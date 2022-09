La reine choisit le dernier hommage poignant à Philip après avoir planifié ses propres funérailles

ILS ont été mariés pendant plus de sept décennies et se sont tenus côte à côte à travers toutes les plus grandes étapes de leur vie.

Il était donc normal que la défunte reine choisisse de rendre un dernier hommage poignant à son défunt mari, le prince Philip, lors des funérailles qu’elle aurait elle-même soigneusement planifiées.

La reine a rendu un dernier hommage à son défunt mari Crédit : EPA

Quelques instants avant que le cercueil de la reine Elizabeth II ne soit descendu dans la voûte royale pour rejoindre le défunt duc d’Édimbourg, un service d’inhumation a eu lieu à la chapelle St George du château de Windsor.

Pendant le service, dirigé par le doyen de Windsor, la chorale a chanté les paroles émouvantes du russe Kontakion of the Departed.

L’hymne, qui remonte à des milliers d’années, est chanté lors des funérailles dans l’Église orthodoxe russe et grecque comme une déclaration de notre propre mortalité et de l’inévitabilité de la fin de la vie.

Les fans royaux le reconnaîtront en effet dès les funérailles du prince Philip en avril 2021, car c’était le dernier hymne à jouer avant qu’il ne soit inhumé.

Dans ce cas, le Kontakion russe des défunts a rendu hommage à l’ascendance de Philippe – en particulier sa mère, la princesse Alice de Battenberg, qui est enterrée dans un couvent orthodoxe russe à Jérusalem.

Alors que le choix de la reine de l’inclure dans son propre ordre de service était sans aucun doute un clin d’œil au mari dévoué avec qui elle était mariée depuis 73 ans.

Les personnes en deuil royales ont rapidement compris cet hommage touchant, car elles ont déclaré que son inclusion était une touche agréable et offrait un “beau” moment.

Un utilisateur des médias sociaux a écrit: “La chorale a chanté The Russian Kontakion of the Departed, qui a également été chanté lors des funérailles du mari de la reine, le prince Philip, en 2021.”

Un autre a ajouté du moment émouvant: “Le Kontakion russe des défunts a été magnifiquement réalisé.”

Tandis qu’un troisième a commenté: «Ce Kontakion russe des défunts était si beau. Intéressant, il a également été utilisé pour le prince Philip.

Alors qu’un troisième a déclaré qu’entendre l’hymne chanté dans la chapelle était “majestueux” et avait pour effet de dresser les poils sur la nuque.

La reine Elizabeth II et le prince Philip seront enterrés l’un à côté de l’autre lors d’un service privé dans la chapelle commémorative George VI de la chapelle Saint-Georges.