La reine consort Camilla est « bouleversée » pour le roi Charles alors que les mémoires du prince Harry pèsent sur la famille royale : auteur

La reine consort Camilla serait “très bouleversée” pour son mari, le roi Charles III, dont la relation avec son plus jeune fils, le prince Harry, serait tendue.

L’affirmation a été faite par l’auteur britannique Angela Levin, qui a écrit un nouveau livre intitulé “Camilla : de la paria à la reine consort.” Le livre explore comment Camilla s’est transformée en l’un des membres clés de la famille royale. Levin a passé quatre mois avec la reine consort en 2015 alors qu’elle était en mission, et elle a depuis parlé à de nombreux initiés du palais et à des sources proches de l’homme de 75 ans.

Levin a affirmé que le palais se méfiait de ce que Harry révélerait dans ses prochains mémoires. En 2021, Random House a annoncé qu’ils prévoyaient de publier le livre à la fin de 2022. Beaucoup ont émis l’hypothèse que l’homme de 38 ans critiquerait sa belle-mère, qui est toujours blâmée par certains pour la rupture du mariage de ses parents.

“Je sais qu’elle est très contrariée pour le roi Charles”, a déclaré Levin à Fox News Digital. “Il a été très blessé par les choses qu’Harry a dites, mais il aime Harry. N’importe quel parent comprendrait que vous pouvez aimer votre enfant, mais vous n’aimez pas vraiment ce qu’il fait ou comment il se comporte. Mais vous ne peut pas arrêter de les aimer parce que [that’s] votre enfant. Et je pense qu’elle aide le roi à se sentir un peu mieux à propos de ces choses.”

CAMILLA A PENSÉ QUE L’IDÉE DU PRINCE HARRY DE FAIRE APPEL À UN MÉDIATEUR POUR GUÉRIR RIFT ÉTAIT « RIDICULE », AFFIRME L’AUTEUR

“On pense que s’il continue avec ses mémoires, il y aura des choses vraiment désagréables à son sujet là-bas”, a expliqué Levin. “Elle ne le mérite absolument pas. Un médecin m’a dit que parfois, lorsque les gens sont très stressés, très en colère, très bouleversés, ils cherchent quelqu’un d’autre à blâmer pour leur situation. Et peut-être que c’est moi qui parle, pas le spécialiste… mais il est [clearly] mécontent de la famille royale. Si vous le regardez, il a l’air rancunier. Il a l’air en colère. Et c’est très triste. Il voulait partir. [Queen Elizabeth] ne lui a pas demandé de partir. Il voulait partir, être libre et vivre dans l’intimité.”

En 2018, le prince britannique a épousé Meghan Markle, une actrice américaine. Les départs du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne star de “Suits”. Après avoir déménagé en Californie avec leurs deux enfants, le couple a accordé une interview explosive à Oprah Winfrey.

Harry a confirmé les rumeurs selon lesquelles lui et son frère le prince William s’étaient éloignés, affirmant que “la relation est” spatiale “pour le moment” – bien qu’il ait ajouté que “le temps guérit tout, espérons-le”. Harry a également dit à Winfrey, 68 ans, que son père n’avait pas accepté ses appels depuis un certain temps.

Puis vint le vrai choc. Le couple a révélé qu’avant la naissance de leur premier enfant, un membre non identifié de la famille royale s’était inquiété de la noirceur de sa peau. Quelques jours après l’émission, William a déclaré aux journalistes que “nous ne sommes vraiment pas une famille raciste”. Harry a confirmé plus tard que le membre de la famille en question n’était pas la reine Elizabeth II ou son grand-père le prince Philip, ce qui a encore suscité des spéculations.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’ai écrit la biographie du prince Harry en 2018”, a expliqué Levin. “J’ai passé 15 mois avec lui, donc je le connais. Il a complètement changé une fois que Meghan était là. C’était l’homme ou le jeune garçon vers qui les gens allaient et qui essayait de réunir la famille en cas de dispute. La famille, a-t-il dit à moi, c’était très important… mais ça n’a pas duré, il a critiqué tout le monde. [He said] ils sont tous pris au piège. Et William est piégé dans la famille royale.”

“Il a trouvé la femme qu’il aime, ce qui est merveilleux pour tout le monde”, a poursuivi Levin. “Il a deux enfants, un de chaque. Il est formidable avec les enfants. Il était ravi d’avoir des enfants. Il a une maison avec 16 salles de bain et Dieu sait combien de chambres. Donc on pourrait penser qu’il devrait être heureux. Il peut gagner de l’argent de tout ce qu’il aime, mais il en veut beaucoup à la famille royale.”

Levin a souligné que la relation de Camilla avec Harry n’était pas toujours tendue. Il a précédemment décrit comment elle avait rendu son père “très, très heureux, ce qui est le plus important”.

“William et moi l’aimons en morceaux”, a dit un jour Harry. “Pour être honnête avec toi, elle a toujours été très proche de moi et de William… elle n’est pas la méchante belle-mère. Je vais le dire tout de suite.”

CAMILLA, LA REINE CONSORT : QUE SAVOIR SUR SES DEUX ENFANTS

Levin a déclaré que Camilla voulait simplement être “une bonne amie” pour Harry et William, 40 ans, et non remplacer leur mère, la princesse Diana, décédée en 1997 à l’âge de 36 ans.

“Elle est très drôle, elle a l’esprit vif, elle est très gentille – elle connaît aussi sa place”, a déclaré Levin. “Elle n’a pas voulu une seconde prendre le relais en tant que prochaine mère. Elle ne voulait même pas être comme leur mère. Elle voulait être une bonne amie. Elle avait ses propres enfants et petits-enfants. Elle n’était pas désespérée. pour essayer de leur dire quoi faire… Elle leur parlait du monde extérieur. Elle leur parlait de leur scolarité… mais elle n’interférait jamais entre eux et Charles. Elle voudrait se rapprocher, mais elle n’essaierait pas de forcer. Elle voulait juste être elle-même.

Levin a affirmé que la relation de Harry avec Camilla était devenue tendue après son mariage avec Markle, 41 ans, en 2018. Camilla, autrefois étrangère, a tenté d’offrir un coup de main à la duchesse en tant que nouveau venu dans la famille royale, mais Levin a allégué que ses efforts étaient passés inaperçus.

“Elle aida [Kate Middleton] parce qu’elle venait d’une famille de la classe moyenne supérieure et qu’elle n’avait pas de sang royal dans les veines », a affirmé Levin. « Elle a expliqué certaines choses sur le protocole, dont certaines semblaient extrêmement démodées et ennuyeuses, mais Catherine était très reconnaissant… Cela lui a été très utile. [Camilla] a essayé de faire la même chose pour Meghan parce qu’elle l’aimait beaucoup… [Camilla and Charles] a estimé qu’elle apportait de l’air frais à la famille royale. Mais [Meghan] n’était pas intéressée… Une amie m’a dit qu’elle n’arrivait pas à y croire. Qu’elle n’était absolument pas impliquée… Il y a beaucoup d’autres histoires où elle n’a pas montré sa gratitude.”

LE ROI CHARLES EST « DÉVASTÉ » PAR SES RETOURS AVEC LE PRINCE HARRY, « ESPÉRANT » POUR « UNE RÉCONCILIATION » : AUTEUR

Selon Levin, la décision du duc et de la duchesse de Sussex de parler publiquement des luttes qu’ils ont endurées au sein du palais a été “une terrible blessure” pour la famille royale. Alors que les membres de la famille se méfieraient de ce que le couple pourrait dire ensuite, Levin a insisté sur le fait que Camilla “n’aurait jamais une relation inexistante” avec eux.

“Ce n’est pas quelqu’un qui a de la rancune”, a déclaré Levin. “Pas du tout. Pas même à propos des choses terribles qu’elle a été appelée et de la façon dont elle a été traitée au début quand elle était avec le prince Charles de l’époque. Je pense qu’elle ne fermerait jamais la porte à sa famille. Je pense qu’elle est dans un endroit neutre, et Elle a toujours été là. Ce n’est pas quelqu’un qui se plaint. Ce n’est pas quelqu’un qui se sent négatif envers les gens simplement parce qu’ils ont été grossiers avec elle. Elle est très patiente et tolérante. [In terms of accepting them back]elle verrait cela comme la décision de son mari… elle n’interférerait pas.”

Levin a noté que tant que le couple continuera de s’exprimer publiquement, le chemin vers la guérison entre les deux familles sera long.

“J’aimais beaucoup Harry quand j’ai passé du temps avec lui en 2017-2018”, a déclaré Levin. “C’est un Harry très nouveau et très différent. Je n’aime pas les divisions familiales, mais je ne pense pas que ce soit ma position de dire ce qu’ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Mais je sais que vous ne pouvez pas construire une relation avec quelqu’un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance… [It’s] ne va jamais travailler.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.