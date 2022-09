QUEEN Consort Camilla a continué après s’être cassé un orteil il y a plus de deux semaines, a-t-il émergé.

Elle a été conduite au service à Westminster Hall avec la princesse de Galles mercredi.

La reine consort Camilla se tient aux côtés du roi Charles malgré un orteil cassé douloureux Crédit : Reuters

Mais des sources affirment que la blessure n’était pas la raison pour laquelle elle n’a pas rejoint le cortège familial de 30 minutes dirigé par le roi Charles.

Cependant, elle était debout tout au long du service de mercredi à Westminster Hall avant qu’il ne soit ouvert au public prêt à voir la reine allongée en état.

Un initié a déclaré: “Camilla s’est cassé l’orteil et bien qu’il guérisse, il est très, très douloureux.

“C’est un moment terrible, mais elle continue et ne laisse pas un orteil cassé entraver son devoir et fait ce qu’elle doit faire pour le roi, la famille et le pays.”

La rupture s’est produite avant la mort de la reine à l’âge de 96 ans jeudi dernier.

On ne pense pas que la blessure ait nécessité un traitement hospitalier.

Un porte-parole de la reine consort a déclaré qu’ils n’avaient fait aucun commentaire sur les questions médicales.