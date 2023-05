La reine Camilla ne manquait pas à Meghan Markle lors de son grand jour.

La femme de 75 ans et son mari, le roi Charles III, ont été couronnés samedi à l’abbaye de Westminster à Londres. Alors que le prince Harry assistait à la cérémonie, la duchesse de Sussex était visiblement absente. L’ancienne actrice américaine est restée en Californie avec les deux enfants du couple, le prince Archie et la princesse Lilibet.

La date du couronnement du 6 mai tombe le jour du quatrième anniversaire d’Archie.

Hilary Fordwich, spécialiste de la royauté britannique a affirmé à Fox News Digital que la nouvelle reine et la duchesse n’étaient jamais proches, et donc son absence ne s’est pas fait sentir pendant les festivités.

« Avant l’autobiographie révélatrice du prince Harry, dénigrant sa propre famille, et en particulier Camilla, elle et Meghan Markle n’avaient pas exactement une amitié naissante, c’est le moins qu’on puisse dire », a affirmé Fordwich.

« Camilla a fait tout son possible pour aider Meghan lorsqu’elle rencontrait des difficultés avec son propre père », a déclaré Fordwich. « Charles aurait également proposé de l’aide à Meghan. Avance rapide, interview post-Oprah, documentaire Netflix, » Spare « et de nombreuses interviews, Meghan a été qualifiée de » cette minx « et » ingrate « par Camilla qui était méfiante dès le début- partez des motivations de Meghan. »

« Beaucoup disent qu’ils n’ont jamais eu de relation étroite », a poursuivi Fordwich. « Le soupçon est que Camilla avait eu du mal à croire que Meghan sacrifierait sa » carrière et son indépendance « pour servir en silence derrière son homme en tant que joueuse d’équipe dévouée à la monarchie. »

Fordwich a souligné que le duc et la duchesse de Sussex ont exprimé à plusieurs reprises leurs griefs, tandis que le roi et la reine sont « restés discrets ». Et contrairement à leurs cousins, Archie et Lilibet n’ont pas grandi avec un lien étroit avec la famille royale.

« Quel sera le souvenir d’Archie ? » demanda Fordwich. « Comme c’est triste de le priver de la chance d’être avec son grand-père et sa famille élargie. Il a le même âge que le prince Louis – quels grands cousins ​​auraient-ils pu être ? . . . Cela a été refusé à Archie, pas par la famille royale, mais par ses propres parents et leurs actions. »

L’auteure royale Angela Levin avait précédemment allégué que Markle n’avait « pas répondu » aux conseils de Camilla lorsqu’elle avait rejoint The Firm pour la première fois.

Levin a rencontré la reine pour la première fois en 2015. En 2018, elle a écrit « Harry : Une biographie d’un prince », qui était basée sur ses conversations exclusives avec Harry avant qu’il épouse Markle. En 2022, elle a écrit un livre sur Camilla, basé sur des entretiens avec les copains, le personnel et les anciens collègues de la reine et d’autres initiés du palais.

« Camilla a chaleureusement accueilli Meghan lorsqu’elle est venue à Londres », a écrit Levin. « [The former] Le prince Charles aimait lui parler, en particulier du théâtre et des arts. Camilla a estimé que l’expérience qu’elle avait de faire face aux abus publics, aux insultes de la presse et à la froideur de la famille royale la mettait en bonne position pour aider Meghan à s’adapter aux restrictions de la vie royale et était également désireuse d’aider Meghan à trouver ses marques. »

« Ils ont déjeuné ensemble et Camilla a passé beaucoup de temps à donner des conseils sur la façon de gérer la pression », a expliqué Levin. « Elle a essayé de la soutenir, était heureuse d’être son mentor et l’a emmenée pour des déjeuners privés. Une source à l’époque m’a dit : ‘Elle ne veut voir personne se débattre et elle aime Meghan.’ Meghan, cependant, semblait s’ennuyer, ne répondait pas et préférait suivre son propre chemin, avec pour résultat que les conseils de la reine consort ont atterri sur un terrain pierreux. »

Levin a allégué que ce n’était pas la première fois que Camilla tentait de montrer son soutien à la duchesse de Sussex après avoir épousé son beau-fils en mai 2018.

« Meghan avait la réputation d’être une travailleuse acharnée », a écrit Levin. « Son premier projet solo depuis qu’il a rejoint la famille royale a été de contribuer à ‘Together: Our Community Cookbook’, présentant plus de 50 recettes de femmes de la communauté Grenfell, publié un an après l’incendie de la tour Grenfell en 2017. »

« La reine consort et le roi Charles ont voulu montrer leur soutien et ont invité le duc et la duchesse de Sussex, ainsi que leur amie Lucia Santa Cruz, à déjeuner à Highgrove », a poursuivi Levin. « Lucia se souvient: » Par surprise, Camilla a fait tout son possible pour s’assurer que le déjeuner ne comprenait que des recettes du livre de cuisine de Meghan, et cela comprenait une salsa très piquante. C’était un très beau geste. » Un qui n’a eu aucun impact. »

Levin a affirmé que « ce fut un choc » pour Camilla après que le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils se retireraient en tant que membres de la famille royale en 2020. Cependant, elle « a évité d’en parler » publiquement et a plutôt choisi de se concentrer sur le soutien de son mari.

Levin a également allégué que la relation de Harry avec Camilla était devenue tendue.

Elle a écrit: « Une source fiable m’a dit que le prince Harry avait récemment été très négatif à propos de Camilla, mais pense que cela pourrait faire partie de son processus de thérapie pour revivre certaines choses, et il pourrait vouloir blâmer quelqu’un d’autre pour ses propres erreurs. Si j’ai bien compris, son père et sa belle-mère sont devenus haineux dans son esprit. On m’a également dit que Meghan était horrible avec elle aussi.

« Une autre source a ajouté: » Que s’est-il passé et comment [Prince Harry] s’est comporté a été très bouleversant pour elle. Il y a eu beaucoup de sentiments blessés tout autour, mais comme toutes les familles, vous devez accepter tout cela et espérer que cela s’améliorera. ‘ »

En janvier de cette année, les mémoires de Harry « Spare » ont été publiées. Dans ce document, il accuse sa belle-mère d’avoir divulgué des conversations privées aux médias pour renforcer son image publique.

Dans des interviews pour promouvoir le livre, Harry a accusé les membres de la famille royale de s’être « couchés avec le diable » pour obtenir une couverture médiatique favorable, soulignant les efforts de Camilla pour réhabiliter son image auprès du peuple britannique après sa liaison de longue date avec son père, maintenant Le roi Charles III.

« Cela la rendait dangereuse à cause des liens qu’elle forgeait au sein de la presse britannique », a-t-il déclaré à CBS. « Il y avait une volonté ouverte des deux côtés d’échanger des informations. Et avec une famille construite sur la hiérarchie, et avec elle sur le point d’être la reine consort, il allait y avoir des gens ou des corps laissés dans la rue. »

« Spare » explore le chagrin de Harry face à la mort de sa mère en 1997, et son ressentiment de longue date face à son rôle de « réserve » royal, éclipsé par « l’héritier » – le frère aîné, le prince William. Il raconte des disputes et une altercation physique avec William, et allègue que lui et son frère ont supplié leur père de ne pas épouser Camilla, craignant qu’elle ne devienne une « méchante belle-mère ».

Écrivant à propos du mariage de son père avec Camilla en 2005, Harry dit: « J’avais des sentiments complexes à l’idée de gagner un beau-parent qui, je le croyais, m’avait récemment sacrifié sur son autel personnel de relations publiques. » Pourtant, il dit qu’il voulait que son père soit heureux. « D’une drôle de façon, je voulais même que Camilla soit heureuse. Peut-être qu’elle serait moins dangereuse si elle était heureuse ?

L’Associated Press a contribué à ce rapport.