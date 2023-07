La reine Camilla du Royaume-Uni assiste à Wimbledon pour le match entre Alcaraz et Rune

Une semaine après que la princesse Kate a honoré le court central de Wimbledon en prenant place dans la loge royale, la reine Camilla a fait une apparition au tournoi de tennis du Grand Chelem mercredi.

La reine, l’épouse du roi Charles III, portait une robe blanche au All England Club, où les joueurs sur le terrain s’habillent tout en blanc.

Quand elle est arrivée au club, Camilla a rencontré des ramasseurs de balles et des ramasseurs de balles – les enfants qui courent sur le terrain pour chasser les balles perdues après qu’un point soit terminé ou qu’un service tourne mal.

Le premier match sur le court central était une revanche de la finale féminine de l’année dernière, avec la championne en titre Elena Rybakina affrontant Ons Jabeur en quarts de finale. Dans le dernier match, Carlos Alcaraz, tête de série, devait affronter Holger Rune pour une place en demi-finale.

Kate, la princesse de Galles, s’est assise dans la loge royale le jour 2 du tournoi. Parmi les autres personnes assises dans la section réservée principalement à la royauté et aux célébrités figurent David Beckham et des membres de l’équipe nationale de football d’Angleterre qui sont blessés et qui manqueront la Coupe du monde féminine.

Cependant, la reine Camilla n’était pas la seule royale dans la loge royale mercredi. Le Prince Albert II de Monaco devait également être présent.

Le prince Albert est le fils de feu Grace Kelly et du prince Rainier III.