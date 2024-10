La reine Camilla décourage le roi Charles de retrouver son ancien prince Harry

La reine Camilla aurait découragé le roi Charles III de retrouver son ancien fils, le prince Harry, lors de la dernière visite de ce dernier au Royaume-Uni.

Charles aurait voulu rencontrer son plus jeune fils pendant son séjour au Royaume-Uni cette semaine, mais son avocat, ainsi que Camilla, ne pensent pas que ce soit une bonne idée. par le Daily Beast.

Un proche proche de la reine, 77 ans, a déclaré au média qu’ils ne voulaient pas que Charles, 75 ans, subisse un stress inutile avant son départ pour un voyage en Australie plus tard ce mois-ci.

La reine Camilla aurait découragé le roi Charles, photographié ici le 7 septembre, de voir le prince Harry lors de sa dernière visite au Royaume-Uni. Samir Hussein/WireImage

Le duc de Sussex était lundi à Londres pour les WellChild Awards 2024. Getty Images

« Elle a été la principale voix qui a exhorté Charles à ralentir et à y aller doucement. La dernière chose qu’elle veut qu’il fasse, c’est qu’il soit stressé à cause d’une rencontre avec Harry », a expliqué l’ami au média.

Cependant, un ami de Charles a également déclaré au média qu’il souhaitait que son éloignement avec Harry, 40 ans, soit « réglé » pour « des raisons personnelles et pour alléger la pression sur la monarchie elle-même ».

« Le roi a une impulsion instinctive vers la réconciliation chrétienne, et son diagnostic de cancer n’a fait que l’accentuer », a déclaré l’ami.

« Il veut que cette affaire soit réglée, non seulement parce qu’il aime ses deux fils, mais aussi parce que cela a été très déstabilisant pour la monarchie. »

Camilla serait nerveuse à cause du stress de Charles au milieu de sa bataille contre le cancer. Getty Images

Harry, photographié ici en mai, était au Royaume-Uni pour la dernière fois pour les funérailles de son oncle en août. Getty Images

Ce week-end, Harry est arrivé à Londres pour assister aux WellChild Awards 2024une organisation caritative qui travaille auprès des enfants malades dans laquelle il s’implique depuis près de 20 ans.

Avant la touchante cérémonie, une source confirmé à People que le duc de Sussex n’avait « pas l’intention » de voir son père ou son frère le prince William, 42 ans.

Harry était au Royaume-Uni pour la dernière fois le mois dernier pour assister aux funérailles de son défunt oncle maternel, Lord Robert Fellowes, à Norfolk, en Angleterre.

Harry et sa femme, Meghan Markle, restent séparés de Charles, Camilla, le prince William et Kate Middleton, tous vus ici en septembre 2023. Getty Images

Charles et Harry se sont réunis pour la dernière fois en février après que le monarque a annoncé son diagnostic de cancer. Getty Images

William était également présent au service, mais les deux auraient gardé leurs distances.

Harry était également de l’autre côté de l’Atlantique en mai pour le dixième anniversaire de ses Jeux Invictus. Il n’a pas non plus rendu visite à son frère ou à son père pendant ce voyage.

Pour l’instant, depuis leur séparation, Harry n’a rencontré son père qu’après que Charles a annoncé son diagnostic de cancer en février.

Harry était auparavant à New York pour prononcer un discours à la Clinton Global Initiative le 24 septembre, comme illustré ici. PA

Harry a également passé du temps avec le comédien Jimmy Fallon. Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Harry et sa famille entretiennent une relation tendue depuis que lui et sa femme, Meghan Markle, ont décidé de quitter leurs fonctions royales début 2020. La division s’est solidifiée lorsque le couple a fait plusieurs allégations de racisme à leur encontre dans des interviews et dans ses mémoires explosifs, « De rechange. »

Des sources ont déjà déclaré à Page Six qu’Harry se réconcilierait avec son père si Charles lui accordait, ainsi qu’à Markle, la sécurité qui avait été précédemment révoquée après avoir quitté la famille.

Le dernier voyage d’Harry au Royaume-Uni a lieu quelques jours seulement après sa visite à New York, où il a été aperçu dans un salon de tatouage, effrayé avec Jimmy Fallon et parlant à la Fondation Clinton.