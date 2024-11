La reine Camilla veut que les « survivants de la violence domestique » se manifestent et « se battent »

La reine Camilla a mis en lumière l’impact de la violence domestique sur la Sicile dans son ensemble.

Sa Majesté, dans un nouveau documentaire, a promis qu’elle se battrait pour cette cause aussi longtemps qu’elle le pourra, afin de construire et de soutenir les femmes.

Camilla a déclaré au documentaire Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors : « Cela va prendre très, très longtemps parce que cela dure depuis toujours. Cela dure depuis le début des temps. Mais je pense que si vous regardez les étapes qui nous avons fait depuis le mauvais vieux temps, nous avons fait d’énormes progrès et je continuerai d’essayer jusqu’à ce que je n’en sois plus capable.

« Je pense qu’en incitant certains des survivants merveilleusement courageux à se lever et à en parler, les gens se sont assis et ont écouté », a déclaré la reine dans une interview inédite. « Et plus ils en parleront, plus cela encouragera de plus en plus de gens à se manifester. »

Pendant ce temps, parlant de l’importance des refuges dans le documentaire, la reine Camilla déclare : « Vous fuyez et vous arrivez à ce refuge. Une chambre à eux, une porte qu’ils peuvent verrouiller. Et au fil du temps, ils commencent à retrouver confiance en eux et recommencent leur vie.

« Ces refuges sauvent littéralement des vies. Sans ces refuges, où iraient-ils ?