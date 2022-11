La reine consort Camilla nomme les «compagnons de la reine», autrefois connues sous le nom de «dames d’honneur»

Historiquement, les reines britanniques ont fait appel à des «dames d’honneur» de haute naissance pour fournir de la compagnie au monarque et servir d’assistantes personnelles et d’amies fidèles. La position date du Moyen Age.

Ce n’est pas une refonte complète. Le nouveau rôle sera similaire à ce qu’il était: un membre du cercle restreint dévoué et digne de confiance de la reine. Mais maintenant, ce sera une position moins globale, impliquant une présence moins régulière, c’est-à-dire en attente de la reine. Les compagnons l’accompagneront “à l’occasion” et soutiendront certaines de ses fonctions officielles, a indiqué dimanche le communiqué du palais.

“Le rôle de la compagne de la reine sera de soutenir la reine consort dans certaines de ses principales fonctions officielles et d’État, en plus de son secrétaire privé/secrétaire privé adjoint”, indique le communiqué du palais.

Certains titres officiels et peut-être datés sont également restés en grande partie au fil des siècles – y compris le titre de dame d’honneur de «femme de la chambre à coucher», qui a aidé la reine à s’habiller, et la «maîtresse des robes», chargée de s’occuper de la garde-robe et bijoux de la reine. Les différents rôles, tous honorifiques, s’inscrivent dans une hiérarchie qui sert le quotidien de la reine.

Pendant plus de six décennies dans le rôle, elle a ramassé des fleurs, accompagné la reine à des événements sociaux et regardé la télévision avec elle. Elle était la confidente d’Elizabeth et la marraine du prince William, surnommée avec affection dans le palais la «fille numéro un» de la reine. Le mari de Hussey, Marmaduke Hussey, a été décrit dans la dernière saison de “The Crown” en tant que président du conseil des gouverneurs de la BBC.