La reine Camilla arbore une silhouette décontractée en jean et pull bleu marine alors qu’elle assiste au panel de Tom Parker Bowles au Braemar Literary Festival dans l’Aberdeenshire

La reine Camilla a fait preuve d’une élégance naturelle lors de sa participation au festival littéraire de Braemar dans l’Aberdeenshire aujourd’hui.

La princesse, âgée de 77 ans, a été photographiée portant une paire de jeans bleus ajustés à son arrivée à l’hôtel cinq étoiles The Five Arms, où l’événement se déroule aujourd’hui.

La mère de deux enfants a associé son jean à un pull ras du cou bleu marine aux manches volumineuses.

Sous le pull, Camilla portait une chemise blanche à froufrous et était également photographiée tenant une doudoune turquoise.

La royale a complété son ensemble élégant avec des chaussures en daim bleu marine et un sac à main en cuir beige.

Optant pour un maquillage minimaliste, Camilla a été vue portant des boucles d’oreilles pendantes en or pour l’occasion.

L’événement d’aujourd’hui est organisé en collaboration avec la Queen’s Reading Room, le club de lecture que la famille royale a créé en 2021 pendant la pandémie.

Le fils de Camilla, Tom Parker-Bowles, 49 ans, a été photographié arrivant à l’événement avec son collègue écrivain culinaire Matthew Fort, qui interviewait Tom à propos de son nouveau livre Cooking and the Crown.

Au cours du week-end, Camilla enregistrerait deux autres épisodes de son podcast sur le livre.

L’apparition de la reine au festival littéraire intervient après qu’il a été rapporté que l’équipe royale envisageait de la faire rejoindre TikTok.

Le chef de la salle de lecture de la reine a récemment laissé entendre que l’épouse du roi Charles pourrait s’inspirer de la génération Z en créant un compte TikTok pour parler de livres.

Parler à Le Télégraphela directrice générale de l’association caritative Queen’s Reading Room, Vicki Perrin, a déclaré qu’elle était ravie de constater l’intérêt croissant pour la lecture, alors que de plus en plus de lecteurs utilisent l’application pour discuter de leur passion.

Elle a ajouté qu’il n’y avait rien de plus important que d’inciter les gens à lire, quel que soit le type de livres qu’ils lisent.

Elle a déclaré : « Ce qui est merveilleux avec BookTok, c’est que des gens de tous horizons disent : « C’est un livre qui m’a ému », et c’est bien plus important que toute autre chose. »

La grand-mère de 77 ans, Camilla, serait la première membre de la famille royale à rejoindre publiquement l’application, après avoir lancé son podcast, The Queen’s Reading Room, en janvier.

Le podcast figurait parmi les 1 % des meilleurs au monde lors de son lancement, les fans de la famille royale se connectant avec impatience pour écouter la reine interviewer différents invités.

Parmi les personnalités invitées dans ce podcast populaire figurent Dame Joanna Lumley et Richard E Grant, qui ont été interviewés par Camilla sur les livres dont ils ne peuvent pas se passer.

Le podcast Camilla atteint actuellement 12 millions de personnes dans environ 171 pays.

La reine Camilla arrive au festival littéraire de Braemar où son fils Tom Parker-Bowles donne une conférence sur son nouveau livre

Le podcast a été lancé au début de cette année et est une version audio du club de lecture en ligne populaire de Sa Majesté

Si Camilla prenait son appareil et lançait une chaîne TikTok, elle toucherait probablement un public plus jeune, qui utilise déjà l’application à des fins similaires aux siennes.

Fondé pendant la pandémie de Covid en 2021, le club vise à améliorer la santé mentale et cérébrale en promouvant non seulement la lecture, mais aussi la « connectivité sociale ».

La reine a choisi d’élargir son réseau de lecture après une réponse extrêmement positive à une liste de lectures recommandées qu’elle a publiée sur Instagram pendant le confinement au Royaume-Uni.

Le site Internet de la salle de lecture de la reine contient une note de la reine : « Avec leur extraordinaire pouvoir d’éduquer et d’inspirer, les livres – d’auteurs du monde entier – ont enrichi ma vie depuis mon enfance.

« Cela a donc été une grande joie de voir ma salle de lecture se développer au fil des années pour devenir une communauté de livres florissante.

Neil Gaiman, Peter James, Kate Mosse et Richard E Grant (photographié avec Camilla en février 2023) font partie des auteurs qui ont participé au podcast

« Aujourd’hui, nous sommes une association caritative. J’espère qu’avec nos partenaires, nous pourrons encourager les adultes comme les enfants à aimer la littérature tout au long de leur vie et mettre davantage de personnes en contact avec cette magie particulière que l’on ne trouve que dans les pages d’un livre. »

S’adressant au Mail plus tôt cette année, la PDG de l’association caritative, Vikki, a déclaré : « Sa Majesté a été vraiment impliquée, elle est une fervente partisane des arts et elle comprend la valeur des festivals littéraires et à quel point ils sont précieux au Royaume-Uni. »

Camilla, connue pour son amour des livres, aurait travaillé toute l’année pour l’association caritative que Vikki avait surnommée son « bébé ».

Avant le festival Reading Room à Hampton Court, qui a eu lieu en juillet, Vikki a déclaré que Camilla avait été extrêmement dévouée au festival.

Elle a déclaré que la reine « se soucie énormément de bien faire les choses et de les rendre accessibles et ouvertes au plus grand nombre de personnes possible ».

En élargissant son empire, l’association s’est même associée à des chercheurs de l’Université de Cambridge pour évaluer l’impact de la lecture sur le cerveau.