impression qu’elle a mis beaucoup de temps à se familiariser avec ce qu’est la monarchie et comment être une princesse. Je pense qu’elle s’est vraiment démarquée au cours de la dernière année, passant de quelqu’un d’assez timide à quelqu’un qui explore vraiment ses propres intérêts, comme le développement de la petite enfance, la photographie, etc. Elle est devenue un véritable atout pour la famille royale.”

Morton a travaillé avec Diana sur un livre qui a secoué la monarchie en 1992. Aujourd’hui, il est stupéfait de voir comment Camilla, dont la relation avec Charles a torpillé son mariage avec Diana, est devenue l’une des préférées du public.

Depuis son mariage avec Charles en 2005, Camilla a assumé des rôles dans plus de 100 organisations caritatives, se concentrant sur un large éventail de questions, notamment la promotion de l’alphabétisation, le soutien aux victimes de violence domestique et l’aide aux personnes âgées.

“En fin de compte [the queen’s] Le fils aîné a épousé la maîtresse, ce qui est remarquable », a déclaré Morton. « Cela vous montre quel changement remarquable a été à la fois dans la monarchie et dans la société britannique pendant le règne de la reine. Donc, quand les gens disent que rien ne change jamais, je vais juste vous montrer le fait que la reine consort est… une ancienne maîtresse.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.